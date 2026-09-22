Tohle není obyčejný mobil: Realme 16 Pro Harry Potter Edition vypadá kouzelně

- Telefon Realme 16 Pro dorazil ve speciální a opravdu magické edici
- Ta je inspirována nejpopulárnějším kouzelníkem na světě, Harrym Potterem
- Realme 16 Pro Harry Potter Edition nabízí spoustu unikátních prvků a určitě stojí za zmínku
Na speciální edice telefonů vycházejících z popkulturních značek si potrpí primárně čínští výrobci. Už jsme měli varianty spojené s Iron Manem, Thorem, ale i například s Hvězdnými válkami. Se svou troškou do mlýna nyní přichází Realme, jehož nová speciální edice je postavená okolo slavného kouzelníka Harryho Pottera, a navazuje na loňskou edici Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Kouzelné Realme 16 Pro se představuje
Pro Realme je to po edici inspirované seriálem Hra o trůny již druhá kolaborace se studiem Warner Bros. Pokud knihy či filmy s nejslavnějším mladým kouzelníkem na světě znáte, design telefonu vám bude okamžitě povědomý a bude vám připadat jako návrat do Bradavic po letech. Jeho dominantním prvkem jsou záda s kosočtvercovým vzorem Argyle.
Ten se ve filmech objevil u kouzelné šachovnice a uprostřed zad telefonu se nachází také nezbytný erb školy v Bradavicích se čtyřmi symboly jednotlivých kolejí. Tento erb umí měnit barvy na základě detekce světla a při vystavení UV nebo slunečnímu záření se na pozadí každého znaku koleje objeví barva (červená, zelená, žlutá a modrá), která je samozřejmě identická s předlohou.
Nepřehlédněte
Nečekaná komplikace v seriálu Harry Potter: pro klíčovou roli musí hledat novou herečku
Další prvky ze světa Bradavic
To ale není všechno, tato speciální edice nabízí mnohem více detailů ze světa Harryho Pottera a například na rámu telefonu se nachází vygravírovaný nápis Welcome to Hogwarts. Modul fotoaparátu je dekorován kovem a jeho design byl inspirován sovou Hedvikou, přičemž telefon obsahuje také upravené uživatelské rozhraní s ikonami na téma Harryho Pottera.
Neschází ani přepracovaný vzhled zamykací obrazovky, speciální tapety a filtry fotoaparátu. Za zmínku stojí i prodejní balení – to vypadá jako Harryho kufr při cestě do Bradavic, a kromě telefonu obsahuje dopis o přijetí na školu, jízdenku na vlak z nástupiště 9¾, záložky, pohlednice s postavami, špendlík na otevření SIM slotu a pouzdro. Vše samozřejmě s tematikou Harryho Pottera.
S telefonem dorazila i sluchátka
V oblasti výbavy je Realme 16 Pro Harry Potter Edition stejný telefon jako standardní model. Nabízí tedy 6,78palcový AMOLED displej s frekvencí 144 Hz, procesor Dimensity 7300-Max a fotoaparát postavený okolo hlavního snímače s rozlišením 200 Mpx. Za zmínku stojí i baterie s kapacitou 7 000 mAh a 80W nabíjení, které telefon nabije jako mávnutím kouzelné hůlky.
Realme kromě telefonu představilo také speciální edici svých sluchátek Buds T500 (Buds T500 Pro Harry Potter Edition). Ta nabízí hnědé nabíjecí pouzdro s logem Bradavic a do prodeje zamíří 22. září 2026, za 6 999 indických rupií (1 900 korun včetně DPH). Telefon Realme 16 Pro v této edici vychází na 62 999 rupií (13 990 korun včetně DPH). Dostupnost mimo Indii zůstává neznámá a této edice vznikne pouze 5 000 kusů.