Jen málo změn oproti předchůdci? O iPhone 18 Pro je vetší zájem, než si myslíte

- iPhone 18 Pro (Max) mnoho změn nepřinesl, zákazníci ale o něj mají stále velký zájem
- Kromě toho i více zvažují, že si pořídí sluchátka AirPods či Apple Watch
- Vyšší zájem by mohl vyústit také ve vyšší tržby, než jaké předpovídají analytici
Při představení nejvybavenějších smartphonů v portfoliu Applu, iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max, by jeden mohl nabýt pocitu, že se tentokrát Apple příliš nesnažil. Ano, došlo na dlouho spekulovanou variabilní clonu, nový čipset, delší výdrž na baterii či čtveřici barev, kdy se konečně vrátila tradiční černá, avšak na první pohled se toho příliš mnoho nezměnilo. I když jsou novinky sporadické a většina z nich spadá do kategorie niche, tedy cílí jen na úzkou skupinu uživatelů, přesto je o novinku překvapivě velký zájem.
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Produkty od Applu stále táhnou
Alespoň to tvrdí průzkum společnosti Evercore ISI, který byl uveřejněný na serveru Investing. Firma Evercore oslovila v rámci průzkumu téměř 4 000 spotřebitelů ve Spojených státech, což už je pořádný vzorek. Mezi respondenty uvedlo 67 % jako hlavní důvod pro pořízení nového zařízení stáří svého stávajícího iPhonu, což představuje výrazný nárůst oproti 48 % v loňském průzkumu. Nákupní preference rovněž naznačují, že kupující jsou i nadále ochotni utratit více za špičková zařízení od Applu.
Modely iPhone 18 Pro a Pro Max dohromady přilákaly 53 % potenciálních kupujících, přičemž 32 % z nich si vybralo model Pro Max, což je nárůst oproti 29 % v předchozím roce. Evercore odhaduje, že průměrné prodejní ceny iPhonů by se mohly zvýšit přibližně o 28 %, přičemž prognóza kombinuje vyšší maloobchodní ceny s větším podílem nákupů prémiových modelů a konfigurací s větší kapacitou úložiště, včetně uváděných variant s kapacitou 2 TB pro modely iPhone 18 Pro a iPhone Duo.
Skládací iPhone Duo vzbudil zájem u 14 % respondentů. Evercore se domnívá, že tento podíl by se mohl s blížícím se uvedením na trh v polovině října zvýšit, ačkoli podle průzkumu zatím výrazně zaostává za souhrnným podílem modelů řady Pro. Zájem se nevyhnul ani jiným produktům od Applu: 38 % respondentů plánuje nákup Apple Watch a 43 % zvažuje pořízení AirPods, přičemž oba údaje se oproti loňskému roku zvýšily. Evercore odhaduje, že tyto údaje podporují optimističtější výhled budoucích tržeb Applu pro fiskální rok 2027 než jí předpovídají analytici, kteří jej odhadují na přibližně 7 procent.