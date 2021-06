Spin-off Borderlands zavede hráče do fantazijního světa plného draků a střelných zbraní

Oblíbená postava Tiny Tina ze série Borderlands se dočká vlastní hry Tiny Tina’s Wonderlands. Vývojáři ze studia Gearbox to oznámili v rámci online prezentace Sumer Games Fest Kickoff Live!, která odstartovala šňůru herních tiskových konferencí, které se každoročně konají na sklonku jara.

Kooperativní střílečka opět vsadí na RPG prvky a nekonečné sbírání všemožného vybavení pro vaši postavu, tentokrát však ve fantazijních kulisách. Hra dorazí na trh zkraje roku 2022 pro PS4, PS 5, PC (přes Steam a Epic Games Store), Xbox One a Xbox Series X/S.

Draci vs. brokovnice

Hráči si budou moci vytvořit (a dále upravovat) vlastní postavu, kterou lze zařadit do několika tříd. Titul nabídne důvěrně známou hratelnost a klasicky velmi bohatý zbraňový arzenál, to vše zasazené do fantasy prostředí, vyhodit do vzduchu draka pomocí dobře mířené rány z raketometu by tak mělo být snazší než kdykoliv předtím.

Tiny Tina’s Wonderlands – Official Announce Trailer

Watch this video on YouTube

Moje hra, moje pravidla

Tiny Tina podle tvůrců kontroluje pravidla hry, a tak může kdykoliv zasáhnout do příběhu a libovolně změnit svět a prostředí – podobně jako v rozšíření s tématikou D&D pro Borderlands 2, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, z něhož tvůrci čerpali inspiraci.

V roli prostořeké Tiny se vrací Ashly Burch, kterou v hereckém ansámblu doplňují herci Andy Samberg jako kapitánem Valentinem, Wanda Sykes jako robot Frette a Will Arnett v roli samotného Pána draků.

Podle Gearboxu je Tiny Tina’s Wonderlands plnohodnotným dobrodružstvím, které obsahuje příběhovou kampaň, kooperaci pro čtyři hráče a bohatý endgame obsah.