Netflix a Výbušná koťátka spojují síly. Vznikne nová hra i seriál

Streamovací gigant Netflix uzavřel partnerství s autory úspěšné hry Výbušná koťátka (v originále Exploding Kittens), která je jedním z historicky nejúspěšnějších projektů vzešlých z platformy Kickstarter. Ze spolupráce má vzniknout nejen nová variace na stávající mobilní hru pro vzrůstající nabídku herních titulů v knihovně Netflixu, ale také televizní seriál.

V případě Exploding Kittens – The Game nebude alespoň v začátcích mnoho změn oproti stávající verzi pro Android a iOS, které plánuje doplnit. Hned při spuštění mají být k dispozici dvě unikátní karty, přičemž postupem času se bude „Netflix verze“ rozšiřovat o další karty a mechaniky, které budou vycházet z plánovaného seriálu.

meet the cast of the new Netflix animated comedy series, EXPLODING KITTENS – produced by comedy legends Mike Judge and Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA

