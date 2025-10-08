TOPlist

Fanoušci Hry o trůny, zbystřete! Speciální edice Realme 15 Pro míří do prodeje

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 10. 15:05
1
Chytrý telefon Realme 15 Pro v limitované edici Game of Thrones
  • Realme představilo speciální edici smartphonu 15 Pro ve stylu Hry o trůny
  • Kromě exkluzivního designu se zájemci mohou těšit i na bohaté prodejní balení
  • Některé kusy by se mohly objevit také v Česku

Čínská značka Realme se v povědomí zákazníků střídavě objevuje a zase vytrácí. Tentokrát se populární výrobce chytrých telefonů rozhodl znovu trochu rozčeřit stojaté vody smartphonů se svým novým příspěvkem v podobě limitované edice telefonu Realme 15 Pro, který je inspirován známou knižní sérií Píseň ledu a ohně, respektive seriálovým zpracováním Hra o trůny z produkce HBO. Smartphone si odbyl svou premiéru ve filmových ateliérech Linen Mill Studios v Banbridge v Severním
Irsku, kde se seriál natáčel.

Limitovaná edice ve stylu Hry o trůny

Hlavním lákadlem je pochopitelně design inspirovaný světem Západozemí. Výrazný Black and Gold Epic ID Design zadní strany je vytvořený z černé kůže zdobené reliéfními vzory inspirovanými erby Velkých rodů. Středový prvek tvoří 3D gravírovaná pečeť moci rodu Targaryenů, která dodává telefonu výraznou symboliku. Také modul fotoaparátu nese motivy inspirované středověkem a rámeček okolo fotomodulu se pyšní s trojrozměrnými zlatými dračími drápy. Inspirací pro vznik se stalo znovuzrození Daenerys Targaryen z ohně, které si jistě fanoušci seriálu dobře pamatují.

V souvislosti s tím Realme představilo technologii Dragonfire Color-Changing Technology, která mění barvu z černé na červenou ve vodě o teplotě 44 °C. Všechny tyto detaily doplňuje limitované dárkové balení s vnějším designem mapy Západozemí, inspirované dřevěnou truhlou na dračí vejce Daenerys. Uvnitř se nachází stojánek na telefon ve tvaru Železného trůnu, prázdné pergamenové dopisy, odznak Královy ruky a sada tematických doplňků, mezi nimiž nechybí pohlednice a samolepky. Zařízení nabízí také vlastní uživatelská rozhraní s motivy Ledu a Ohně, která přinášejí zajímavé efekty.



Game-of-Thrones-War-of-Westeros-4.jpg



Nepřehlédněte

Hra o trůny chystá příští rok velký návrat, tentokrát v podobě realtimové strategie

Co se týče specifikací, zůstávají stejné jako u standardního modelu Realme 15 Pro. Telefon je vybaven baterií s kapacitou 7 000 mAh s podporou 80W nabíjení, je poháněn procesorem Snapdragon 7 Gen 4, má duální zadní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, přední fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a 6,8″ Full HD+ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 144 Hz. Cena byla stanovena na 45 tisíc indických rupií (cca 13 tisíc korun s daní), přičemž se jedná o limitovanou edici 5 tisíc kusů. Dostupnost v Česku je prozatím otázkou, nicméně je možné, že se některé kusy objeví také na našem trhu.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

