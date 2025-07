Britové přišli na originální způsob, jak obejít ověření věku na internetu. Pomáhá jim hra Death Stranding 2

Návštěvníci sociálních sítí a pornografických stránek ve Velké Británii si od minulého týdne zvykají na přísnější opatření v návaznosti na zákon na ochranu dětí na internetu známý jako Online Safety Act 2023. V praxi to znamená, že před vstupem na webové stránky s obsahem nevhodným pro mládež musí uživatelé prokázat svou zletilost.

Provozovatelé sociálních sítí a několika tisíc pornografických stránek na to od pátku 25. července reagují zavedením zpřísněné kontroly věku návštěvníků, kterým nově nestačí pouze odkliknout vyskakovací okno s otázkou, zda už jim bylo 18 let – plnoletost musí prokázat například oficiálním dokladem totožnosti či přes mobilního operátora.

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification https://t.co/o9n0c0lwkI pic.twitter.com/mvYmhZZCVp

— Dany Sterkhov 🛡✈ (@DanySterkhov) July 25, 2025