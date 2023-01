Netflix ukořistil další parádní mobilní hru. Želvy Ninja v ní vzdorují nechvalně proslulému Trhači

Mobilní verze TMNT: Shredder’s Revenge je k dispozici zdarma pro předplatitele Netflixu

Hra nabízí nádhernou pixelartovou grafiku i kooperaci až pro šest hráčů

Že to Netflix myslí s obsahem pro mobilní hráče vážně, jsme se mohli přesvědčit už několikrát. Naposledy třeba při vydání oceňované strategie Into the Breach či při zveřejnění první ukázky z adventury Valiant Hearts od Ubisoftu. Nejnovějším přírůstkem rozrůstající se netflixové knihovny se stal povedený titul Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, který si v loňském roce odbyl velmi úspěšnou premiéru na PC i konzolích. Nyní si jej v rámci předplatného mohou vychutnat také hráči na mobilních telefonech a tabletech s operačními systémy Android a iOS/iPadOS.

TMNT: Shredder's Revenge | Official Game Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Tvůrcům ze studia Tribe Games se podařilo citlivě omladit klasickou hratelnost, aniž by se z titulu vytratil nádech automatových „rubaček“ z 80. let minulého století. Dopomáhá tomu zejména pestré pixelartové grafické zpracování či podpora lokálního i online multiplayerového režimu až pro šest hráčů, kteří se kromě ikonické želví čtveřice mohou pustit do boje třeba v kůži mistra Třísky, Casey Jones či April O’Neil.

Port na mobily nabízí přepracované dotykové ovládání, avšak nechybí ani podpora externích gamepadů, s nimiž si patrně zahrajete o poznání pohodlněji. Hru si do svých telefonů či tabletů mohou exkluzivně stáhnout všichni předplatitelé streamovací služby, a to bez dalších poplatků.