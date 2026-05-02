Apple definitivně odepsal Vision Pro. Nástupce se neplánuje, vývojový tým byl rozpuštěn

- Vision Pro není takový hit, jaký Apple doufal, že bude
- Prodejům nepomohla ani aktualizace přinášející rychlejší čipset M5
- Nástupce se podle všeho neplánuje a vývojový tým byl rozpuštěn
Když Apple veřejnosti s velkou slávou představil brýle pro rozšířenou realitu s názvem Vision Pro, mnoho technologických nadšenců jim věštilo velkou budoucnost a automaticky je začalo považovat za „další velkou věc“. Jenže zařízení, které je sice kvalitně vyrobeno a umí pozoruhodné věci, naráželo na krutou realitu toho, že mnoho uživatelů zkrátka není ochotno zaplatit za průkopníka v nové kategorii takřka sto tisíc korun. Apple se pokusil oživit zájem aktualizovanou verzí s čipsetem M5 a přepracovaným upevňovacím popruhem, který lépe přenáší váhu, nicméně ani to podle všeho nepomohlo.
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Nového Apple Vision Pro se nejspíše jen tak nedočkáme
Vision Pro čelí kritice nejen kvůli vysoké ceně, ale také vysoké hmotnosti. Zařízení váží přes 600 gramů a i s pohodlnějším páskem Dual Knit Band, který Apple přidal za účelem lepšího rozložení váhy, je jeho dlouhodobé nošení stále velmi nepohodlné. Čip M5 sice přinesl obnovovací frekvenci 120 Hz, o 10 procent více vykreslených pixelů a přibližně 30 minut navíc ve výdrži baterie, ale cena zůstala na 3 499 dolarech (v přepočtu asi 88 tisíc korun s daní), což se projevilo na nevalných prodejích.
Vision Pro se od svého uvedení na trh netěší velké oblibě a Apple jich prodal celkem jen asi 600 tisíc kusů. Zdroje přímo z Cupertina pro server MacRumors uvedly, že Apple zaznamenal neobvykle vysoký podíl vrácených kusů, který daleko převyšuje jakýkoli jiný moderní produkt společnosti. Apple také podle všeho přestal na Vision Pro pracovat a lidé připravující nový headset byli přeřazeni do jiných týmů. Někteří bývalí členové týmu Vision Pro pracují na Siri, což není překvapení, protože šéf Vision Pro Mike Rockwell vede tým Siri od března 2025.
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V posledních několika letech se objevovaly protichůdné spekulace o novém modelu Vision Pro. Zdroje zmiňovaly, že Apple pracuje na lehčím a mnohem levnějším modelu Vision Air, ale tento projekt byl loni zastaven. Pokud se Applu v budoucnu podaří vyvinout mnohem levnější a pohodlnější headset, mohla by být řada Vision Pro obnovena, ale v současné době společnost s nejvyšší pravděpodobností nemá v plánu uvést na trh žádný nový model.