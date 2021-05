Horizon Forbidden West: prohlédněte si 14 minut dechberoucích záběrů z hraní

Společnost Sony odvysílala další epizodu online formátu State of Play, který se tentokrát zaměřil výhradně na očekávanou exkluzivitu Horizon Forbbiden West. K vidění byla více než čtrnáctiminutová ukázka hratelnosti, která dala vyniknout plynulým animacím, dechberoucímu grafickému zpracování i novým mechanismům, s jejichž pomocí se navrátivší hlavní hrdinka Aloy pokusí zachránit svět před záhadnou nákazou.

Uveřejněné záběry pocházejí z konzole PlayStation 5, což je znát především na vizuální kvalitě. Hra by ovšem měla dorazit rovněž na dosluhující PS4, na níž se však fanoušci budou patrně muset smířit s řadou grafických kompromisů.

Forbidden West se podobně jako předchozí díl odehrává v tisíc let vzdálené budoucnosti, poté co planetu Zemi zasáhla ničivá katastrofa. Lidé již nejsou pány tvorstva a žijí v primitivních kmenech, zatímco planetu obývají technologicky vyspělé stroje zvířecího vzezření.

Krajinou se však šíří také zvláštní červená plíseň, která by zanedlouho mohla usmrtit všechen život. Aloy se proto vydává na výpravu do ruin starého světa, aby tam nalezla technologii, která by měla šíření tajemné nákazy zastavit.

Hlavní hrdinka bude mít k dispozici nové nástroje, mezi něž patří například užitečný skener, který zvýrazní místa, na která lze v otevřeném světě vyšplhat. Ve výbavě tentokrát nebude chybět ani oblíbený přitahovací hák, který usnadňuje a zrychluje pohyb prostředím. Díky speciálnímu padáku pak budete moci bezpečně plachtit i z těch nejvyšších míst na herní mapě.

Novinkou je také dýchací maska, která vám umožní neomezený pohyb pod vodní hladinou. Robotická monstra lze nově přeprogramovat a využít je nejen jako dopravní prostředek, ale také v boji.

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

— Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021