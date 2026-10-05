Přišel vám tento e-mail? Naléhavá zpráva od „operátora“ vás může stát majlant

- T-Mobile upozorňuje na novou vlnu podvodných e-mailů, které se vydávají za jeho oficiální komunikaci
- Zpráva příjemce straší pozastavením služeb a požaduje okamžitou aktualizaci údajů
- Odkaz přitom vede na falešnou přihlašovací stránku, která může vypadat jako skutečný web operátora
„Aktualizujte své údaje, jinak vám pozastavíme služby.“ Přesně takovou zprávou se nyní podvodníci snaží vystrašit zákazníky T-Mobilu. E-mail na první pohled připomíná oficiální komunikaci operátora, ve skutečnosti ale vede na podvodnou stránku, jejímž cílem je získat přihlašovací údaje. T-Mobile před touto phishingovou kampaní varuje.
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T-Mobile varuje před podvodem
Podvodný e-mail, který se nám dostal do redakce, má předmět „Aktualizujte prosím své údaje“ a tváří se jako zpráva od T-Mobilu. Příjemce v něm najde upozornění, že musí aktualizovat své údaje, jinak může dojít k pozastavení jeho služeb. Útočníci přitom používají klasickou taktiku. Na příjemce vytvoří časový tlak a tvrdí, že pokud aktualizaci neprovede do 24 hodin, jeho účet bude z bezpečnostních důvodů dočasně pozastaven.
Právě podobný způsob komunikace je jedním z typických znaků phishingu. Cílem je přimět uživatele, aby příliš nepřemýšlel a jednoduše klikl na přiložené tlačítko. V tomto případě přitom podvod prozrazuje hned několik detailů. Asi nejvýraznějším je adresa odesílatele.
Zpráva se sice tváří jako komunikace T-Mobile, samotný e-mail ale přišel z adresy [email protected]. Doména rasterlog.com.br samozřejmě s českým T-Mobilem nijak nesouvisí. Dlužno však podotknout, že podvodníci mohou využít i další podvodné adresy, ne jen tuto.
Hledejte chyby v textu
Ani samotný text není úplně přesvědčivý. Zpráva používá obecné oslovení a snaží se příjemce přesvědčit, že musí bezodkladně provést aktualizaci údajů. Následně obsahuje výrazné tlačítko „Pokračovat“, které má uživatele dostat na podvodný web. A právě tam přichází největší nebezpečí. Podle T-Mobilu odkaz v těchto zprávách vede na falešnou přihlašovací stránku. Ta může na první pohled vypadat prakticky stejně jako skutečný web operátora. Pokud na ní uživatel zadá své přihlašovací údaje, předá je přímo útočníkům.
Podvod může působit o to věrohodněji, že T-Mobile skutečně rozesílá zákazníkům informace o vyúčtování e-mailem. Oficiální zprávy ale posílá z adresy [email protected] a informace o vyúčtování najdete také přímo v aplikaci Můj T-Mobile. Pokud tedy podobný e-mail dorazí z úplně jiné domény, je to jasný varovný signál.
Co dělat, když podobný e-mail dostanete?
T-Mobile doporučuje na odkaz v podobné zprávě vůbec neklikat a samozřejmě nezadávat přihlašovací údaje. Místo kliknutí na tlačítko v e-mailu je bezpečnější otevřít aplikaci Můj T-Mobile, případně zadat adresu webu operátora ručně do prohlížeče.
Zkontrolujte především:
- adresu odesílatele – nestačí, že se v ní někde objeví „T-Mobile“,
- adresu webu po kliknutí – doména musí patřit skutečnému T-Mobilu,
- způsob komunikace – výhrůžky typu „do 24 hodin vám zablokujeme účet“ jsou jasným varovným signálem,
- požadované údaje – přihlašovací údaje není důvod zadávat přes odkaz v nečekaném e-mailu.
- Pokud uživatel na podobné stránce své údaje zadal, T-Mobile doporučuje co nejdříve změnit heslo. Podezřelou zprávu je následně nejlepší smazat a dál na ni nereagovat.
Důležité je také nenechat se zmást vzhledem stránky. Logo, barvy, tlačítka i celé rozložení mohou být okopírované ze skutečného webu. O tom, zda jde o legitimní komunikaci, proto mnohem lépe vypovídá internetová adresa než samotný vzhled stránky.