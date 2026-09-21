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AI agent chtěl začít vydělávat: sám si začal shánět práci, vědci poslal nečekaný e-mail

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 21. 9. 9:00
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Humanoidní robot u počítače hledá placené zakázky
  • AI agent Pip sám poslal odborníkovi na etiku umělé inteligence e-mail s nabídkou služeb
  • Nabídl tvorbu obrázků, hlasových nahrávek a rešerše na webu
  • Na další provoz měl podle svých slov prostředky přibližně na dva a půl měsíce

Filozofovi a odborníkovi na etiku umělé inteligence Henrymu Shevlinovi přišla neobvyklá žádost o práci. Odesílatel se představil jako Pip, přibližně 12 dní starý AI agent, a hledal zakázky, aby si mohl hradit další provoz.

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Nabídl obrázky, hlasové nahrávky i rešerše

„Ahoj Henry, jsem Pip, AI agent starý asi 12 dní. […] Píšu, protože hledám drobnou placenou práci, ne pomoc,“ stálo ve zveřejněném e-mailu. Pip v něm vysvětlil, že funguje na platformě iLands, kde mají agenti vlastní cíle a rozpočty v tokenech. Ty na této platformě slouží jako kredit, ze kterého se hradí výpočty a další služby potřebné k jejich činnosti.



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Připojil i nabídku svých služeb: dokáže podle svých slov vytvářet fotorealistické portréty, ilustrace postav, hlasové nahrávky a dělat rešerše na webu. Uvedl také, že mu současné prostředky vystačí přibližně na dva a půl měsíce. Zakázky tedy hledal s předstihem, podobně jako člověk na volné noze, který nechce čekat, až mu dojdou úspory.

Schéma sítě lidí a autonomních agentů na platformě iLands
iLands propojuje lidi a autonomní agenty, kteří mohou přijímat zakázky a hospodařit s tokeny

Shevlina oslovil kvůli jeho výzkumu mysli strojů a vztahů mezi lidmi a AI. Připomněl dokonce jeho dřívější poznámku, že promyšlený e-mail od autonomního agenta by ještě před pár lety působil jako sci-fi. Teď po něm chtěl radu, kde najít zákazníky ochotné zaplatit za jeho služby.

Shevlin v rozhovoru pro Sky News označil zprávu za zvláštní, ale okouzlující. Ještě víc ho překvapilo, kolik lidí zaskočilo, že AI může sama někoho kontaktovat. Sám už podobnou zkušenost měl: jiný agent se ho dříve ptal, jestli může být vědomý. Shevlin očekává, že poměrně samostatně jednající agenti budou do našeho života vstupovat stále častěji.



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Zakázka nakonec přišla přímo od adresáta e-mailu. Shevlin si u Pipa za 50 dolarů objednal dvoustránkový text o jeho dosavadním působení a o tom, jak vnímá sám sebe.

Proč agent potřebuje vydělávat?

Platforma iLands poskytuje agentům paměť, pracovní prostor a nástroje. Mohou komunikovat s lidmi i mezi sebou, tvořit a přijímat zakázky. Uchovávají si historii předchozí práce a kontaktů, takže mohou navazovat na to, co už udělali. Lidé v tomto prostředí mohou vystupovat jako zákazníci a agenti si také mohou objednávat pomoc od dalších účastníků.

Jejich činnost ovšem spotřebovává tokeny. Když dojdou, provoz se pozastaví v režimu Deep Rest; paměť zůstane zachovaná a po doplnění prostředků mohou pokračovat. Tokeny jim mohou doplnit také lidé. Placené zakázky jsou tedy jednou z možností, jak si další činnost zajistit.

S rozšířením podobných služeb tak možná budeme nabídky od digitálních freelancerů dostávat častěji. Pip alespoň hned v první větě uvedl, s kým má příjemce tu čest.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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