Chutný předkrm před GTA 6? Letos prý vyjde remaster Grand Theft Auto 4

Ještě letos bychom se mohli dočkat nové verze Grand Theft Auto 4 pro současné konzole

Tvrdí to známý leaker, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Tez2

Podle něj se na remasteru pracuje už delší dobu, v plánu je prý i port střílečky Max Payne 3

Ačkoliv mělo GTA 6 původně vyjít ještě v letošním roce, nakonec se vývojářské studio Rockstar Games rozhodlo patrně nejočekávanější hru současnosti odložit na 26. května 2026. Následně však tvůrci nepříjemnou zprávu fanouškům alespoň částečně vynahradili zveřejněním ohromující nové ukázky. A podle známého GTA insidera, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Tez2, bychom se navíc ještě letos mohli dočkat jednoho velice příjemného překvapení v podobě remasteru legendárního Grand Theft Auto 4.

Jedinečná atmosféra Liberty City

GTA 4, které původně vyšlo před dlouhými 17 lety, bylo důležitým milníkem pro celou sérii. S příchodem „čtvrtého“ dílu se totiž tvůrci odklonili od některých chaotických aspektů hratelnosti a začali klást větší důraz na vyprávění. Příběh Nika Bellice, gangstera z východní Evropy, ostatně mezi hráči rychle zlidověl. Řada dlouholetých fanoušků by se tak jistě nostalgickému návratu do Liberty City nebránila a díky verzi pro současné konzole by si ke hře mohla najít cestu i spousta nováčků.

GTA 4 remaster ještě letos?

Podle insidera s přezdívkou Tez2 už se na nové verzi hry nějakou dobu pracuje. „Někdo z Rockstaru naznačoval existenci portu GTA 4. Nyní už by měl mít za sebou další rok ve vývoji. Možná se dočkáme ještě do konce letošního roku,“ píše v příspěvku na známém diskuzním fóru GTAForums Tez2, který dychtivé fanoušky pravidelně zásobuje informacemi o GTA Online a tu a tam prozradí něco i o dalších projektech od Rockstaru. Existenci vylepšené verze hry podle něj potvrzuje i skutečnost, že vydavatelská společnost Take-Two před nedávnem zasáhla proti působivé modifikaci s názvem Liberty City Preservation Project, která si kladla za cíl předělat čtvrtý díl do enginu GTA 5.

Grand Theft Auto 4 by navíc nemuselo být jedinou hrou, která se dočká vylepšené verze. Pokud se Rockstar nadále řídí plánem z období covidové pandemie, další na řadě by mohla být střílečka Max Payne 3. Ta by navíc mohla posléze vytvořit lákavý balíček s chystaným remakem prvních dvou dílů, který aktuálně vzniká ve finském studiu Remedy.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.