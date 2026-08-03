TOPlist

Need for Speed jen za 50 Kč! Výprodej od EA nabízí extrémní slevy

Marek Bartík
Marek Bartík 3. 8. 18:00
0
Need For Speed Heat
  • Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu i ve vlastním obchodě rozsáhlou slevovou akci
  • Výprodej se zaměřuje zejména na série Need of Speed, některé díly pořídíte jen 50 korun
  • Za hry jako Need for Speed Payback nebo Heat tak ušetříte až 95 % z původní ceny
  • Výprodej potrvá až do 13. srpna

Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a ve svém vlastním digitálním obchodě extrémní výprodej, který se jako obvykle vztahuje na téměř kompletní nabídku známého herního vydavatele. Prim tentokrát hraje závodní série Need for Speed – většinu novějších dílů teď pořídíte doslova za desítky korun. Zapomenout bychom ale neměli ani na Battlefield 6, který opět zlevnil na polovinu a aktuálně jej pořídíte za 34,99 eur (cca 850 korun). Povedená střílečka se přibližně před týdnem vrátila do povědomí hráčů díky startu 4. sezóny, která do hry přináší námořní bitvy na rozlehlých ostrovních mapách.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Za historicky nejnižší cenu aktuálně pořídíte například Need for Speed Payback (2017), který přichází s příběhem o pomstě ve stylu filmové franšízy Rychle a zběsile či otevřenou oblastí Fortune Valley, inspirovanou Las Vegas. Hra v deluxe edici vychází na 73 korun. Need for Speed Rivals (2013) byl ve své době vnímaný jako návrat k intenzivním policejním honičkám – nyní si hru můžete připomenout za necelou padesátikorunu.

Výběr zajímavých slev z velkého výprodeje her od EA

  • Need for Speed Payback – Deluxe Edition – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Need for Speed Rivals Complete Edition – 1,99 eur (cca 50 korun)
  • Need for Speed Deluxe Edition (reboot z roku 2015) – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Need for Speed Heat – Deluxe Edition – 3,49 eur (cca 85 korun)
  • Battlefield 6 – 34,99 eur (cca 850 korun)

Speciální edice zlevněných her pořídíte za stejnou cenu na Steamu i v aplikaci EA App. Přímo v obchodě od EA jsou u vybraných titulů k dispozici i standardní edice, které vycházejí ještě výhodněji.



Gears 5



Nepřehlédněte

Nedoceněná hra od Microsoftu právě zlevnila na historické minimum, nenechte si ji ujít

Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Notebook s operačním systémem Windows 11
8 GB musí stačit každému. Microsoft chystá velkou optimalizaci Windows 11
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:30
1
Ovladač herní konzole Xbox
Konzole Xbox výrazně zdražily. Z nových českých cen se vám protočí panenky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
0
O2 tarif pro děti
Konec drahých tarifů pro děti? O2 i T-Mobile tlačí cenu pod 300 korun
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
4
Chytrý telefon Google Pixel 10a
Pixel Tag: takto bude vypadat první lokalizační štítek od Googlu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:00
0

Kapitoly článku