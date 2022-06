Oceňovaná strategie Into the Breach míří na mobily. Má to ale háček

Oceňovaná tahová strategie Into the Breach od tvůrců neméně úspěšného simulátoru FTL: Faster Than Light zamíří 19. července na mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Na běžných distribučních kanálech byste ji však hledali marně – k mání bude pouze pro předplatitele streamovací služby Netflix.

Plnohodnotně na mobilech

Hráči se podle tvůrců ze Subset Games mohou těšit na přepracované uživatelské rozhraní a ovládání šité na míru pro dotykové obrazovky. Potěší i skutečnost, že se titul obejde bez rušivých reklam a mikrotransakcí. Z pohledu obsahu půjde o kompletní zážitek bez kompromisů jako na ostatních platformách, a to včetně obsahu z edice Advanced, kterou vývojáři oznámili souběžně s mobilní verzí a která nabídne mimo jiné nové zbraně, piloty a jejich schopnosti, nepřátele, mise i speciální úroveň obtížnosti jen pro otrlé.

Into the Breach: Advance Edition Update Trailer!

Netflix a hry

Mobilní hry začal Netflix v rámci předplatného nabízet v minulém roce. Od té doby se herní knihovna setrvale rozrůstá, byť dosud zejména o tituly pro příležitostné hráče. To se však postupně mění a prostor stále častěji dostávají i věhlasnější kousky včetně zmíněného Into the Breach. Na nedávné prezentaci Geeked Week navíc Netflix přislíbil řádu dalších titulů včetně odpočinkového manažerského simulátoru Spiritfarer či pokračování strategické série Reigns.

Na konci května se v předplatném objevila také mobilní verze oblíbené karetní hry Výbušná koťátka, kterou v příštím roce doplní rovněž animovaný seriál na stejné téma.