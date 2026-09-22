Oppo Find X10 Pro Max: premiéra tří 200Mpx fotoaparátů v jednom smartphonu

- Oppo ve své domovině představilo novou řadu vlajkových smartphonů
- Vrcholný model Oppo Find X10 Pro Max láká na trojici 200Mpx fotoaparátů na zádech
- Telefon rovněž oslní atraktivním designem a vysokým výkonem
Značka Oppo reaguje na včerejší premiéru nových vlajkových smartphonů od společnosti Vivo. Její čerstvě představený top model Oppo Find X10 Pro Max je přímým konkurentem modelu Vivo X500 Pro Max, s nímž sdílí výkonný čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro. Novinka od Oppo má ale navrch ve fotovýbavě, neboť jako vůbec první smartphone na světě obsahuje trojici 200Mpx fotoaparátů.
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Oppo Find X10 Pro Max: elegantní vlajka
Oppo Find X10 Pro Max je vlajková loď se vším všudy, minimálně v tabulkových specifikacích se výrobce rozhodně nedržel při zemi. Možná jen rozměry a hmotnost jsou poněkud vyšší (161,31 × 76,57 × 8,4 mm, 235 gramů), avšak vzhledem k celkové výbavě je to vcelku pochopitelné.
Novinka od Oppo rozvíjí design použitý u minulé generace, na zádech však došlo k několika dílčím změnám. Hlavní ostrůvek s fotoaparáty nově překrývá jednotné sklo, napravo od něj pak přibyl sekundární oválný modul obsahující LED blesk a pomocný spektrální senzor.
Záda telefonu jsou skleněná, do prodeje půjdou tři barevné varianty – stříbrná, růžová a bílá. Bílý model má lehce upravený design odkazující na fotoaparáty značky Hasselblad – ostrůvek s fotoaparáty má vroubkovaný okraj přetnutý oranžovým proužkem, skleněná plocha zad je pak vertikálně rozdělená na dvě části v různých odstínech. Telefon rovněž potěší vysokou odolností, kromě krytí IP66, IP68 a IP69 získal pětihvězdičkové hodnocení odolnosti proti pádu a nárazu od SGS Switzerland.
Zepředu Oppo Find X10 Pro Max reprezentuje 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-144 Hz a maximálním jasem 2 tisíce nitů. Obrazovka je řízena pětikanálovým senzorem okolní barevné teploty, na které pak umí uzpůsobit barevné podání.
Třikrát 200 megapixelů od Hasselbladu
Do displeje je zabudovaný ultrazvukový snímač otisků prstů, v kruhovém výřezu nahoře uprostřed se pak nachází 50Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0. Hlavní hvězdou tohoto telefonu je ale bezesporu fotovýbava na zadní straně obsahující následující tři fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s dvouosou optickou stabilizací, světelností f/1.5 a dynamickým rozsahem 17EV
- 200Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 124°
- 200Mpx periskopický s optickou stabilizací (CIPA 7.5), 5× optickým (až 120× digitálním) přiblížením, světelností f/2.1 a funkcí makro už od 10 cm
Výstup z fotoaparátů je pak podpořen druhou generací reprodukční čočky Danxia, která se stará o barevnou přesnost a tónovou věrnost za jakýchkoliv podmínek. O ladění fotoaparátu se tradičně postarala značka Hasselblad.
Telefon umí zaznamenávat 8K video v LOG, popř. 4K video při 120 snímcích za sekundu ve formátu Dolby Vision. Oppo navíc oznámilo integraci ekosystému Tilta Khronos a hlubokou softwarovou kompatibilitu s Blackmagic Camera, díky čemuž nabízí nativní podporu pro režimy natáčení Dolby Vision, O-Log2 a Open Gate.
2nm čipset a štědrá porce paměti
Oppo Find X10 Pro Max pohání nedávno představený 2nm čipset MediaTek Dimensity 9600 ve spolupráci s 12 nebo 16 GB RAM. Úložiště typu UFS 4.1 může dosahovat kapacity až 1 TB, bohužel bez možnosti dodatečného rozšíření paměťovou kartou – do telefonu lze vložit pouze dvojici nanoSIM. Telefon podporuje sítě 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.2, k dispozici je rovněž NFC a infračervený snímač pro ovládání domácích spotřebičů.
Energii telefonu dodává obří akumulátor s kapacitou 8 000 mAh, u kterého výrobce slibuje udržení minimálně 80 procent celkové kapacity po pěti letech používání. Telefon lze nabíjet výkonem až 80 wattů, popř. bezdrátově výkonem až 50 wattů.
Oppo Find X10: překvapivě dobře vybavený základ
Oppo dnes představilo i základní model Oppo Find X10, který s vrcholnou variantou Pro Max částečně sdílí design, avšak výbavou i cenou je postaven o něco níže. Telefon je například oproti vlajkovému top modelu menší a lehčí, je totiž vybaven menší 6,59″ obrazovkou. Parametry displeje jsou s modelem Pro Max prakticky totožné, to samé platí i o integrované ultrazvukové čtečce otisků prstů a 50Mpx selfie kamerce.
Telefon se nenechá zahanbit ani svojí fotovýbavou, na jeho zádech najdeme následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací (CIPA 6.0) a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv s 2,8× optickým přiblížením, optickou stabilizací (CIPA 7.0) a světelností f/2.6
I v tomto případě do výsledků promlouvají kouzla značky Hasselblad, která se rovněž mohou opřít o data ze spektrálního senzoru.
Oppo Find X10 pohání čipset MediaTek Dimensity 9600M, což je de facto lehce upravený loňský top model Dimensity 9500. V maximální konfiguraci bude možné telefon zakoupit s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Akumulátor oslňuje kapacitou 8 000 mAh a podporou jak rychlého (80 wattů), tak i bezdrátového nabíjení (až 50 wattů).
Ceny a dostupnost
Oba představené telefony půjdou do prodeje v Číně 24. září, kde budou k mání za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK s DPH
|Oppo Find X10
|12/256 GB
|5 499 CNY
|20 700 Kč
|Oppo Find X10
|12/512 GB
|5 999 CNY
|22 500 Kč
|Oppo Find X10
|16/512 GB
|6 499 CNY
|24 400 Kč
|Oppo Find X10
|16 GB/1 TB
|7 599 CNY
|28 500 Kč
|Oppo Find X10 Pro Max
|12/256 GB
|6 799 CNY
|25 600 Kč
|Oppo Find X10 Pro Max
|12/512 GB
|7 499 CNY
|28 200 Kč
|Oppo Find X10 Pro Max
|16/512 GB
|7 999 CNY
|30 000 Kč
|Oppo Find X10 Pro Max
|16 GB/1 TB
|8 999 CNY
|33 800 Kč
O dostupnosti na českém trhu nemáme prozatím žádné informace, avšak vzhledem k dostupnosti předchozí generace očekáváme, že dříve či později se dnešních novinek dočkáme také.