Need for Speed jen za 50 Kč! Výprodej od EA nabízí extrémní slevy

- Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu i ve vlastním obchodě rozsáhlou slevovou akci
- Výprodej se zaměřuje zejména na série Need of Speed, některé díly pořídíte jen 50 korun
- Za hry jako Need for Speed Payback nebo Heat tak ušetříte až 95 % z původní ceny
- Výprodej potrvá až do 13. srpna
Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a ve svém vlastním digitálním obchodě extrémní výprodej, který se jako obvykle vztahuje na téměř kompletní nabídku známého herního vydavatele. Prim tentokrát hraje závodní série Need for Speed – většinu novějších dílů teď pořídíte doslova za desítky korun. Zapomenout bychom ale neměli ani na Battlefield 6, který opět zlevnil na polovinu a aktuálně jej pořídíte za 34,99 eur (cca 850 korun). Povedená střílečka se přibližně před týdnem vrátila do povědomí hráčů díky startu 4. sezóny, která do hry přináší námořní bitvy na rozlehlých ostrovních mapách.
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Za historicky nejnižší cenu aktuálně pořídíte například Need for Speed Payback (2017), který přichází s příběhem o pomstě ve stylu filmové franšízy Rychle a zběsile či otevřenou oblastí Fortune Valley, inspirovanou Las Vegas. Hra v deluxe edici vychází na 73 korun. Need for Speed Rivals (2013) byl ve své době vnímaný jako návrat k intenzivním policejním honičkám – nyní si hru můžete připomenout za necelou padesátikorunu.
Výběr zajímavých slev z velkého výprodeje her od EA
- Need for Speed Payback – Deluxe Edition – 2,99 eur (cca 73 korun)
- Need for Speed Rivals Complete Edition – 1,99 eur (cca 50 korun)
- Need for Speed Deluxe Edition (reboot z roku 2015) – 2,99 eur (cca 73 korun)
- Need for Speed Heat – Deluxe Edition – 3,49 eur (cca 85 korun)
- Battlefield 6 – 34,99 eur (cca 850 korun)
Speciální edice zlevněných her pořídíte za stejnou cenu na Steamu i v aplikaci EA App. Přímo v obchodě od EA jsou u vybraných titulů k dispozici i standardní edice, které vycházejí ještě výhodněji.
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).