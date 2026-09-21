Tesly už umí v Česku samy řídit, ministerstvo schválilo systém FSD Supervised

- Česko uznalo prozatímní schválení systému Tesla FSD Supervised vydané nizozemským úřadem RDW
- Funkce zvládá průjezd městem, křižovatky nebo změny jízdních pruhů, stále však vyžaduje nepřetržitý dohled řidiče
- Zavádění do vozů českých zákazníků má začít v nadcházejících dnech prostřednictvím bezdrátové aktualizace, odpovědnost za řízení zůstává na řidiči
- Česká cena FSD Supervised vychází v rámci předplatného na 2 400 Kč/měsíc
Tesla může v Česku začít zpřístupňovat svou dosud nejpokročilejší sadu asistenčních funkcí nazvanou Plně samostatné řízení (s dohledem), v angličtině FSD Supervised. Ministerstvo dopravy dnes (21. září 2026) uznalo prozatímní schválení, které letos v dubnu vydal nizozemský úřad RDW. Důležitý je přitom dodatek v názvu: navzdory označení „Plně samostatné řízení“ nejde o autonomní vůz a odpovědnost za jízdu zůstává na řidiči.
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Česko převzalo prozatímní nizozemské schválení
Z právního pohledu nejde o nové plnohodnotné schválení platné automaticky v celé Evropské unii. Nizozemský úřad RDW vydal 10. dubna 2026 prozatímní schválení podle nařízení EU 2018/858 a jednotlivé státy se mohou rozhodnout, zda jej na svém území uznají. Česká republika nyní tuto možnost využila.
Ministerstvo dopravy přitom ještě na konci června upozorňovalo, že jde o výjimkové řešení a kolem systému zůstávají technické i právní otázky. V následujících měsících podle svého aktuálního vyjádření získalo další technické podklady a zkušenosti ze zemí, kde už systém funguje. Posuzovalo mimo jiné dodržování rychlostních limitů, interpretaci dopravního značení, chování v různých provozních situacích nebo způsob kontroly pozornosti řidiče.
Tesla uvádí, že zavádění českým zákazníkům začne v nadcházejících dnech prostřednictvím softwarové aktualizace.
Název může mást, pořád jde o systém úrovně SAE 2
Plně samostatné řízení (s dohledem) dokáže převzít podstatně větší část běžného řízení než základní asistenční systémy. Vůz může projíždět městskými ulicemi, pracovat s křižovatkami, měnit jízdní pruhy a podle situace ovládat směr jízdy, zrychlování i brzdění.
Řidič se ale nesmí přestat věnovat sledování provozu. Ministerstvo dopravy systém výslovně řadí do úrovně SAE 2, tedy mezi částečně automatizované asistenční systémy. Člověk za volantem musí činnost vozu nepřetržitě sledovat, být připraven okamžitě zasáhnout a nese plnou odpovědnost za řízení.
Právě tento rozdíl je u českého názvu poměrně zásadní. „Plně samostatné řízení“ může znít, jako by bylo možné přenechat cestu automobilu, současná evropská verze systému to však neumožňuje.
Kamery, neuronová síť a zpracování přímo ve voze
Systém při jízdě spoléhá především na vnější kamery automobilu a neuronovou síť. Ta z obrazu v reálném čase vyhodnocuje jízdní pruhy, dopravní značení a světelnou signalizaci, ostatní vozidla i chodce a následně vytváří příkazy pro řízení vozu.
Tesla zdůrazňuje, že nejde o soubor ručně naprogramovaných pravidel pro každou jednotlivou situaci. Neuronová síť je trénována na anonymizovaných datech z reálného provozu a má se díky tomu naučit řešit i méně obvyklé scénáře.
Automobilka uvádí, že její globální flotila denně ujede dohromady přes 320 milionů kilometrů. Data z kamer a senzorů potřebná pro samotnou jízdu se podle Tesly zpracovávají přímo v palubním počítači automobilu. Do programu Fleet Learning, který může anonymizovaná data využít pro další zlepšování systému a následné softwarové aktualizace, se má vůz zapojovat pouze se souhlasem zákazníka.
Podle Tesly už automobily s aktivním Plně samostatným řízením (s dohledem) celosvětově absolvovaly více než 23 miliard kilometrů. Firma zároveň tvrdí, že při jeho použití je pravděpodobnost kolize na ujetý kilometr až sedmkrát nižší než při manuálním řízení. Jde však o údaj automobilky a v dodaných podkladech není obsažena metodika, na kterou odkazuje poznámka u tohoto tvrzení, takže jej nelze z poskytnutých informací nezávisle posoudit.
Přes 1,8 milionu testovacích kilometrů
Tesla podle svých údajů před spuštěním systému zákazníkům absolvovala při interním testování v Evropě více než 1,8 milionu kilometrů s aktivním Plně samostatným řízením (s dohledem).
Automobilka od konce roku 2025 pořádala také ukázkové jízdy pro veřejnost. Ty probíhaly nejen v České republice, ale i v Chorvatsku, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku a podle Tesly se jich zúčastnilo více než 19 000 lidí.
První evropskou zemí, kde se funkce letos dostala přímo do zákaznických automobilů, bylo v dubnu Nizozemsko. Od té doby se její dostupnost rozšířila také do Belgie, Dánska, Estonska, Litvy a Slovinska. Ministerstvo dopravy potvrzuje, že Česko se uznáním nizozemského prozatímního schválení připojilo k této skupině zemí.
Tesla tvrdí, že od dubnového evropského spuštění už zde automobily s aktivní funkcí najely přes 140 milionů kilometrů. Výrobce současně pokračuje ve snaze získat možnost provozovat systém také v dalších evropských zemích.
Do českých vozů dorazí aktualizací
Zpřístupňování funkce českým zákazníkům má podle Tesly začít během nadcházejících dnů formou bezdrátové softwarové aktualizace.
Česká cena Plně samostatného řízení (s dohledem) vychází v rámci předplatného na 2 400 Kč měsíčně. Podporují ji vozy s počítačem HW4 (někdy označovaný také jako AI4), který se montuje od března 2023. Majitelé vozů se starším počítačem HW3 funkci FSD Supervised využívat nemohou.