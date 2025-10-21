Roztomilý kačer si podmanil Steam! Střílečka Escape from Duckov je obřím hitem

- Na Steamu se zrodil nový velký herní hit – humorná extrakční střílečka Escape from Duckov s kačerem v hlavní roli
- Titul se už několik dnů drží na horních příčkách žebříčku nejprodávanějších her na Steamu
- Počet souběžně hrajících hráčů už překročil 180 tisíc a tvůrci z čínského studia Team Soda oslavili půl milionu prodaných kopií
Pokud jste si v uplynulých dnech našli cestu na Steamu, možná jste na vrchních místech žebříčku prodejnosti zpozorovali titul s názvem Escape from Duckov, na jehož náhledovém obrázku se vyjímá roztomilý kačer. Jedná se o PvE extrakční střílečku z ptačí perspektivy od pětičlenného čínského studia Team Soda, která dala přednost odlehčenému pojetí před realismem. A kačerům před mariňáky, doslova.
Kačerov jak hurikán…
Z praktické neznámé hry se na Steamu v podstatě přes noc stal obrovský hit. Kačeří střílečka se ihned po vydání vyšvihla mezi nejprodávanější hry v digitálním obchodě od Valve, kde statečně konkuruje třeba Battlefieldu 6 nebo jiné – o poznání očekávanější – extrakční střílečce Arc Raiders. O popularitě nenápadného Escape from Duckov svědčí také vysoký počet souběžně hrajících hráčů, který se v době psaní článku zastavil na čísle 182 509.
Nepřehlédněte
Chystá se herní Pán prstenů za miliardy. Tvůrci chtějí napodobit úspěch Hogwarts Legacy
Vývojáři se rovněž pochlubili počtem prodaných kopií. Hru, kterou aktuálně pořídíte za necelých 16 eur (v přepočtu cca 385 korun), si během prvních tří dnů od vydání zakoupilo půl milionu hráčů. Je pravděpodobné, že v době vydání článku bude toto číslo ještě vyšší. Skvělé přijetí ostatně dokládá také extrémně kladné uživatelské hodnocení na Steamu – z více než 6 600 recenzí je 95 % kladných.
Po zobák ozbrojený kačer
Název hry se přiznaně podobá známé střílečce Escape from Tarkov. Identickou hratelnost ovšem nečekejte. Duckov je sice také hrou o přežití, ve které střílíte ze zbraní a snažíte se opustit mapu s co možná nejnaditějším inventářem. Taktika však do hratelnosti vstupuje pouze minimálně, obtížnost není tak nekompromisní a v případě úmrtí nepřijdete o veškerou výbavu. A hlavně se můžete pustit pouze do hry po jednoho hráče s izometrickou kamerou, zatímco Tarkov je multiplayerová střílečka z první osoby.
Escape from Duckov se odehrávají na bizarní „Kačeří planetě“, nabízí více než 50 zbraní, upravitelné skrýše, komediální hratelnost se špetkou taktiky a do budoucna také nový obsah úplně zdarma.