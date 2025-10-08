Fanoušci Hry o trůny, zbystřete! Speciální edice Realme 15 Pro míří do prodeje

- Realme představilo speciální edici smartphonu 15 Pro ve stylu Hry o trůny
- Kromě exkluzivního designu se zájemci mohou těšit i na bohaté prodejní balení
- Některé kusy by se mohly objevit také v Česku
Čínská značka Realme se v povědomí zákazníků střídavě objevuje a zase vytrácí. Tentokrát se populární výrobce chytrých telefonů rozhodl znovu trochu rozčeřit stojaté vody smartphonů se svým novým příspěvkem v podobě limitované edice telefonu Realme 15 Pro, který je inspirován známou knižní sérií Píseň ledu a ohně, respektive seriálovým zpracováním Hra o trůny z produkce HBO. Smartphone si odbyl svou premiéru ve filmových ateliérech Linen Mill Studios v Banbridge v Severním
Irsku, kde se seriál natáčel.
Limitovaná edice ve stylu Hry o trůny
Hlavním lákadlem je pochopitelně design inspirovaný světem Západozemí. Výrazný Black and Gold Epic ID Design zadní strany je vytvořený z černé kůže zdobené reliéfními vzory inspirovanými erby Velkých rodů. Středový prvek tvoří 3D gravírovaná pečeť moci rodu Targaryenů, která dodává telefonu výraznou symboliku. Také modul fotoaparátu nese motivy inspirované středověkem a rámeček okolo fotomodulu se pyšní s trojrozměrnými zlatými dračími drápy. Inspirací pro vznik se stalo znovuzrození Daenerys Targaryen z ohně, které si jistě fanoušci seriálu dobře pamatují.
V souvislosti s tím Realme představilo technologii Dragonfire Color-Changing Technology, která mění barvu z černé na červenou ve vodě o teplotě 44 °C. Všechny tyto detaily doplňuje limitované dárkové balení s vnějším designem mapy Západozemí, inspirované dřevěnou truhlou na dračí vejce Daenerys. Uvnitř se nachází stojánek na telefon ve tvaru Železného trůnu, prázdné pergamenové dopisy, odznak Královy ruky a sada tematických doplňků, mezi nimiž nechybí pohlednice a samolepky. Zařízení nabízí také vlastní uživatelská rozhraní s motivy Ledu a Ohně, která přinášejí zajímavé efekty.
Co se týče specifikací, zůstávají stejné jako u standardního modelu Realme 15 Pro. Telefon je vybaven baterií s kapacitou 7 000 mAh s podporou 80W nabíjení, je poháněn procesorem Snapdragon 7 Gen 4, má duální zadní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, přední fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a 6,8″ Full HD+ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 144 Hz. Cena byla stanovena na 45 tisíc indických rupií (cca 13 tisíc korun s daní), přičemž se jedná o limitovanou edici 5 tisíc kusů. Dostupnost v Česku je prozatím otázkou, nicméně je možné, že se některé kusy objeví také na našem trhu.