Skvělá zpráva pro majitele Nintendo Switch 2! Víme, kdy si zahrajete Borderlands 4

Nejnovější konzole od Nintenda s názvem Switch 2 už má premiéru nějakou dobu za sebou, nicméně první majitelé stále čekají na nálož her, která by nový hardware naplno využila – novinek je prozatím totiž jen po málu. Nyní se zdá, že na populární konzoli japonského výrobce dorazí akční hit Borderlands 4. Alespoň to potvrdil přímo oficiální účet herní série od Gearbox Software na sociální síti X.

Borderlands 4 dorazí i na Nintendo Switch 2

Borderlands 4 je dalším titulem z populární série zběsilých akčních stříleček z první osoby, které zdobí cel shade grafická stylizace, hromada procedurálně generovaných zbraní, poutavý příběh, zajímavé postavy a vtipně napsané dialogy. Čtvrtý díl prozatím ještě nespatřil světlo světa a až doposud nebylo jasné, zda vývojáři kromě PC, Xboxu a PlayStationu budou myslet i na nejnovější konzoli na trhu. Tak se nakonec podle všeho skutečně stane, nicméně má to i svou stinnou stránku.

📢 WE ARE INTERRUPTING YOUR SCROLL TO TELL YOU… 💥 Borderlands 4 is coming to Nintendo Switch 2 on Oct. 3, 2025. pic.twitter.com/jHCRQNjZBn — Borderlands (@Borderlands) July 22, 2025

Zatímco na ostatní platformy dorazí Borderlands 4 už 12. září letošního roku, majitelé konzolí od Nintenda se dočkají až o něco později, konkrétně 3. října. Vývojáři kromě data zahájení prodeje nezveřejnili žádné další informace, takže kupříkladu nevíme, zda hra dostane fyzickou kopii, či zda se dočkáme pouze digitálního vydání. Drobné zpoždění jistě hráče příliš nepotěší, avšak zpráva, že se nakonec fanoušci Nintenda také dočkají, je jistě pozitivní.

Ve hře Borderlands 4 se hráči vydají na průzkum zcela nové planety Kairos, kterou ovládá zlotřilý tyran The Timekeeper. Tituly ze série Borderlands platí za komerčně i kriticky velmi úspěšné a kromě hlavní série čítající akční hry zahrnuje také například oceňované adventury Tales from the Borderlands. V loňském roce se také v kinech objevil snímek s prostým názvem Borderlands (ČSFD: 44 procent), kde se v hlavních rolích objevili například Cate Blanchett, Kevin Hart či Jamie Lee Curtis. U fanoušků herní série si nicméně velkou oblibu snímek nezískal.

