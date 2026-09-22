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Porsche dobijete i bezdrátově, nabíjecí podložka vyjde na 50 tisíc

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 9. 6:30
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Bezdrátová nabíječka pro Porsche Cayenne Electric
  • Německá automobilka Porsche ukázala bezdrátovou nabíječku pro své elektromobily
  • Omezeni jste prozatím jen na vozy Cayenne Electric
  • Na českém trhu je podložka již k dispozici, a to rovnou ve dvou variantách

Domácí nabíjení elektromobilů je jednou z velkých výhod oproti spalovacím vozidlům. Ačkoli se nejedná o žádný složitý úkon, přeci jen by nebylo od věci, kdyby se elektromobilisté zbavili i otravného připojování kabelu. Porsche se rozhodlo toto přání vyplnit, minimálně majitelům jejich elektromobilu Cayenne Electric, a to v podobě bezdrátové nabíjecí podložky s výkonem 11 kW. Tu automobilka ze Stuttgartu začala prodávat v Německu a na vybraných trzích v rámci Evropské unie.

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Bezdrátová nabíječka s vysokou účinností

Indukční nabíjecí systém o výkonu 11 kW s kompaktní základovou deskou v provedení „one-box“, který je připravený k okamžitému použití, je prvním takovým řešením na evropském trhu. Desku je nicméně potřeba na parkovacím místě mít upevněnou, avšak na druhou stranu to eliminuje potřebu samostatné nástěnné skříňky nebo externí řídicí jednotky. S výkonem až 11 kW se bezkontaktní nabíjecí systém Porsche vyrovná výkonu tradičního kabelového nabíjení střídavým proudem, byť bez ztrát to pochopitelně není. I tak se systém chlubí účinností až 90 procent.

Bezdrátová nabíječka pro Porsche Cayenne Electric
Bezdrátová nabíječka pro Porsche Cayenne Electric

Tato účinnost stačí k tomu, aby se baterie o kapacitě 113 kWh přes noc plně nabila. Jen pro příklad je to mnohem více, než jakou účinnost má bezdrátová nabíječka pro chytré telefony, která se pohybuje mezi 70 až 80 %. Podložka váží přibližně 50 kilogramů, je vodotěsná a unese hmotnost vozidla. Senzory navíc přeruší přívod proudu, pokud zaznamenají kov, zvíře nebo osobu, aby nedošlo k poranění či k poškození jiné věci.



Závodní Porsche v barvách technologického giganta Apple



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O zaparkování také nemusíte mít strach, neboť asistent parkování navede vozidlo přesně na podložku. Pokud vás bezdrátová nabíjecí podložka zaujala, máte štěstí – je k dispozici také v Česku, a to rovnou ve dvou variantách.

Ceny bezdrátového nabíjení pro Porsche Cayenne Electric

Podložka pro vozidlo včetně přípravy vás vyjde na 49 993 korun (samotná příprava stojí 6 130 korun), případně pokud byste měli zájem, je k dispozici také třífázová podlahová deska, ta už vás ovšem vyjde na 148 806 korun. A pochopitelně k tomu budete potřebovat také Porsche Cayenne Electric, které začíná na částce 2,7 milionu korun.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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