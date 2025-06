Hra o trůny chystá příští rok velký návrat, tentokrát v podobě realtimové strategie

Svět Písně ledu a ohně se rozšíří o další herní titul s názvem Game of Thrones: War for Westeros

V realtimové strategii budete dobývat Západozemí, ať už sami v rámci kampaně, nebo v multiplayeru

Datum vydání je stanoveno na rok 2026

Knižní sága Píseň ledu a ohně z pera George R. R. Martina čítá miliony příznivců po celém světě. Do značné míry tomu pomohl také seriál z produkce HBO Hra o trůny, která minimálně v prvních řadách dělala své předloze čest. V herním světě se svět Západozemí prezentoval v rámci několika titulů, jenž dopadly vesměs průměrně a většina z nich již upadla v zapomnění. To chtějí nyní změnit vývojáři z PlaySide Studios, kteří si na svá bedra naložili vývoj titulu s názvem Game of Thrones: War for Westeros.

Epické bitvy v Západozemí

Pakliže jste příznivci dnes již lehce zkomírajícího žánru realtimových strategií, měli byste zbystřit – Game of Thrones: War for Westeros by totiž do tohoto žánru mělo spadat. Podle vývojářů se má jednat o klasickou RTS pro PC, přičemž hráč se má chopit vedení některého ze šlechtických rodů či frakcí ze světa George R. R. Martina, a to jak v rámci singleplayerové kampaně, tak v šarvátkách s jinými lidmi v multiplayeru.

„Ve hře povedou hráči armády rodu Starků, Lannisterů, Targaryenů nebo Nočního krále v nemilosrdných bitvách, kde důvěra je pomíjivá a moc je vše. Zapojíte se do epických strategických bitev v reálném čase, budete uzavírat strategická spojenectví a intrikovat proti soupeřovým silám. Každá frakce nabídne hluboce asymetrické strategie se známými hrdiny, armádami a mechanikami vytvořenými na základě historie Západozemí. Hráči mohou využít pěchotu, jízdu, obléhací stroje, obry a draky, aby prolomili nepřátelské linie, zatímco se snaží přelstít a přechytračit soupeře pomocí hrdinů a nemilosrdných instinktů skutečného válečného velitele,“ stojí v oficiálním popisu hry.

Vývojáři se veřejnosti pochlubili pouze poutavým filmovým trailerem, přičemž ze samotné hry toho prozatím moc neukázali, pouze záběry z pre alfa verze v rámci jednoho ze svých vývojářských deníčků. V tomto případě je nutné podotknout, že finální verze hry se může do značné míry lišit.

Co se týče samotného data vydání, to je poměrně vágně stanoveno na rok 2026. Do té doby si budeme muset na více informací počkat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.