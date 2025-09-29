Battlefield 6 odpočítává dny do spuštění, v traileru si zahrál Zac Efron

- Nejnovější přírůstek do série Battlefield o sobě dává vědět novým trailerem
- V hlavních rolích se představí Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen a Paddy Pimblett
- Vydání je naplánováno na příští týden, konkrétně na 10. října
Střílečky z první osoby, které se primárně zaměřují na multiplayerovou akci, mají dva nesmiřitelné rivaly – Call of Duty a Battlefield. Zatímco ten první lehce přešlapuje na místě, alespoň co se týče odnože Modern Warfare, jeho konkurence od Electronic Arts se chystá na plnohodnotnou ofenzívu. Ta nese název Battlefield 6 a pomalu se chystá na zahájení prodeje, které je naplánováno na příští měsíc, konkrétně 10. října.
Trailer plný hvězd
S chystaným začátkem prodeje spatřil světlo světa také launch trailer, který není renderovaný ve hře, ale naopak si v něm zahráli živí herci, jako basketbalista Jimmy Butler, zpěvák Morgan Wallen, MMA bojovník Paddy Pimblett nebo herec Zac Efron. I když se alespoň ze začátku může zdát, že celebrity budou hrát prim, opak je pravdou – trailer totiž dává jasně najevo, že v popředí budou obyčejní vojáci a poctivá hratelnost.
„Napínavá akce. Vysoce intenzivní boje. Zkáza, jakou jste ještě nikdy neviděli. Naše hrdinská jednotka se postaví hrozbě Pax Armata, když vtrhne do válkou zpustošeného New Yorku, který je na pokraji kolapsu,“ stojí v oficiálním popisu přímo od Electronic Arts. Kromě tradiční singleplayerové kampaně a zlatého hřebu v podobě klasických multiplayerových módů bude součástí Battlefieldu 6 také vylepšený Portal, jenž umožňuje vytváření vlastních režimů, nastavování pravidel a změnu cílů, na základě čehož si můžete vytvořit vlastní bojiště.
Jestli se Electronic Arts sázka na větší realističnost oproti konkurenčnímu Call of Duty vyplatí, se teprve ukáže, nicméně minimálně akciový trh má v nový titul velkou důvěru, neboť po vydání traileru vzrostla cena akcií (před otevřením trhu) o celých 20 dolarů. Battlefield 6 dorazí už příští týden na platformy PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.