České ceny nových iPhonů: klasika vyjde na 35 tisíc, za skládací Duo dáte 55 tisíc

- Apple před několika okamžiky představil iPhone 18 Pro (Max) a také zcela nový iPhone Duo s ohebným displejem
- Premiéru si odbyly také Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4
- Nové iPhony půjde předobjednat už tento pátek 11. září, do prodeje se dostanou 18. září, iPhone Duo předobjednáte v říjnu
- Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 je možné předobjednat již nyní
Letošní podzimní hardwarová premiéra Applu je za námi. Hlavními novinkami mezi telefony jsou iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které představují nejvybavenější klasické iPhony v nabídce. Ještě větší pozornost ale poutá iPhone Duo, se kterým Apple poprvé vstupuje mezi smartphony s ohebným displejem.
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Vedle telefonů se aktualizace dočkala také nabídka chytrých hodinek. Apple představil Apple Watch Series 12 a novou generaci odolnějšího modelu Apple Watch Ultra 4.
Máme pro vás kompletní české ceny jednotlivých modelů. V případě iPhonů předprodeje odstartují už tento pátek 11. září, samotné zahájení prodeje je naplánováno o týden později – v pátek 18. září. Naopak u iPhone Duo bude dostupnost extrémně omezená a je klidně možné, že si český zákazník na dodání počká až do listopadu či prosince.
iPhone 18 Pro (Max) a ohebný iPhone Duo
Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 34 990 Kč. iPhone 18 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Nejdražší 2TB varianta stojí 58 990 Kč. Základní iPhone 18 letos součástí představené nabídky není – představený by měl být až na jaře příštího roku společně s iPhonem Air 2.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Předobjednávky
|Prodej
|iPhone 18 Pro
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|52 990 Kč
|70 990 Kč
|12. září, 14:00
|18. září
|iPhone 18 Pro Max
|37 990 Kč
|43 990 Kč
|55 990 Kč
|73 990 Kč
|12. září, 14:00
|18. září
|iPhone Duo
|54 990 Kč
|60 990 Kč
|72 990 Kč
|90 990 Kč
|16. října, 14:00
|23. října
Největší konstrukční novinkou letošního představení je iPhone Duo. Apple s ním poprvé vstupuje do segmentu skládacích telefonů a sází na konstrukci s ohebným displejem, díky které lze zařízení složit do kompaktnější podoby.
Sedm let zpoždění, nebo výhoda pozdního příchodu?
Apple vstupuje do světa skládacích smartphonů s výrazným zpožděním. Samsung představil první Galaxy Fold už v únoru 2019, zatímco iPhone Duo přichází v září 2026. Rozdíl je tedy zhruba sedm a půl roku. Samsung měl za tu dobu několik generací na vylepšování konstrukce, pantu, odolnosti displeje i softwaru.
Pozdní příchod ale nemusí být pro Apple automaticky nevýhodou. Rozhodovat bude hlavně kvalita konstrukce, práce s přehybem displeje a to, zda iOS dokáže větší plochu opravdu smysluplně využít. Pokud iPhone Duo nabídne přesvědčivě dotažený hardware a software, může několikaleté zpoždění rychle dohnat. Pokud půjde jen o další skládací telefon bez výraznější přidané hodnoty, bude mít proti Samsungu a dalším zavedeným výrobcům podstatně těžší pozici.
Nové iPhony 18 (Pro) a iPhone Duo si můžete předobjednat nebo pronajmout u Mobil Pohotovosti. Další podrobnosti najdete mp.cz/apple-iphone-18-pro a mp.cz/apple-iphone-duo.
Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4
Kromě telefonů spatřila světlo světa také nová generace chytrých hodinek Apple Watch Series 12. Pro uživatele, kteří požadují robustnější konstrukci a hodinky zaměřené také na sport a náročnější venkovní použití, Apple představil Apple Watch Ultra 4.
Obě novinky navazují na předchozí generace a doplňují letošní hardwarovou nabídku Applu společně s iPhony 18 Pro, 18 Pro Max a skládacím iPhonem Duo.
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch Series 12 (42 mm)
|10 990 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Cellular (42 mm)
|13 990 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 (46 mm)
|12 490 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Cellular (46 mm)
|15 490 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Titan, Cellular (42 mm)
|18 990 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Titan, Cellular (46 mm)
|20 490 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Keramika, Cellular (42 mm)
|24 990 Kč
|9. září
|18. září
|Apple Watch Series 12 Keramika, Cellular (46 mm)
|26 490 Kč
|9. září
|18. září
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch Ultra 4 Cellular (49 mm)
|21 990 Kč
|9. září
|18. září
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple AirPods 5
|3 490 Kč
|9. září
|18. září
|Apple AirPods 5 s ANC
|3 990 Kč
|9. září
|18. září
Nové hodinky Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 a také sluchátka AirPods 5 si můžete předobjednat Mobil Pohotovosti. Další podrobnosti najdete mp.cz/apple-watch a mp.cz/apple-airpods-5.
Co na ceny letošních novinek říkáte? Přemýšlíte o koupi některého z kvarteta dnes představených iPhonů (18 Pro/Max či ohebný Duo) nebo nových Apple Watch Series 12/Apple Watch Ultra 4? Dejte nám vědět do komentářů.