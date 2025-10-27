TOPlist

Rockstar má co dohánět! Fanoušek vylepšil grafiku GTA 4, výsledek je fantastický

Marek Bartík
27. 10. 20:15
Chystaná modifikace pro GTA 4 vypadá parádně
  • Na internetu se objevilo působivé video z chystané modifikace, která významně vylepšuje grafiku legendárního GTA 4
  • Nadšenec do hry přidal mimo jiné real-time path tracing, který výrazně vylepšuje chování světla
  • Na balíčku grafických vylepšení se stále pracuje, proto bohužel zatím neznáme ani rámcové datum vydání

Na YouTube se objevilo působivé video z chystané modifikace s názvem RTX Remix pro GTA IV. Jedná se o početný soubor grafických vylepšení, díky nimž si hráči mohou docela dobře představit, jak by asi mohl vypadat případný oficiální remaster od studia Rockstar Games, o jehož existenci se před několika měsíci spekulovalo. Pokud vás modifikace zaujala a chtěli byste si ji vyzkoušet, máme pro vás špatnou zprávu – její autor na ní stále pracuje a zatím neznáme ani rámcové datum vydání.

Inspirace pro Rockstar?

Grand Theft Auto 4 je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších her slavné série, ať už z důvodu vážně pojatého příběhu přistěhovalce z východní Evropy Nika Bellice či pokročilého fyzikálního modelu, který i po 17 letech od vydání předčí některé současné tituly. Stále se však jedná o hru z roku 2008, což je pochopitelně znát zejména na dobovém grafickém zpracování. Fanoušek s přezdívkou xoxor4d se proto rozhodl, že hře vdechne nový život s pomocí různých vizuálních vylepšení.

Real-time path tracing v GTA 4

Nadšenec do hry implementoval například real-time path tracing – technologii, která se stará o realističtější chování světel, jaké můžeme znát z mnohem modernějších titulů. Vylepšení doznaly také textury a odlesky budov, což šedivé zástavbě v Liberty City dodalo modernější vzhled. Pokročilé světelné efekty nepřehlédnete ani při řízení auta, jehož karoserie uvěřitelněji reaguje na okolní světelné podmínky.



Halo Campaign Evolved



Nepřehlédněte

Remake prvního Halo vypadá skvěle! Slavná střílečka se poprvé objeví i na PlayStationu

Nadějný balíček vizuálních vylepšení si ale hráči zřejmě v dohledné době nevyzkouší. Autora čeká ještě pořádný kus práce, o čemž ostatně svědčí skutečnost, že v současnosti neznáme ani rámcové datum vydání. Třeba vás působivé záběry z rozpracované přimějí oprášit alespoň původní verzi hry, která má i po letech rozhodně co nabídnout.

Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

