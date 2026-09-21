TOPlist

Jak zatočit s nečistotami u stěn a v rozích?

PR článek
PR článek 21. 9. 8:00
Na rozdíl od běžných vysavačů H15 Pro Heat vysune stěrku a uklidí rohy i okraje bez mezer

Střed místnosti se uklízí bez problémů. Horší je to u stěn, pod kuchyňskou linkou nebo v rozích za nábytkem – tedy přesně tam, kde se prach, drobky a vlasy přirozeně hromadí nejvíce, ale tvar běžné hlavice vysavače se tam jednoduše nedostane celý.

Jak funguje technologie 0 Gap u H15 Pro Heat

Většina tyčových vysavačů i mopů má hlavici navrženou tak, aby efektivně pokryla velkou plochu – což je uprostřed místnosti výhoda, ale u rohu to znamená, že kartáč nebo stěrka se zastaví pár centimetrů před samotnou stěnou. Tohoto pruhu si často všimneme až ve chvíli, kdy se v něm nahromadí viditelné množství prachu.

Robotické rameno tyčového vysavače Dreame H15 Pro Heat s názvem GapFree AI DescendReach dokáže při přiblížení k překážce automaticky vysunout stěrku směrem k okraji a díky dvojitému bočnímu kartáči čistí ze všech tří stran zařízení naráz. Výrobce to označuje jako technologii 0 Gap – tedy snahu eliminovat právě tu mezeru mezi hlavicí a stěnou, která u klasických zařízení zůstává neošetřená.

Čištění ze všech tří stran, které si poradí s těžko přístupnými rohy a okraji
Čištění ze všech tří stran, které si poradí s těžko přístupnými rohy a okraji

Sklápění do 180° jako řešení pro nízký nábytek

Rohy nejsou jediné problematické místo – stejný problém nastává pod postelí, gaučem nebo nízkou skříňkou. H15 Pro Heat lze sklopit až do polohy 180°, čímž se dostane i pod nábytek, kam by se ve vzpřímené poloze nedostal vůbec.

Dreame H15 Pro Heat snadno vysaje a vytře podlahu i pod nízkým nábytkem
Dreame H15 Pro Heat snadno vysaje a vytře podlahu i pod nízkým nábytkem

Mira Mop 10 jako rychlý pomocník

Při každodenním úklidu se vyplatí mít i jednodušší řešení pro rychlé dolaďování detailů – například když si prachu u kuchyňské linky všimnete jen chvíli před návštěvou. Elektrický Mira Mop 10 má díky rozměrům 34 × 12 × 136 cm a nízké hmotnosti snazší manipulaci při krátkých, cílených zásazích, bez nutnosti použít větší zařízení. Můžete si vybrat ze tří pracovních režimů – pouze sání, snadné mopování a hloubkové mytí. Při mopování pracuje s čistou vodou z oddělené nádržky, takže se prach zpod linky neroznese dál po podlaze, ale rovnou se odvede do nádoby na znečištěnou vodu.

Díky hmotnosti jen 1,7 kg se snadno přenáší a manipulace s ním je hračka i při delším úklidu
Díky hmotnosti jen 1,7 kg se snadno přenáší a manipulace s ním je hračka i při delším úklidu

Vyplatí se věnovat pozornost i detailům

Okraje a rohy sice možná nejsou první místo, na které padne pohled, ale právě tam se nejvíce hromadí to, co při běžném úklidu zůstává nedotknuté. Kombinace zařízení, které řeší mezeru u stěny přímo v konstrukci, a lehčího nástroje na průběžné dočišťování umožňuje udržovat i tato místa v pořádku bez toho, aby si vyžadovala samostatný, časově náročný krok navíc.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

iOS 27 (ilustrační obrázek)
Chcete napálit kamaráda s iOS 27? Tímhle trikem mu zablokujete telefon
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Tesly už umí v Česku sami řídit, ministerstvo schválilo systém FSD Supervised
Tesly už umí v Česku samy řídit, ministerstvo schválilo systém FSD Supervised
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 11:22
0
Humanoidní robot u počítače hledá placené zakázky
AI agent chtěl začít vydělávat: sám si začal shánět práci, vědci poslal nečekaný e-mail
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
0
Oppo Find X10 Pro Max
Oppo Find X10 Pro Max láká na fotoaparát: jeho fotografické schopnosti jsou neskutečné
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 7:00
0

Kapitoly článku