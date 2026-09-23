Apple chce vlastní Whoop. Fitness náramek bez displeje dorazí nejdřív za dva roky

- Apple Watch stačit nebudou, v případě je údajně i fitness náramek bez displeje
- Na něm se v Cupertinu již pracuje, avšak nedorazí dříve než v roce 2028
- Apple tím chce konkurovat společnosti Whoop, která letos přinesla již 5. generaci svého řešení
Apple už roky staví svou nabídku nositelné elektroniky především kolem Apple Watch. Nyní však podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg zvažuje zařízení, které by se od současných hodinek výrazně lišilo. Má totiž být zcela bez displeje a soustředit se především na sledování zdraví a sportovních aktivit. Tušíte správně, má jít o konkurenci náramku společnosti Whoop.
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Apple chce vlastní Whoop
Podle zdrojů obeznámených s vývojem Apple na zařízení pracuje už několik měsíců a v současnosti vznikají první prototypy. Projekt má podporu nejvyššího vedení společnosti, stále však není rozhodnuto, zda se nakonec dostane do prodeje. Apple údajně testuje tenký textilní náramek se senzorovým a výpočetním modulem. Zásadním rozdílem oproti Apple Watch má být absence obrazovky. Uživatel by tak na samotném zařízení nečetl notifikace, nespouštěl aplikace ani nekontroloval naměřené hodnoty.
NEW: Apple is developing a Whoop competitor. https://t.co/Mz0Ua1qk9r pic.twitter.com/CnFbUBTRjp
— Mark Gurman (@markgurman) September 22, 2026
Koncept se tím velmi podobá zařízení od společnosti Whoop. Ta se v posledních letech prosadila právě s náramkem zaměřeným na nepřetržité sledování zdravotních a sportovních metrik. Data se následně zobrazují a analyzují prostřednictvím aplikace v telefonu.
Reakce na rostoucí trend
Za novým směrem Applu stojí mimo jiné změny na trhu s nositelnou elektronikou. Apple sice zůstává jedním z největších výrobců chytrých hodinek, konkurenti ale v posledních letech stále více sázejí na jednodušší zařízení zaměřená prakticky výhradně na zdraví a kondici. Vedle Whoopu se rychle rozšiřuje také Oura se svými chytrými prsteny. Do segmentu bezdisplejových zařízení nedávno vstoupil také Google se značkou Fitbit, zatímco Garmin podobné produkty nabízí už delší dobu.
Právě tyto produkty mohou podle Gurmana přimět Apple k přehodnocení dosavadního přístupu. Apple Watch totiž nejsou pouze fitness zařízení. Jde o plnohodnotné chytré hodinky s aplikacemi, komunikací, notifikacemi a dalšími funkcemi. Nový náramek by naopak mohl být výrazně jednodušší a specializovanější.
Některé funkce už Apple přenáší do Apple Watch
Apple přitom nemusí kvůli konkurenci začínat od nuly. V poslední generaci Apple Watch a přepracované aplikaci Zdraví už postupně přidává funkce, které připomínají právě přístup Whoopu nebo Oury, případně velmi specializovanou aplikaci Bevel pro hlubší analýzu zdravotních dat.
Patří sem například pokročilejší sledování srdečního tepu nebo metriky vyhodnocující, jak dobře je uživatel připravený na další den. Systém dokáže pracovat také s odhadem biologického věku na základě zdravotních dat.
Změnou prošla rovněž samotná aplikace Zdraví, která má přehlednější rozhraní a snaží se uživateli naměřená data podat jednodušším způsobem. Apple už delší dobu posouvá Apple Watch od klasických chytrých hodinek směrem k ještě výraznějšímu zdravotnímu a fitness nástroji; tohle je pouze další krok.
Na projektu pracuje tým kolem Vision Pro
Zajímavé je také personální obsazení projektu. Na raném vývoji nového trackeru se podle Bloombergu podíleli také lidé z týmu, který stojí za headsetem Apple Vision Pro. Tento tým se v Applu věnuje také dalším připravovaným nositelným zařízením.
Apple má podle dřívějších informací pracovat například na chytrých brýlích a AirPodech s integrovanými kamerami. Obě zařízení mají být spojena s rostoucími ambicemi Applu v oblasti umělé inteligence.
Společnost navíc experimentuje s AI přívěskem vybaveným kamerou, který by mohl získávat vizuální informace z okolí uživatele. Tento projekt však měl být podle dřívějších zpráv odložen. Do stejného širšího směru zapadá také nový důraz na umělou inteligenci v Apple Watch. Apple má pracovat například s možností průběžného záznamu zvuku a následného vytváření souhrnů konverzací či aktivit uživatele.
Na finální produkt si ještě počkáme
Nový fitness tracker je zatím pouze ve fázi interního technologického výzkumu. To znamená, že Apple stále nemusí dojít k rozhodnutí, zda jej skutečně začne prodávat. Pokud by se však projekt dostal až do sériové výroby, podle Gurmana bychom zařízení neměli očekávat dříve než v roce 2028.
Apple zároveň připravuje větší změny celé řady Apple Watch. Výraznější redesign má podle dřívějších informací dorazit nejdříve v roce 2027 a měl by ukončit několik let trvající období spíše postupných úprav. Hlavní model se výrazněji ztenčil s Apple Watch Series 10, zatímco robustnější Apple Watch Ultra si od svého uvedení zachovávají více méně stejný vzhled.