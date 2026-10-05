Platíte Netflix? Těchto 9 skvělých mobilních her už máte v ceně

- Předplatné Netflixu zahrnuje i mobilní hry, které vás při hraní nebudou pobízet k dalším nákupům
- Vedle rychlých arkád si můžete zahrát celý western Red Dead Redemption nebo promyšlenou strategii Into the Breach
- Výběr doplňují hry, ve kterých skládáte svět jako papír, vymýšlíte příběhy nebo létáte nad ostrovem
O mobilních hrách, které si umějí důmyslně říct o peníze, jsme psali v našem výběru zdarma jen naoko. Tentokrát se dá začít příjemnější zprávou: jestli už platíte Netflix, máte vedle filmů a seriálů přístup i ke hrám bez reklam a herních mikrotransakcí. A jsou mezi nimi tituly, které se kvalitou vyrovnají nejlepším placeným mobilním hrám.
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Část nabídky tvoří počítačové a konzolové hry převedené na telefon. Další vznikly přímo pro dotykový displej nebo dostaly netflixovou edici bez dodatečných nákupů. Z následujících devíti tipů si můžete vybrat podle toho, jestli máte chuť na rychlé souboje, promýšlení každého tahu, nebo třeba klidné skládání papírové krajiny.
Hry se instalují samostatně z Google Play nebo App Storu, kam vás může přesměrovat i aplikace Netflix. Po spuštění se přihlásíte ke svému účtu na Netflixu a vyberete profil. Potřebujete aktivní předplatné a kompatibilní zařízení; za níže uvedené netflixové edice už nic dalšího neplatíte. Při hledání přímo v obchodě je důležité vybrat právě verzi pro Netflix, protože vedle ní může existovat i běžná placená varianta.
Dead Cells: zemřete, poučíte se a zkusíte to znovu
V opuštěném hradu se zabydlela monstra a vám připadla role nepříliš reprezentativního hrdiny: oživlé hmoty, která si vypůjčuje mrtvá těla. Na rozjímání ale není čas. Dead Cells vás pošle do rychlých soubojů, při nichž střídáte útoky, úskoky a skoky mezi plošinami. Nepřátelé mají vlastní způsoby útoku a postupně se učíte poznat okamžik, kdy je bezpečné přiblížit se.
Smrt znamená konec aktuální výpravy a návrat na začátek, získaná trvalá vylepšení vám ale zůstávají. Právě kolem opakovaných pokusů je hra postavená: mění se uspořádání cest, nacházíte jiné zbraně a zkoušíte nové kombinace schopností. Jednou vám sedne boj zblízka, jindy si raději držíte odstup. Znalost protivníků přitom zůstává stejně důležitá jako nalezená výbava. Radost tu přináší postupné zlepšování: i neúspěšný pokus vás naučí něco, co využijete v dalším.
Netflixová edice zahrnuje také rozšíření původní hry včetně Return to Castlevania s Draculou a známými postavami této série. Podporuje ovladač a lze ji hrát offline. Pozor jen na ukládání postupu: hra nepoužívá cloudové ukládání. Při odinstalování nebo přechodu na jiné zařízení tak můžete přijít o dosavadní postup.
TMNT: Shredder’s Revenge: želvy, které se pořád umějí prát
Kdo chce podobně svižnou akci, ale raději postupuje připravenými úrovněmi, může se přidat k želvám ninja. TMNT: Shredder’s Revenge navazuje na arkádové mlátičky, ve kterých se skupina hrdinů probíjí ulicemi a zástupy protivníků. Pixelová grafika a známé postavy připomínají staré automaty, souboje ale nabízejí dost pohybů a kombinací i těm, kteří na ně žádné vzpomínky nemají.
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Leonardo, Raphael, Donatello a Michelangelo rozdávají údery a kopy na zemi i ve výskoku. Nepřátelé přicházejí z různých stran a na každého platí něco jiného. Postupně se učíte spojovat pohyby, hlídat si okolí a nenechat se obklíčit. Pouhé mačkání útoku přestává stačit.
Do ulic přitom nemusíte vyrážet sami: netflixová verze nabízí online kooperaci až pro šest lidí. Podporuje také gamepad, se kterým máte útoky a úskoky na fyzických tlačítkách a nezakrýváte si prsty část bojiště.
Red Dead Redemption: celý western v telefonu
U Red Dead Redemption stojí za pozornost už samotný rozsah. Na mobilu dostanete kompletní příběh pro jednoho hráče, v němž bývalý psanec John Marston pátrá po někdejších členech svého gangu. Federální agenti ho k tomu donutí výhrůžkami vůči rodině. Před ním je americký Západ, Mexiko a minulost, která se odmítá nechat pohřbít.
Je to hra pro delší večery: jízdy na koni, přestřelky, setkávání s postavami a odbočky od hlavního úkolu tvoří rozlehlé dobrodružství. K němu je přiložené i Undead Nightmare, samostatný hororový příběh, který do westernového světa přidává zombie. Multiplayer součástí této mobilní verze není.
Tak velká hra si zaslouží pohodlnější podmínky než pár minut vestoje. Podporuje ovladač a na větším displeji máte víc prostoru pro sledování okolí. Zároveň je náročnější na telefon: na iPhonu Netflix uvádí podporu od modelu 11 a vyžaduje iOS 18 nebo novější. Samotný instalační balíček v App Storu má kolem 3 GB.
Laya’s Horizon: největší radostí je samotný let
Po přestřelkách může přijít vhod krajina, kterou chcete hlavně prozkoumat. V Laya’s Horizon se vrháte z hor a klouzáte nad ostrovem s pomocí pláště fungujícího jako křídla. Pod vámi ubíhají lesy, řeky a vesnice. Můžete plnit úkoly a závodit, ale také si jednoduše zvolit směr a letět.
Každým palcem řídíte jednu ruku hlavní postavy, a tím měníte tvar pláště. Podle toho, jak obě ruce nakloníte, postava zatáčí, stoupá nebo se pouští do střemhlavého letu. Létání blízko překážek navíc doplňuje energii pro zrychlení, takže klidný výlet můžete změnit v riskantní průlet mezi stromy. Odemykané pláště a talismany dovolují upravit rychlost, spotřebu energie i obratnost. Zkoušení nové výbavy tak přirozeně navazuje na objevování ostrova: známý úsek můžete proletět rychleji nebo si troufnout do užší soutěsky.
Into the Breach: nepřítel vám plán prozradí předem
Obří monstra útočí na města a vy proti nim nasazujete bojové stroje. Into the Breach z této velkolepé situace udělá malý tahový rébus. Předem vidíte, kam protivníci zaútočí, takže svůj tah plánujete podle hrozící škody. Bojiště tvoří přehledná mřížka, na které záleží na každém políčku.
Zničit nepřítele přitom nemusí být nejlepší řešení. Často stačí odstrčit ho z původního místa, aby minul budovu, na kterou mířil. Jindy se vyplatí změnit pořadí vlastních akcí, protože první zásah připraví vhodnou pozici pro další stroj. Hledáte tak tah, který vyřeší několik potíží najednou, a občas musíte přijmout menší škodu, abyste zabránili větší.
Chráněné budovy zároveň napájejí vaše stroje, takže na civilní zástavbě závisí přežití celé výpravy. Na dotykovém displeji si v klidu prohlédnete bojiště a klepnutím zadáte tah; rychlost prstů nerozhoduje.
Bloons TD 6: balónky umějí prověřit obranu
Barevné balónky a opice se šipkami vypadají vedle bojových robotů nevinně. Bloons TD 6 ale vyžaduje stejně pečlivé plánování. Podél cesty rozmísťujete obránce a snažíte se, aby žádný balónek nedošel na její konec. První vlny dovolí pochopit princip, později přicházejí maskovaní či obrnění protivníci a velké vzducholodě, na které původní sestava nestačí.
Jednotky mají různá vylepšení a postupně získáváte také hrdiny se zvláštními schopnostmi. Řešíte, kam investovat prostředky, co vaše obrana neumí zasáhnout a které opice se budou doplňovat. Dobré umístění jednotky může být stejně důležité jako její síla. Díky různým mapám, obtížnostem a sestavám je co zkoušet i po mnoha odehraných partiích.
Tady má navíc netflixová edice zvláštní význam. Zachovává základní herní princip běžné verze, ale odstraňuje nákupy uvnitř aplikace. Postavy a předměty získáváte hraním. Pořád vás čeká odemykání a postupné zlepšování obrany, jen se nemusíte rozhodovat, jestli si usnadnění zaplatíte skutečnými penězi.
Storyteller: malá továrna na velká dramata
Královna se má vdát, detektiv dopadnout vraha a nešťastná láska dospět k předepsanému konci. Ve Storytelleru tyto příběhy sestavujete z postav a prostředí, které přetahujete do jednotlivých obrázků. Zadání určuje, co se má stát, ale cestu k výsledku musíte vymyslet sami.
Podstatné je pořadí. Postava si do další scény přináší to, co prožila předtím, takže stejné setkání může mít podle předchozích událostí jiný význam. Změníte obsazení jednoho políčka a původně zamýšlená romance se začne vyvíjet jinak. Hledání správné kombinace má něco ze skládání komiksu i z pokusného režírování pohádky, v níž se autorovi herci ochotně vraždí navzájem.
Krátké samostatné úlohy se hodí i na pár minut s telefonem. Storyteller zaujme také člověka, který běžně hry moc nehraje: k řešení potřebujete hlavně pochopit, kdo koho miluje, nenávidí nebo z čeho podezírá. Výsledkem může být správně vyřešená hádanka i neplánovaně komická tragédie. Změnou jediné scény si snadno ověříte, kde se příběh pokazil.
Paper Trail: když chybí cesta, přeložte krajinu
Skládání dostává v Paper Trail doslovnou podobu. Hlavní hrdinka Paige odchází z domova za studiem a její svět tvoří papírové plochy. Přehýbáním okrajů spojujete místa z obou stran listu, vytváříte nové cesty a hledáte průchod dál.
Při hledání cesty uvažujete i o tom, co zatím není vidět: která místa se po přeložení přiblíží a kudy se pak bude dát projít. Jednoduchý nápad dovoluje stavět prostorové hádanky, které by na běžné pevné mapě vůbec nevznikly. Hra postupně kombinuje skládání s dalšími překážkami a přitom nechává prostor pro setkávání s postavami i objevování prostředí.
Výtvarný styl připomíná grafické tisky a akvarel, takže papír není jen záminka k hlavolamům. Krajina působí jako ilustrovaná stránka, se kterou skutečně manipulujete. Hádanky tu provázejí cestu světem a po stažení můžete pokračovat také offline.
Spiritfarer: loď pro cestující, se kterými se rozloučíte
Ve Spiritfareru stavíte a rozšiřujete loď, pěstujete plodiny, vaříte a vyrábíte potřebné věci. Její pasažéři jsou ovšem duše zemřelých a vy jako převoznice Stella pečujete o jejich potřeby, než budou připravené odejít dál. Každodenní práce tak získává osobní důvod: jídlo připravujete někomu, koho postupně poznáváte.
Cestujete mezi ostrovy, získáváte materiál a upravujete svou plovoucí domácnost. Mezitím mluvíte s cestujícími a dozvídáte se víc o jejich životech. Společně strávený čas dává pozdějšímu loučení váhu. Loď tak rozšiřujete pro pasažéry, o kterých víte, že na palubě nezůstanou navždy.
Funguje offline, ale stejně jako Dead Cells nemá cloudové ukládání: odinstalování může znamenat ztrátu rozehrané hry. Sluší jí pomalejší tempo a klidnější večer, při kterém vedle plnění úkolů zbývá čas také na rozhovory.
Předplatné není trvalým nákupem těchto her a katalog se může měnit. Pokud ale Netflix platíte kvůli filmům a seriálům, můžete začít třeba jedním rébusem ve Storytelleru, aniž byste pořizovali další službu. Příští večer pak místo vybírání seriálu můžete rozhodovat, kudy poletíte nad ostrovem nebo koho vezmete na palubu.