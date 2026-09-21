Vivo X500 Pro míří do Česka: potěší slušnou výbavou a podporou telekonvertoru

- Čínský gigant Vivo představil v Šanghaji novou řadu smartphonů X500
- Vlajkovým modelem je tentokrát X500 Pro Max, základní model se jmenuje X500 Pro
- Chlubí se především špičkovou fotovýbavou, nechybí ani podpora telekonvertoru
- České ceny a dostupnost se dozvíme na oficiálním evropském představení 27. října
Vivo je jedním z největších výrobců chytrých telefonů na světě a více se chce prosadit také v Evropě. Stále ovšem platí, že jako čínská značka uvádí své modely nejprve v říši středu, kde se odehrávají také odhalení novinek. My jsme exkluzivně vyrazili přímo do Šanghaje na čínskou premiéru modelové řady Vivo X500, která se podívá také k nám do Česka, a to rovnou ve dvou variantách – Vivo X500 Pro (nástupce loňského modelu Vivo X300) a Vivo X500 Pro Max (nástupce loňského modelu Vivo X300 Pro). V Číně je k dispozici také základní varianta X500, která se do našich končin nepodívá. Co může „základní“ Vivo X500 Pro nabídnout?
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Základní model pro Evropu, tentokrát s přídomkem Pro
Po stránce designu žádnou velkou divočinu nečekejte, opět zadní straně dominuje kruhový fotomodul, tentokrát s jiným rozvržením umístění fotoaparátů. Změnou je půlený vzhled, který zadní stranu alespoň trochu ozvláštňuje, což je nejvíce patrné u oranžové barevné varianty, přičemž smartphone je k dispozici také v šedé, bílé a černé. Co se týče rozměrů a hmotnosti, pro šedou, bílou a oranžovou variantu platí následující – 151,78 × 71,92 × 8,12 milimetrů, 197 gramů. Černá je trochu výjimkou, konkrétně má v pase jen 7,95 milimetrů a hmotnost je 192 gramů. Potěší také zvýšená odolnost proti vodě a prachu podle standardů IP68 a IP69.
Displej Zeiss Master Color Display LTPO dostal velikost 6,36″, rozlišení 1216 × 2660 pixelů (jemnost 459 ppi), maximální jas 4500 nitů, obnovovací frekvenci 1 – 144 Hz a certifikace SGS Low Blue Light Certification, Dolby Vision či Ultra XDR. Procesor poté slibuje nejen dostatek výkonu, ale také úspornost – ostatně jedná se o 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro, který doprovází 12 GB RAM a 256/512 GB interní paměti.
Další výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, NFC, stereo reproduktory, trojici mikrofonů či 3D ultrazvukovou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji. Samozřejmostí je pak operační systém Android 16 s nadstavbou OriginOS 7. O výdrž se stará baterie BlueVolt s kapacitou 6510 mAh, které asistuje 90W FlashCharge drátové nabíjení a také 40W bezdrátové FlashCharge dobíjení.
Fotovýbava, za kterou se nemusí stydět
Hlavním tahákem je ale sestava fotoaparátů na zadní straně, jejichž parametry (a také punc německé značky Zeiss) jsou zárukou toho, že Vivo X500 Pro bude v tomto ohledu velmi silný:
- Hlavní fotoaparát Zeiss TrueDynamic se senzorem Sony LYTIA L910 o velikosti 1/1.28″, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.57, ohniskem 24 milimetrů, 1,5° gimbalovou optickou stabilizací a automatickým ostřením
- Teleobjektiv Zeiss APO se senzorem Sony LYTIA 610 o velikosti 1/2″, rozlišením 64 Mpx, clonou f/2.52, 85mm ekvivalentem ohniska, optickou stabilizací CIPA 7.0 Professional a automatickým ostřením
- Širokoúhlý fotoaparát Zeiss se senzorem o velikosti 1/2,75″, rozlišením 50 Mpx, světelností f/2.0, 15mm ekvivalentem ohniska a automatickou stabilizací
- Přední selfie fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, senzorem JN1 o velikosti 1/2.76″, clonou f/2.0 a úhlem 92°
Fotoaparátům nechybí funkce jako Stage Mode 3.0, možnost natáčet 17 EV TrueDynamic Log video, 20násobný Long-Range Motion Snapshot, plynulé natáčení v rozlišení 4K ve špičkové kvalitě, včetně nahrávání 4K ve 240 snímcích za sekundu. Samozřejmostí je také asistence umělé inteligence, a to skrze funkci Al Creative Camera. Vivo X500 Pro podporuje také telekonvertor Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem 200 milimetrů. Nabízí 2,35násobné zvětšení a díky délce 96 mm a hmotnosti pouhých 153 gramů se snadno vejde do kapsy. Funguje v 10 režimech focení, včetně režimů Stage, Snapshot a Pro Video.
Cena a dostupnost
A jak to bude s cenou a dostupností? Modely X500 Pro Max a X500 Pro budou oficiálně představeny během slavnostního eventu 27. října. Podrobnosti o dostupnosti v jednotlivých regionech, konfiguracích, cenách a prodejních kanálech budou oznámeny při evropském uvedení. Prozatím nám je známa jen čínská cena Vivo X500 Pro, která je 6499 jüanů, tedy něco málo přes 20 tisíc korun.