Velký výkon v malém těle. Asus uvádí ARMový minipočítač se Snapdragonem X2 Elite

- Asus představil zajímavý minipočítač s ARMovým procesorem
- Zařízení má podobné proporce jako Mac Mini, pohání jej čipset Snapdragon X2 Elite
- Velkou zbraní je vysoký výkon pro lokální AI úlohy
Ve světě počítačů s Windows jsou ARMové procesory k vidění výhradně v noteboocích, do stolních počítačů je výrobci (s výjimkou vývojářských sad) prakticky nenasazují. Nyní jsme se dočkali zajímavé výjimky od společnosti Asus, která nasadila supervýkonný Qualcomm Snapdragon X2 Elite do svého minipočítače Ascent QN10.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Asus Ascent QN10: konkurence pro Mac mini?
Novinka od Asusu má podobné proporce jako Mac Mini – počítač má rozměry 13 × 13 × 4 cm a váží 620 gramů, celkový objem činí pouhých 0,7 litru. Tělo počítače je vyrobené z hliníku ve stříbrné barvě, oproti zaoblené jablečné konkurenci však působí méně elegantně – má „kvádrovitější“ tvar a výrazné postranní mřížky pro cirkulaci vzduchu.
Kde Asus ztrácí v designu, získává na praktičnosti. Zapínací tlačítko není umístěné zespodu, ale na přední straně, kde doprovází bohatou portovou výbavu:
- Vpředu – 2 × USB-A, 2 × USB-C a 3,5mm port na sluchátka
- Vzadu – 1 × USB-C, 2 × USB-A, HDMI, LAN a port pro napájení
Porty USB-C pracují ve specifikaci USB 4, což znamená maximální přenosovou rychlost 40 Gbps. Počítač zároveň disponuje bezdrátovou konektivitou v podobě Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Výkonný minipočítač s ARMovým procesorem
Srdcem Asusu Ascent QN10 je čipset Qualcomm Snapdragon X2 Elite, konkrétně verze X2E-88-100 s 16jádrovým procesorem a grafikou Adreno X2-90. Součástí čipsetu je i neurální jednotka s obrovským výkonem 80 TOPS, která je navržená pro lokální spouštění velkých jazykových modelů, zpracování obrazu, anebo k automatizaci pracovních postupů. Počítač má dokonce přístup k AI Hubu od Qualcommu, který poskytuje víc než 175 optimalizovaných modelů a nástrojů pro testování a nasazení úloh v oblasti umělé inteligence. Asus s tímto počítačem cílí na vývojáře a tvůrce obsahu.
Čipset je chlazen aktivně, chladicí systém je navržen tak, aby ochlazoval zvlášť CPU, a zvlášť SSD. Počítač bude k dispozici v několika paměťových variantách, lze jej vybavit až 32 GB RAM typu LPDDR5X a 2TB úložištěm. K počítači lze připojit až čtyři obrazovky s rozlišením 4K.
Cena a dostupnost
Asus Ascent QN10 se již nyní prodává v USA, kde varianta s 16 GB RAM a 512GB SSD přijde na 1 349 USD (asi 35 tisíc korun s DPH). O dostupnosti na našem trhu zatím nemáme žádné informace.