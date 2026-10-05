Za tuhle hru teď nedáte ani korunu: mobilní Epic rozdává titul pro milovníky hlavolamů

- Herní obchod Epic Games Store se proslavil rozdáváním her zdarma
- To se týká nejenom verze pro počítače, ale i pro mobilní aplikaci
- Nyní si v něm můžete vyzvednout povedenou logickou hru se stavěním mostů
Studio Epic Games, které stojí za hitem Fortnite, spustilo obchod Epic Games Store v roce 2018. Šlo o přímého konkurenta tehdy již zavedené platformy Steam od Valve a Epic do svých řad lákal zákazníky hlavně rozdáváním her zdarma na týdenní bázi. Před dvěma lety vznikla mobilní verze tohoto obchodu s hrami pro telefony a i zde si lze čas od času vyzvednout hru zdarma. Nyní je bezplatně k dispozici povedená logická hra, ve které se stanete stavařem.
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Bridge Constructor Studio zdarma
Přes mobilní herní obchod si můžete zdarma stáhnout logickou puzzle hru Bridge Constructor Studio. Vyvinulo ji studio ClockStone, normálně stojí 125 korun a jedná se o velmi zábavný počin, který potěší všechny milovníky her postavených na fyzice a kreativitě. Jde o již několikátý díl v rámci této oblíbené série a kromě návykové hratelnosti potěší i povedeným kabátkem.
Jak už jste asi pochopili, v této hře budete stavět mosty. Ujmete se role inženýra a budete muset navrhnout most, který bezpečně překlene stanovenou překážku, většinou v podobě nějaké propasti nebo prohlubně. Po dokončení pak musíte most otestovat, a to tak, že po něm necháte přejet vozidlo (ve hře je jich celkově sedm). Pokud jste konstrukci navrhli špatně, katastrofě se nevyhnete.
Stačí jedna chyba a následuje pád do hlubin
Samotné stavění mostů je velmi jednoduché, ale umět postavit dostatečně odolnou konstrukci, která se nezbortí svou vlastní vahou, není nic snadného. Ke stavění budete mít k dispozici různé materiály – dřevo, ocel, beton a neschází ani lana. Hra funguje na bázi postupného postupu, takže začnete se dřevem a postupně budete získávat lepší materiály.
Herní mapa se skládá z pěti samostatných světů a každý z nich zahrnuje několik úrovní, kterými postupně procházíte. Můžete se k nim vrátit a svůj most klidně zpětně upravit, pokud vás napadne lepší řešení. V rámci každého levelu je nastaven určitý rozpočet a když ho nepřetáhnete, získáte jako odměnu zlaté šrouby, které postupem hry sbíráte. Celkově se ve hře nachází 70 scénářů.
Zpracování hry Bridge Constructor Studio je velmi jednoduché, ale líbivé a mechaniky poměrně snadné k pochopení. Vše stavíte pomocí dotyku a neschází ani tlačítko, kterým můžete své jednotlivé kroky vracet zpět. Pokud vás tato hra zaujala, tak zavítejte do mobilní aplikace Epic Games Store a stáhněte si ji zdarma. Čas na to máte do 17:00 dne 8. 10. 2026.