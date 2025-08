Návrat do formy? Battlefield 6 vypadá skvěle, vyzkoušet si ho budete moci zdarma

Společnost Electronic Arts konečně plnohodnotně představila očekávaný Battlefield 6

Střílečku, která tentokrát zachytí fiktivní soudobý válečný konflikt, si může bezplatně vyzkoušet každý z vás

První otevřené beta testování se uskuteční o víkendu 9. až 10. srpna, další kolo je na programu od 14. do 17. srpna

Zdá se, že po dlouhých letech zklamání se hráčská komunita kolem vojenské série Battlefield opět nadšeně mobilizuje. Společnost Electronic Arts včera konečně detailně představila očekávaný šestý díl, který si klade jen ty nejvyšší ambice – napravit značce pošramocenou reputaci po katastrofálním vydání Battlefieldu 2042 (2021) a přilákat na virtuální bojiště miliony hráčů. Nakročeno k tomu tvůrci z Battlefield Studios mají nadějně – oficiální a důkladné představení multiplayerových režimů zanechalo mezi hráči pozitivní dojem. Hru si navíc budou moci už velmi brzy na vlastní kůži vyzkoušet v několika vlnách otevřeného beta testování.

Plnohodnotné představení hry pro více hráčů včetně mnoha hodin záznamů od vybraných tvůrců obsahu přichází poté, co zástupci EA a Battlefield Studios – uskupení vývojářských celků EA DICE, Ripple Effect, Motive a Criterion – minulý týden očekávanou střílečku poodhalili formou efektního traileru z příběhové kampaně. To hlavní si ale tvůrci schovávali až na čtvrteční večer a zatím to opravdu vypadá, že Battlefield 6 opět přinese impozantní bitvy i uvěřitelnou a rozsáhlou destrukci prostředí, která je odvěkým symbolem oblíbené válečné série.

Bezplatná otevřená beta: termíny a podmínky

Pro nedočkavé fanoušky máme hned několik dobrých zpráv. Vydání vůbec není daleko – hra dorazí už 10. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Hráči si ale nový Battlefield budou moci vyzkoušet už za několik málo dní, a to formou tří turnusů bezplatného beta testování. První se koná už od 7. do 8. srpna, avšak s omezeným přístupem – do hry se podívají pouze členové programu Battlefield Labs (s registrací do 31. července, proto také tvůrci další registrace do programu dočasně vypnuli, pozn. red.) a majitelé speciálního klíče, který bylo možné získat pouze sledováním vybraných přenosů na platformě Twitch (příliš by nás nepřekvapilo, kdyby se s klíči před zahájením testu začalo pokoutně kšeftovat).

První veřejná beta s plně otevřeným přístupem pro všechny (tedy bez nutnosti členství či klíčů) potrvá od 9. a 10. srpna. Další víkendový test se pak bude konat mezi 14. a 17. srpnem.

Návrat tříd i oblíbených režimů

Na rozdíl od Battlefieldu 2042 si hráči tentokrát budou moci vybrat z klasických tříd Assault, Recon, Engineer a Support, z nichž každá má své vlastní zbraně, gadgety a vlastnosti. Vrací se také staré známé multiplayerové režimy Conquest, Breakthrough, Rush, Team Deathmatch, Squad Deathmatch, Domination, King of the Hill a nechybí ani novinka v podobě explozivního módu s názvem Escalation, který navíc tvůrci označují za velmi povedený.

Nechybí ani novinky v komutiním režimu Battlefield Portal, který slibuje ještě větší kontrolu nad vytvářením vlastních herních režimů. Tvůrci zároveň slibují, že hru budou podporovat i po vydání formou aktualizací s novými mapami či režimy, což je u moderních online her běžná praxe.

