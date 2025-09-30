Chystá se herní Pán prstenů za miliardy. Tvůrci chtějí napodobit úspěch Hogwarts Legacy

- Fanoušci Pána prstenů by se v budoucnu mohli dočkat ambiciózní akční hry z pohledu třetí osoby
- Projekt mají ze značné části financovat Spojené arabské emiráty, hovoří se o částce 100 milionů dolarů
- Na hře by mělo pracovat několik studií, mezi nimi i neznámí vývojáři z Bangladéše
Pán prstenů, to už dávno není jen knižní sága od britského spisovatele J. R. R. Tolkiena, ale také ikonická filmová adaptace od Petera Jacksona, seriál od Amazonu či několik videoher. Mezi nimi například oceňovaná akční adventura Shadow of Mordor s revolučním systémem nemesis, ale i jedna z nejhůře hodnocených her uplynulých let s názvem The Lord of the Rings: Gollum, jejíž neúspěch dokonce předznamenal krach vývojářského studia Daedalic Entertainment. Možná i proto se některým fanouškům zdá, že v oblasti videoher by se s licencí mohlo pracovat lépe.
Štědrý rozpočet
Pošramocenou reputaci by slavné značce mohl napravit ambiciózní herní projekt, který už nějakou dobu potají vzniká s významným finančním přispěním investičního úřadu v Abú Dhabí (Abu Dhabi Investment Office, zkráceně ADIO). Podle zjištění magazínu Insider Gaming má emirátský státní orgán do hry napumpovat kolem 100 milionů amerických dolarů, v přepočtu přes 2 miliardy korun.
EXCLUSIVE: New The Lord Of The Rings Game Is In Developmenthttps://t.co/XtXgOhLEG3
— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) September 29, 2025
Vyrobeno v Bangladéši
Insider Gaming s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že na dohodě mezi zúčastněnými stranami se pracuje od loňského roku, přičemž k podpisu smlouvy by mělo dojít velice brzy, možná už v průběhu příštího týdne. O obsahu hry v současnosti bohužel nevíme téměř nic. Podle známého herního magazínu by mělo jít o akční hru z pohledu třetí osoby, která by svým zpracováním konkuruje úspěšnému RPG Hogwarts Legacy z kouzelnického světa Harryho Pottera.
Kromě Spojených arabských emirátů se hře podílí také švédský holding Embracer, který vlastní exkluzivní práva na některé části Tolkienova literárního díla. Do projektu by mělo být zapojeno hněd několik herních studií, jmenovitě ale známe pouze jediné – Revenge Game Studios z Bangladéše. A právě prakticky neznámý tým, který dosud pracoval výhradně na mobilních hrách, vzbuzuje mezi hráči řadu pochybností o kvalitě projektu. Podobný příběh má nicméně také vývoj zmíněného Hogwarts Legacy, jehož autoři ze studia Avalanche Software do té doby pracovali převážně na dětských hrách podle filmů jako Auta od Pixaru.