Red Dead Redemption zamíří na další platformy. Dostane se i na Android, iOS a Switch 2

Marek Bartík
Marek Bartík 14. 11. 10:30
Hlavní hrdina hry John Marston s namířenou brokovnicí
  • Legendární herní western Red Dead Redemption míří na celou řadu nových platforem
  • Už 2. prosince hra zamíří na Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2
  • Hráči na mobilech se mohou těšit na upravené ovládání, konzolisté zase vylepšení grafiky i výkonu

Vývojářské studio Rockstar Games se po nějaké době rozhodlo opět oprášit legendární hru Red Dead Redemption. Zatímco na GTA 6 musíme vinou nedávného odkladu čekat až do konce následujícího roku, westernová akce z roku 2010 se už za několik týdnů, konkrétně 2. prosince, podívá hned na několik nových platforem, a to na Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Součástí hry bude i rozšíření Undead Nightmare, v němž se John Marston musí popasovat s povstáním nemrtvých.

Westernová série se tak vůbec poprvé objeví na mobilních platformách. Hra bude dostupná na podporovaných zařízeních s operačními systémy iOS a Android, přičemž k dispozici bude i ovládací schéma navržená speciálně pro mobilní obrazovky. Zkrátka nepřijdou ani předplatitelé Netflixu – i ti se budou moci pustit do krvavého příběhu už od 2. prosince.

Vylepšení pro současné konzole

Hráči na PS5 a Xboxu Series X/S se mohou těšit na plynulý zážitek díky 60 snímkům za sekundu, vylepšenou kvalitu obrazu, podporu HDR a rozlišení až 4K. Verze pro Nintendo Switch 2 využívá veškeré výhody výkonnějšího hardwaru a nabídne díky němu podporu DLSS, HDR i ovládání pomocí myši. Ani na nové konzoli od Nintenda nebude nouze o 60 FPS ve vysokém rozlišení.



Současní majitelé verzí pro PS4 a původní Nintendo Switch či digitální verze pro Xbox One se zpětnou kompatibilitou dostanou digitální upgrade zcela zdarma. Majitelé verze pro PS4 navíc budou moci využít předchozí uložená data a navázat přesně tam, kde skončili. Stejný princip platí pro konzole od Nintenda – uloženou pozici z prvního Switche můžete bez potíží použít při hraní na Switch 2.

Nové konzolové verze, které Rockstar vytvořil ve spolupráci s týmy Double Eleven a Cast Iron Games, budou k dispozici v knihovně GTA+ a katalogu PlayStation Plus, rovněž od 2. prosince.

Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

