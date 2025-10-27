Rockstar má co dohánět! Fanoušek vylepšil grafiku GTA 4, výsledek je fantastický

- Na internetu se objevilo působivé video z chystané modifikace, která významně vylepšuje grafiku legendárního GTA 4
- Nadšenec do hry přidal mimo jiné real-time path tracing, který výrazně vylepšuje chování světla
- Na balíčku grafických vylepšení se stále pracuje, proto bohužel zatím neznáme ani rámcové datum vydání
Na YouTube se objevilo působivé video z chystané modifikace s názvem RTX Remix pro GTA IV. Jedná se o početný soubor grafických vylepšení, díky nimž si hráči mohou docela dobře představit, jak by asi mohl vypadat případný oficiální remaster od studia Rockstar Games, o jehož existenci se před několika měsíci spekulovalo. Pokud vás modifikace zaujala a chtěli byste si ji vyzkoušet, máme pro vás špatnou zprávu – její autor na ní stále pracuje a zatím neznáme ani rámcové datum vydání.
Inspirace pro Rockstar?
Grand Theft Auto 4 je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších her slavné série, ať už z důvodu vážně pojatého příběhu přistěhovalce z východní Evropy Nika Bellice či pokročilého fyzikálního modelu, který i po 17 letech od vydání předčí některé současné tituly. Stále se však jedná o hru z roku 2008, což je pochopitelně znát zejména na dobovém grafickém zpracování. Fanoušek s přezdívkou xoxor4d se proto rozhodl, že hře vdechne nový život s pomocí různých vizuálních vylepšení.
Real-time path tracing v GTA 4
Nadšenec do hry implementoval například real-time path tracing – technologii, která se stará o realističtější chování světel, jaké můžeme znát z mnohem modernějších titulů. Vylepšení doznaly také textury a odlesky budov, což šedivé zástavbě v Liberty City dodalo modernější vzhled. Pokročilé světelné efekty nepřehlédnete ani při řízení auta, jehož karoserie uvěřitelněji reaguje na okolní světelné podmínky.
Nadějný balíček vizuálních vylepšení si ale hráči zřejmě v dohledné době nevyzkouší. Autora čeká ještě pořádný kus práce, o čemž ostatně svědčí skutečnost, že v současnosti neznáme ani rámcové datum vydání. Třeba vás působivé záběry z rozpracované přimějí oprášit alespoň původní verzi hry, která má i po letech rozhodně co nabídnout.