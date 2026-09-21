Jak fotí iPhone 18 Pro? Nenápadná změna uvnitř a překvapení navenek

- Od minulého týdne testujeme nový iPhone 18 Pro a Pro Max
- Hlavní snímač nově dostal variabilní clonu f/1.48–f/4, kterou můžete manuálně regulovat
- Za zmínku stojí také softwarově vylepšená Center Stage kamera nebo stále velmi slušný teleobjektiv
Apple letos u iPhonu 18 Pro znovu výrazně sází na fotoaparáty. Na první pohled se sice může zdát, že jde jen o další evoluci loňského modelu, pod povrchem ale najdeme několik zajímavých změn. Tou nejvýraznější je hlavní 48Mpx fotoaparát s proměnlivou clonou, která se dokáže automaticky přizpůsobit aktuální scéně. K dispozici jsou hodnoty od f/1.48 až po f/4. Jak se chová variabilní clona v praxi a jak je na tom teleobjektiv či širokoúhlý snímač?
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Hlavní novinka: variabilní clona
Jednou z největších fotografických novinek iPhonu 18 Pro je variabilní clona u hlavního snímače. Fotoaparát s rozlišením 48,7Mpx snímač dokáže měnit otevření objektivu v rozsahu f/1.48 až f/4, takže fotoaparát nemusí pracovat vždy se stejným nastavením.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150 × 71,9 × 8,8 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4288 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,4 × 78 × 8,8 mm, hmotnost: 249 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5567 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V praxi to znamená, že iPhone může například v horších světelných podmínkách otevřít clonu a dostat na snímač více světla. Naopak při focení scény, kde je potřeba větší hloubka ostrosti, ji může přivřít. Rozdíl tak není jen v množství světla, ale také v tom, jak velká část scény zůstane skutečně opticky ostrá.
K čemu slouží variabilní clona?
Variabilní clona u fotoaparátu mobilního telefonu slouží k lepší kontrole množství světla, které dopadá na snímač, a tím ke zlepšení kvality fotografií v různých světelných podmínkách. Při nízké úrovni světla umožňuje široká clona (f/1.4) zachytit více světla, což vede k jasnějším snímkům s nižším množstvím šumu.
Naopak při dostatečném nebo silném osvětlení, například venku za slunečného dne, se užší clona (f/2.0) používá k omezení množství světla, čímž se zabrání přeexponování snímků a zlepší se hloubka ostrosti. Variabilní clona zvyšuje univerzálnost fotoaparátu, umožňuje zachycení detailnějších scén a zároveň vytváří přirozenější hloubku ostrosti nejen u portrétových snímků.
Zbytek sestavy fotoaparátů zůstal stejný. K dispozici je teleobjektiv se 4× optickým přiblížením a širokoúhlý snímač, oba se shodným rozlišením 48,7 Mpx. Zůstala také čelní Center Stage kamera se čtvercovým snímačem, díky kterému nemusíte telefon při focení selfíček otáčet na šířku. Nechybí ani LED dioda pro přisvětlení a LiDAR senzor. Kompletní výbava:
- Hlavní – Sony IMX 903, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, variabilní clona f/1.48–f/4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
U některých scén přitom nemusí být rozdíl proti předchozí generaci na první pohled dramatický. A právě to je na letošním fotoaparátu zajímavé. Změny se odehrávají do značné míry v detailech – v množství zachyceného světla, práci s dynamickým rozsahem, kresbě detailů nebo hloubce ostrosti.
Srovnání: vlevo iPhone 18 Pro, napravo iPhone 17 Pro
Variabilní clona: vlevo f/1.48, napravo f/4
První srovnávací testy ukazují například lepší výsledky při fotografování za šera, zatímco za dobrého světla zůstává rozdíl proti předchozí generaci spíše subtilní. Velké zlepšení je vidět u Center Stage kamery, která šířkou záběru ještě vloni hodně kazila celkové rozlišení širokoúhlých selfíček pořízených na výšku. Letos máme pocit, že jednotlivé snímky od sebe spíš nerozeznáte.
Cena a dostupnost
Základní iPhone 18 Pro stojí nově 34 990 Kč, zatímco větší model 18 Pro Max vyjde na 37 990 Kč. Oba dva modely jsou v prodeji od 18. září.