Remake prvního Halo vypadá skvěle! Slavná střílečka se poprvé objeví i na PlayStationu

- Microsoft představil remake legendární střílečky Halo: Combat Evolved
- Předělávka s výmluvným názvem Campaign Evolved vyjde v příštím roce na PC, Xbox Series X/S i PS5
- Hráči se mohou těšit na nové příběhové mise, nepřátele i zbraně či kompletně přepracovanou grafiku
Zákulisní informace herních novinářů z uplynulých dnů se potvrdily. K nadcházejícímu 25. výročí značky Halo připravil Xbox pro fanoušky parádní překvapení. Příští rok vyjde Halo: Campaign Evolved – kompletní remake původní hry Combat Evolved, která vstoupila na trh společně s první konzolí Xbox v roce 2001. Předělávka nabídne kompletně přepracovanou kampaň, parádní grafické zpracování v rozlišení až 4K, nové zbraně a vozidla, online kooperaci až pro čtyři hráče a zcela nový příběh.
Hra dorazí nejen na Xbox Series X/S a PC, ale vůbec poprvé také konzoli od Sony – PlayStation 5. K dispozici samozřejmě bude také pro předplatitele Game Passu. Nepochybně potěší i podpora crossplay, řadu hráčů naopak jistě zamrzí úplná absence online i lokálního multiplayeru.
Štědrá ukázka z hraní
Oficiální oznámení doprovází velkorysá 13minutová ukázka přímo z hraní ikonické mise The Silent Cartographer, ze které jsou na první pohled patrné předělané filmečky, vylepšené dialogy, moderní grafické zpracování a animace. O vizuální proměnu téměř čtvrtstoletí staré střílečky se stará Unreal Engine 5. Hráči se tak mohou těšit na kompletně přepracovanou mimozemskou architekturu i prostředí.
Tvůrci vycházeli z původních zdrojových souborů, což jim umožnilo výrazně vylepšit a na některých místech pozměnit grafiku či zvuky. Veškerý nový obsah do hry vznikal v Unreal Enginu 5, který však představuje pouze jakousi vrstvu nad původním kódem. Díky tomu bylo možné zachovat unikátní atmosféru z Combat Evolved. Autoři zkrátka nezapomínají na původní hru a hlasitě brnkají na nostalgickou notu, vždyť k vývoji přizvali hlavní dabéry z původní hry, aby znovu nahráli své repliky.
Pocta původní hře
Halo Studios má přístup k původním zdrojovým materiálům a kódu pro Halo, stejně jako k původním storyboardům. To umožnilo týmu remasterovat a remixovat hudbu spolu s filmovými změnami a obrovskými vizuálními vylepšeními. Veškerý nový obsah ve hře je vytvořen v UE5 a je navrstven na systémy a kód použité v původní hře, aby se zachoval jedinečný pocit Halo.
Campaign Evolved obsahuje tři nové bonusové mise, které slouží jako prequel k událostem původní hry a který rozvine příběh Master Chiefa a mariňáka Averyho Johnsona. Hráči během nich navštíví nové prostředí a poznají nové postavy i nepřátele. Remake jako takový přichází s novými prvky hratelnosti a chování umělé inteligence. Jednou z novinek je možnost sprintovat pro rychlejší pohyb po herní mapě a například v ikonickém vozítku Warthog se nově nachází čtvrté sedadlo pro, aby se do něj pohodlně vešli všichni kooperační parťáci. Master Chief rovněž umí používat nepřátelská vozidla či Energy Shield, což v původní hře nešlo.