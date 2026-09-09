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České ceny nových iPhonů: klasika vyjde na 35 tisíc, za skládací Duo dáte 55 tisíc

Jiří Hrma
Jiří Hrma 9. 9. 20:30
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Pohled na všechny představené novinky na keynote Applu 2026 – AirPods 5, iPhone 18 Pro (Max), Apple Watch Series 12 a iPhone Duo
  • Apple před několika okamžiky představil iPhone 18 Pro (Max) a také zcela nový iPhone Duo s ohebným displejem
  • Premiéru si odbyly také Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4
  • Nové iPhony půjde předobjednat už tento pátek 11. září, do prodeje se dostanou 18. září, iPhone Duo předobjednáte v říjnu
  • Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 je možné předobjednat již nyní

Letošní podzimní hardwarová premiéra Applu je za námi. Hlavními novinkami mezi telefony jsou iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které představují nejvybavenější klasické iPhony v nabídce. Ještě větší pozornost ale poutá iPhone Duo, se kterým Apple poprvé vstupuje mezi smartphony s ohebným displejem.

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Vedle telefonů se aktualizace dočkala také nabídka chytrých hodinek. Apple představil Apple Watch Series 12 a novou generaci odolnějšího modelu Apple Watch Ultra 4.

Máme pro vás kompletní české ceny jednotlivých modelů. V případě iPhonů předprodeje odstartují už tento pátek 11. září, samotné zahájení prodeje je naplánováno o týden později – v pátek 18. září. Naopak u iPhone Duo bude dostupnost extrémně omezená a je klidně možné, že si český zákazník na dodání počká až do listopadu či prosince.

iPhone 18 Pro (Max) a ohebný iPhone Duo

Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 34 990 Kč. iPhone 18 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Nejdražší 2TB varianta stojí 58 990 Kč. Základní iPhone 18 letos součástí představené nabídky není – představený by měl být až na jaře příštího roku společně s iPhonem Air 2.

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Předobjednávky Prodej
iPhone 18 Pro 34 990 Kč 40 990 Kč 52 990 Kč 70 990 Kč 12. září, 14:00 18. září
iPhone 18 Pro Max 37 990 Kč 43 990 Kč 55 990 Kč 73 990 Kč 12. září, 14:00 18. září
iPhone Duo 54 990 Kč 60 990 Kč 72 990 Kč 90 990 Kč 16. října, 14:00 23. října

Největší konstrukční novinkou letošního představení je iPhone Duo. Apple s ním poprvé vstupuje do segmentu skládacích telefonů a sází na konstrukci s ohebným displejem, díky které lze zařízení složit do kompaktnější podoby.

Sedm let zpoždění, nebo výhoda pozdního příchodu?

Apple vstupuje do světa skládacích smartphonů s výrazným zpožděním. Samsung představil první Galaxy Fold už v únoru 2019, zatímco iPhone Duo přichází v září 2026. Rozdíl je tedy zhruba sedm a půl roku. Samsung měl za tu dobu několik generací na vylepšování konstrukce, pantu, odolnosti displeje i softwaru.

Pozdní příchod ale nemusí být pro Apple automaticky nevýhodou. Rozhodovat bude hlavně kvalita konstrukce, práce s přehybem displeje a to, zda iOS dokáže větší plochu opravdu smysluplně využít. Pokud iPhone Duo nabídne přesvědčivě dotažený hardware a software, může několikaleté zpoždění rychle dohnat. Pokud půjde jen o další skládací telefon bez výraznější přidané hodnoty, bude mít proti Samsungu a dalším zavedeným výrobcům podstatně těžší pozici.

Nové iPhony 18 (Pro) a iPhone Duo si můžete předobjednat nebo pronajmout u Mobil Pohotovosti. Další podrobnosti najdete mp.cz/apple-iphone-18-pro a mp.cz/apple-iphone-duo.

Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4

Kromě telefonů spatřila světlo světa také nová generace chytrých hodinek Apple Watch Series 12. Pro uživatele, kteří požadují robustnější konstrukci a hodinky zaměřené také na sport a náročnější venkovní použití, Apple představil Apple Watch Ultra 4.

Obě novinky navazují na předchozí generace a doplňují letošní hardwarovou nabídku Applu společně s iPhony 18 Pro, 18 Pro Max a skládacím iPhonem Duo.

Cena Předobjednávky Prodej
Apple Watch Series 12 (42 mm) 10 990 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Cellular (42 mm) 13 990 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 (46 mm) 12 490 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Cellular (46 mm) 15 490 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Titan, Cellular (42 mm) 18 990 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Titan, Cellular (46 mm) 20 490 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Keramika, Cellular (42 mm) 24 990 Kč 9. září 18. září
Apple Watch Series 12 Keramika, Cellular (46 mm) 26 490 Kč 9. září 18. září

 

Cena Předobjednávky Prodej
Apple Watch Ultra 4 Cellular (49 mm) 21 990 Kč 9. září 18. září

 

Cena Předobjednávky Prodej
Apple AirPods 5 3 490 Kč 9. září 18. září
Apple AirPods 5 s ANC 3 990 Kč 9. září 18. září

Nové hodinky Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 a také sluchátka AirPods 5 si můžete předobjednat Mobil Pohotovosti. Další podrobnosti najdete mp.cz/apple-watch a mp.cz/apple-airpods-5.

Co na ceny letošních novinek říkáte? Přemýšlíte o koupi některého z kvarteta dnes představených iPhonů (18 Pro/Max či ohebný Duo) nebo nových Apple Watch Series 12/Apple Watch Ultra 4? Dejte nám vědět do komentářů.

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Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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