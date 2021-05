The Last of Us Part II dostává očekávanou aktualizaci, vylepšuje zážitek na PS5

Jedna z nejúspěšnějších her v historii, The Last of Us Part II, je sice po grafické stránce nadprůměrným dílem, výkon nejnovější konzole PlayStation 5 je nicméně stavěný na mnohem větší zátěž. Toho jsou si vývojáři v Naughty Dog vědomi a proto delší dobu připravovali patch, který měl za úkol vylepšit uživatelský zážitek ze hry na jedné z nejvýkonnějších konzolí současnosti.

Aktualizace s číslem 1.08 přináší do menu novou možnost nastavení, která dává hráči kontrolu nad množstvím snímků za sekundu. Zvolit si můžete jak standardní hodnotu 30 snímků, tak vyšší hodnotu 60 snímků, která zajistí plynulejší obraz a animace. Tato změna doplňuje předchozí vylepšení pro majitele PS5, jako je vyšší rozlišení či rychlejší načítací časy.

The Last of Us Part II - Enhanced Performance Patch | PS5

Watch this video on YouTube

U příležitosti vydání patche uveřejnili autoři také krátký trailer, který všechny změny prezentuje. Aktualizace je už nyní k dispozici, takže se o výsledcích můžete přesvědčit sami. Doufáme, že stejně dobře jako The Last of Us Part II bude vypadat také remake prvního dílu, na který se velmi těšíme.