Meta představila nové VR brýle. Váží jen 100 gramů a stojí polovinu toho co Apple Vision Pro

- Meta představila headset VR Glasses, který kombinuje kvalitu Questu a pohodlí chytrých brýlí
- Nelze se zbavit dojmu, že přesně něco takového zamýšlel Apple se svým projektem Vision Pro
- Meta VR Glasses přijdou na trhu zkraje příštího roku s cenou kolem 35–40 tisíc korun
Meta představila nové VR brýle, které se konstrukcí výrazně liší od klasických headsetů typu Meta Quest. Novinka sází na podobu běžných brýlí a oddělení samotného hardwaru do dvou částí. Výsledkem má být zařízení, které lze používat například pro sledování filmů, práci s několika virtuálními obrazovkami nebo hraní her.
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Meta VR Glasses: přímý útok na Apple
Meta VR Glasses využívají dvojici micro-OLED panelů označovaných jako 5K Infinite Display. Meta uvádí hustotu 37 pixelů na stupeň zorného pole, což má zajistit dostatečnou ostrost také při zobrazování textu. Součástí optického systému jsou kompaktní čočky navržené přímo pro toto zařízení.
Brýle podporují také Dolby Vision a prostorový zvuk Dolby Atmos, který je integrovaný přímo do konstrukce. O výpočetní výkon se stará nový procesor Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Baterie a další náročnější hardware jsou umístěny v samostatném modulu, který lze připnout například na kapsu nebo tašku.
Podle společnosti má baterie nabídnout až tři hodiny nepřetržitého přehrávání obsahu ve vysokém rozlišení. Nabíjení probíhá výkonem až 45 W. Ovládání má být založeno na kombinaci hlasových příkazů, sledování očí a gest rukou. Součástí operačního systému je také Meta AI, přes kterou lze například spouštět aplikace, přehrávat obsah nebo upravovat pracovní prostředí. K používání tak nejsou nutné klasické ovladače. Celé zařízení přitom váží pouze 100 gramů.
Jinými slovy jde o kombinaci chytrých brýlí a headsetu Meta Quest. S velkou pravděpodobností něco takového zamýšlel i Apple při uvádění headsetu Vision Pro, Meta VR Glasses má ale blíž ke klasickým brýlím, působí tedy o dost komfortněji na běžné nošení a používání.
IMAX filmy, 3D obsah a sport
Jedním z hlavních využití mají být filmy. Meta VR Glasses jsou podle výrobce prvním VR zařízením s certifikací IMAX Enhanced. U vybraných filmů tak nabídnou také rozšířený poměr stran používaný v IMAX projekcích. Výrobce zároveň oznámil spolupráci s Disney+. Od listopadu mají předplatitelé ve vybraných zemích získat přístup k filmům ve 3D, včetně titulů jako Marvel’s Avengers nebo Black Panther. K dispozici budou také tematická prostředí, například Tatooine ze Star Wars nebo Avengers Tower.
Další obsah nabídne aplikace Disney Immersive Cinema. Ta má využívat 3D obraz, prostorový zvuk a virtuální prostředí k vytvoření interaktivnějšího způsobu sledování filmů. Meta současně spolupracuje s řadou dalších streamovacích služeb včetně Amazon Prime Video, YouTube, HBO Max nebo Paramount+.
Brýle mají sloužit také ke sledování sportu. Meta uvádí spolupráci s MLB, NBC Sports, TNT Sports a bojovou organizací UFC. Při uvedení zařízení chce nabídnout více než 100 živých sportovních přenosů v imerzivním formátu ročně.
Virtuální pracovní plocha i hry
Meta počítá také s pracovním využitím. Uživatel si může vytvořit velkou virtuální obrazovku nebo několik displejů najednou a pracovat s nimi kdekoliv – ať už jste doma, v kanceláři, nebo na pracovní cestě na hotelu, případně v letadle či vlaku. Pomocí gest lze navíc proměnit rovnou plochu například v klávesnici a touchpad.
Meta’s new VR Glasses will allow full-body hologram calling for the first time ever. pic.twitter.com/TVklf0zRWd
— Pop Base (@PopBase) September 24, 2026
Při uvedení má být dostupných více než 75 her ovladatelných pouze pomocí gest rukou. Další stovky titulů bude možné streamovat prostřednictvím Xbox Cloud Gaming. Samozřejmostí bude kompatibilita s herními ovladači, které připojíte přes Bluetooth.
Here's everything I announced at Meta Connect today 👇
— Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026
Novinkou je také technologie označovaná jako Hologram Calling. Ta má při videohovorech vytvořit prostorovou digitální podobu volajícího včetně jeho aktuálních výrazů a reakcí. Hologram má být doplněn prostorovým zvukem, přičemž funkce má fungovat s aplikacemi od WhatsAppu až po Zoom, tedy včetně těch mimo svět společnosti Meta.
Cena a dostupnost s otazníkem
Meta plánuje uvést VR Glasses na trh na jaře 2027. Cena byla stanovena na 1 299,99 dolaru, tedy přibližně 30 tisíc korun bez započtení daní a případných evropských poplatků. U nás – pokud Meta bude chtít novinku prodávat i v Česku – by se cena mohla nebezpečně přiblížit hranici 40 tisíc korun. V porovnání s konkurencí, které stále není mnoho, například Apple Vision Pro za necelých 100 tisíc korun, je tato cena však velmi přijatelná.