Trump opět úřaduje: rozhodl se přejmenovat umělou inteligenci a vyjádřil jí plnou podporu

- Americký prezident Donald Trump je jedním z nejvýraznějších politiků současnosti
- To platí jak pro barvu jeho pleti, tak činy, které nejsou vždy zcela promyšlené
- Na nedávném shromáždění OSN se vyjádřil k umělé inteligenci a rozhodl se, že ji přejmenuje
Donald Trump vystoupil 22. září na valném shromáždění OSN, a mimo jiné zde promluvil na téma umělé inteligence. Kromě její podpory přišlo i na změnu pojmenování, ale nebyl by to Trump, kdyby měl tento krok promyšlený. Přejmenování umělé inteligence v rámci amerických dokumentů má několik háčků, které si americký prezident úplně neuvědomil.
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My všichni jsme Amerika
U Donalda Trumpa se v poslední době vyskytla až obsesivní touha přejmenovávat věci podle sebe a toho, jakou má zrovna náladu. Dočkali jsme se přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv (Gulf of America) a Ontarijského jezera na Americké jezero (Lake America). Záliv v Mexiku chtěl Trump prý původně dokonce pojmenovat podle sebe a dát mu jméno Gulf of Trump.
Ostatně, podobný požadavek vznesl americký prezident i k Hormuzskému průlivu, který chtěl přejmenovat na Trump Strait (Trumpův průliv). Každý den s Donaldem Trumpem v čele Ameriky zkrátka přináší nové a nové zážitky, které se více blíží sitcomu než vedení jedné z předních světových velmocí. Nyní se Trump rozhodl, že přejmenuje umělou inteligenci.
Umělá inteligence pod novým označením
Možná jste čekali, že americký prezident bude chtít umělou inteligenci nazývat Trumpova inteligence, což by ale při všech jeho nedávných krocích vlastně dávalo smysl. Naštěstí tomu tak není a slovo, kterým chce Trump oficiálně nazývat umělou inteligenci, je „superinteligence“. Tuto informaci sdělil veřejnosti na valném shromáždění OSN.
To ale samozřejmě platí pouze pro Ameriku a toto označení by mělo být uváděno hlavně v amerických oficiálních dokumentech. Toto přejmenování Trump spojil se závazkem umělou inteligenci plně podporovat a zároveň odmítl myšlenku její globální kontroly a regulace. Obě tato prohlášení ale vyvolávají spíše rozpaky.
Super inteligence již existuje
Faktem je, že spojení těchto dvou slov již existuje a běžně se ve vědeckém světě používá. V segmentu počítačů označuje hypotetické systémy překonávající lidské schopnosti ve všech oblastech, takže používat toto spojení i pro jazykové nástroje by mohlo být poměrně matoucí. Rozpaky vzbudilo i jeho prohlášení o plné podpoře AI ze strany USA.
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Přišlo totiž jen pár dní poté, co vědec Geoffrey Hinton na půdě amerického Kongresu varoval před tím, že se umělá inteligence může velmi rychle vymknout kontrole. Dle něj mají zákonodárci přibližně rok na zavedení bezpečnostních pravidel, než se tak stane. V americkém kongresu se naopak objevují návrhy zákonů, které se snaží vývoj a výzkum na tomto poli zakázat nebo omezit.
Závod je v plném proudu
Trump při svém výstupu dále uvedl, že vývoj umělé inteligence je globální závod a ten, kdo v něm zvítězí, získá v oblasti AI převahu. Dle něj si USA udržují před zbytkem světa, hlavně před Čínou, výrazný náskok. Ve skutečnosti se ale Amerika dostala do rozporu s aktivitami samotné OSN, která se k umělé inteligenci a jejím regulacím staví odlišně.