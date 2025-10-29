Fanoušci oprašují zapomenutý klenot od Rockstaru. Chtějí do něj přidat multiplayer

- Skupina nadšenců chystá online kooperaci pro akční hru Bully od Rockstar Games
V souvislosti s herním studiem Rockstar Games se nejčastěji hovoří o akční sérii Grand Theft Auto, zejména o nadcházejícím šestém díle, nebo westernu Red Dead Redemption. Slavný vývojářský tým má však na kontě řadu dalších ikonických titulů. Patří mezi ně například Bully z roku 2006 – akční hra v otevřeném světě, která se odehrává ve fiktivním městečku Bullworth, především pak na půdě tamní střední školy Bullworth Academy, kterou začne nedobrovolně navštěvovat problematický mladík Jimmy Hopkins, hlavní hrdina hry.
Pozapomenutý herní klenot se nyní snaží přivést zpět k životu skupina nadšenců prostřednictvím modifikace, která do téměř dvacet let staré hry přidává online kooperaci. Fanouškovský režim chce hráčům umožnit společné hraní miniher, prozkoumávání otevřeného světa, závodění, roleplay a mnoho dalších aktivit, které známe například z GTA Online.
Ambiciózní projekt by měl nabídnout také dedikované online servery nebo systém inventáře – hráči tak mezi sebou budou moci obchodovat. Za herní měnu, kterou bude možné získat plněním úkolů či hraním miniher, si budete kupovat domy, různé dopravní prostředky či zbraně. Má to ale jeden háček. Bully Online vyjde v předběžném přístupu už v prosinci, avšak pouze pro podporovatele projektu na platformě Ko-Fi.
Co na to Rockstar?
Hráči, kteří se rozhodnou autory touto formou podpořit, navíc získají speciální pohled do zákulisí, přístup na Discord či možnost přednostního připojení na server. „Má to být ukázka pro všechny, kteří na vydání modifikace tak dlouho čekali. Prakticky všechno se ještě může změnit, včetně skriptovací API,“ uvedl jeden z tvůrců s tím, že aktuální verze je dostatečně stabilní na to, aby si ji hráči mohli vyzkoušet.
A jak na modifikaci reagují fanoušci? Povětšinou spíše zdrženlivě. Mnozí se pochopitelně těší, až si novinku budou moci vyzkoušet, jiní však oprávněně upozorňují na historicky odmítavý postoj Rockstaru k podobným fanouškovských výtvorům. Před časem si právníci mateřské společnosti Take-Two došlápli například na Liberty City Preservation Projeckt, který si kladl za cíl přetvořit GTA 4 v enginu z pětky.