Red Dead Redemption zamíří na další platformy. Dostane se i na Android, iOS a Switch 2

- Legendární herní western Red Dead Redemption míří na celou řadu nových platforem
- Už 2. prosince hra zamíří na Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2
- Hráči na mobilech se mohou těšit na upravené ovládání, konzolisté zase vylepšení grafiky i výkonu
Vývojářské studio Rockstar Games se po nějaké době rozhodlo opět oprášit legendární hru Red Dead Redemption. Zatímco na GTA 6 musíme vinou nedávného odkladu čekat až do konce následujícího roku, westernová akce z roku 2010 se už za několik týdnů, konkrétně 2. prosince, podívá hned na několik nových platforem, a to na Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Součástí hry bude i rozšíření Undead Nightmare, v němž se John Marston musí popasovat s povstáním nemrtvých.
Westernová série se tak vůbec poprvé objeví na mobilních platformách. Hra bude dostupná na podporovaných zařízeních s operačními systémy iOS a Android, přičemž k dispozici bude i ovládací schéma navržená speciálně pro mobilní obrazovky. Zkrátka nepřijdou ani předplatitelé Netflixu – i ti se budou moci pustit do krvavého příběhu už od 2. prosince.
Vylepšení pro současné konzole
Hráči na PS5 a Xboxu Series X/S se mohou těšit na plynulý zážitek díky 60 snímkům za sekundu, vylepšenou kvalitu obrazu, podporu HDR a rozlišení až 4K. Verze pro Nintendo Switch 2 využívá veškeré výhody výkonnějšího hardwaru a nabídne díky němu podporu DLSS, HDR i ovládání pomocí myši. Ani na nové konzoli od Nintenda nebude nouze o 60 FPS ve vysokém rozlišení.
Současní majitelé verzí pro PS4 a původní Nintendo Switch či digitální verze pro Xbox One se zpětnou kompatibilitou dostanou digitální upgrade zcela zdarma. Majitelé verze pro PS4 navíc budou moci využít předchozí uložená data a navázat přesně tam, kde skončili. Stejný princip platí pro konzole od Nintenda – uloženou pozici z prvního Switche můžete bez potíží použít při hraní na Switch 2.
Nové konzolové verze, které Rockstar vytvořil ve spolupráci s týmy Double Eleven a Cast Iron Games, budou k dispozici v knihovně GTA+ a katalogu PlayStation Plus, rovněž od 2. prosince.