Jak zatočit s nečistotami u stěn a v rozích?

Střed místnosti se uklízí bez problémů. Horší je to u stěn, pod kuchyňskou linkou nebo v rozích za nábytkem – tedy přesně tam, kde se prach, drobky a vlasy přirozeně hromadí nejvíce, ale tvar běžné hlavice vysavače se tam jednoduše nedostane celý.
Jak funguje technologie 0 Gap u H15 Pro Heat
Většina tyčových vysavačů i mopů má hlavici navrženou tak, aby efektivně pokryla velkou plochu – což je uprostřed místnosti výhoda, ale u rohu to znamená, že kartáč nebo stěrka se zastaví pár centimetrů před samotnou stěnou. Tohoto pruhu si často všimneme až ve chvíli, kdy se v něm nahromadí viditelné množství prachu.
Robotické rameno tyčového vysavače Dreame H15 Pro Heat s názvem GapFree AI DescendReach dokáže při přiblížení k překážce automaticky vysunout stěrku směrem k okraji a díky dvojitému bočnímu kartáči čistí ze všech tří stran zařízení naráz. Výrobce to označuje jako technologii 0 Gap – tedy snahu eliminovat právě tu mezeru mezi hlavicí a stěnou, která u klasických zařízení zůstává neošetřená.
Sklápění do 180° jako řešení pro nízký nábytek
Rohy nejsou jediné problematické místo – stejný problém nastává pod postelí, gaučem nebo nízkou skříňkou. H15 Pro Heat lze sklopit až do polohy 180°, čímž se dostane i pod nábytek, kam by se ve vzpřímené poloze nedostal vůbec.
Mira Mop 10 jako rychlý pomocník
Při každodenním úklidu se vyplatí mít i jednodušší řešení pro rychlé dolaďování detailů – například když si prachu u kuchyňské linky všimnete jen chvíli před návštěvou. Elektrický Mira Mop 10 má díky rozměrům 34 × 12 × 136 cm a nízké hmotnosti snazší manipulaci při krátkých, cílených zásazích, bez nutnosti použít větší zařízení. Můžete si vybrat ze tří pracovních režimů – pouze sání, snadné mopování a hloubkové mytí. Při mopování pracuje s čistou vodou z oddělené nádržky, takže se prach zpod linky neroznese dál po podlaze, ale rovnou se odvede do nádoby na znečištěnou vodu.
Vyplatí se věnovat pozornost i detailům
Okraje a rohy sice možná nejsou první místo, na které padne pohled, ale právě tam se nejvíce hromadí to, co při běžném úklidu zůstává nedotknuté. Kombinace zařízení, které řeší mezeru u stěny přímo v konstrukci, a lehčího nástroje na průběžné dočišťování umožňuje udržovat i tato místa v pořádku bez toho, aby si vyžadovala samostatný, časově náročný krok navíc.