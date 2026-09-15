Obama chce po demokratech plán na AI, Trump kritiky zpomalení nazval „negativními silami“

- Obama na uzavřeném večírku demokratů varoval před nebezpečím AI v soukromých rukou
- Bývalý americký prezident chce, aby demokraté po vítězství ve volbách 3. listopadu připravili veřejný rámec pro regulaci AI
- Trump o pár dní později kritiky zpomalení AI, včetně firem Anthropic, OpenAI a xAI, nazval negativními silami
Ve čtvrtek 10. září řekl Barack Obama na uzavřené sbírce pro demokraty, že umělá inteligence se v soukromých rukou vyvíjí nebezpečně rychle a že ji někdo musí začít krotit. O tři dny později, při sledování golfu ve svém irském resortu v Doonbegu, řekl Donald Trump v podstatě opak: lidi, kteří teď žádají zpomalení AI, jsou podle něj negativní síly, co vytahují věci, jež se stejně nestanou. Sešlo se to v jednom týdnu, ale každý ze dvou prezidentů to vidí úplně jinak.
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Varování z uzavřeného večírku
Deník The New York Times získal od Obamova týmu částečný přepis projevu a zveřejnil ho v sobotu 12. září. Adresátem byl Hakeem Jeffries, šéf demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů. Obama mu totiž poradil, ať jakmile (a pokud) usedne do křesla předsedy, prosadí u demokratů veřejně komunikovaný rámec pro debatu o AI. Jeffries se předsedou stane jedině tehdy, když demokraté v listopadových volbách získají většinu ve Sněmovně.
Exprezident k tomu ale konkrétní obsah nedodal. Žádný regulační mechanismus, postoj k pracovním místům ani jméno konkrétní firmy. Chce jen, aby se téma dostalo do stranického programu a stalo se ústředním bodem prezidentské kampaně v roce 2028, s plánem na bezpečnost i na ekonomické dopady zároveň. Administrativa přitom letos mířila přesně opačným směrem. Tlačí na jednotný federální standard, který by přebil regulace jednotlivých států, a v rámci G20 žádala, ať se vůbec nezakládají instituce pro dohled nad umělou inteligencí. Pravidla, podle kterých se dnes v USA posuzují nejvýkonnější modely, navíc už existují. Jenže tajně, a znají je jen velcí zavedení hráči.
Guardrails jako sprosté slovo
Podle aktuálního prezidenta USA v AI vedou před Čínou a chtějí si to udržet, protože, jak řekl, „kdo vyhraje v AI, vyhraje“. Mantinelům se sice úplně nebránil, ale lidi, kteří po nich teď volají, označil za „negativní síly“, které nastolují témata, jež nastolovat neměly, a mluví o věcech, co se nestanou. Výzvu, aby branže přibrzdila, přitom jen o dva dny dřív vyslovily Anthropic, OpenAI i xAI. Tedy firmy, které stojí za většinou nejvýkonnějších modelů, s nimiž USA v závodě s Čínou počítají.
Přibrzdit chtějí i další lidé z oboru, ne jen tahle trojice firem. Hlavní vědec OpenAI minulý týden řekl, že žádná laboratoř zatím nevyřešila tzv. alignment natolik, aby bezpečně zvládla škálovat na plný plyn, a v červenci podepsalo podobnou výzvu vládě 1 134 zaměstnanců AI firem. Trump je v tomhle rámci konzistentní, i když ne v detailu. Ještě ve čtvrtek, cestou z Dallasu, odmítal obavy z vyhynutí lidstva rovnou a náskok USA před Čínou odhadoval na zhruba rok. V neděli se posunul aspoň o kousek: mantinely teď připustil jako něco, co administrativa může udělat, byť žádný konkrétně nejmenoval.
Poslední slovo bude mít 3. listopad
Trochu dál je v tom Kongres. Předseda Sněmovny Mike Johnson řekl, že země potřebuje nějaké mantinely a bezpečnostní opatření, aniž by přišla o náskok před Čínou, a chce svolat jedno velké setkání se šéfy odvětví, což označil za prioritu jak pro sebe, tak pro Kongres. Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady, dodal, že úředníci zodpovědní za kybernetickou a vědní politiku by se měli sejít už tento týden. Žádný z těchto kroků zatím nemá datum.
Obamův plán tak visí na jediné podmínce: aby demokraté 3. listopadu vyhráli Sněmovnu. Do té doby zůstává jedinou skutečnou odpovědí administrativy Trumpovo nedělní odmítnutí, a to navzdory tomu, že o zpomalení nežádá opozice, ale rovnou firmy, které AI stavějí.