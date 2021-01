Recenze PlayStation 5: nastoluje nová pravidla hry

Pokud bychom hledali nejžádanější vánoční dárek letošního roku, byla by to určitě některá z next-gen herních konzolí. Nový Xbox Series X jsme již testovali a tentokrát se podíváme na novinku z produkce Sony, a to na PlayStation 5.

Náš kousek je verze s optickou mechanikou a nemáme jej zapůjčený od zastoupení výrobce, ale koupený v e-shopu. Určitě víte, že PlayStation 5 dorazil na trh jen ve velmi omezeném množství, které dokázalo pokrýt jen malou část předobjednávek. Mně se podařilo „ukořistit“ jeden kus z Alzy, kde jsme jej měli předobjednaný den po oficiálním představení, které proběhlo 16. září letošního roku.

Kvůli omezenému počtu kusů se konzole staly velmi rychle lákadlem pro překupníky. Ti využili velké poptávky (obzvlášť před Vánoci) a na inzertních portálech tak můžete najít nové nerozbalené kousky za částky i kolem 30 tisíc korun. PlayStation 5 se na českém trhu prodává za 10 790 Kč v případě verze bez optické mechaniky (Digital Edition). Za variantu s optickou mechanikou si lehce připlatíte (13 490 Kč).

Balení obsahuje vše potřebné

Prodejní balení je laděné do odstínů bílé a modré barvy. Kromě fotografií samotné konzole zaujmou především informace o podpoře technologie HDR, hraní v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu, či dokonce podpoře 8K rozlišení.

Součástí balení je samozřejmě již zmíněná konzole PlayStation 5, bezdrátový herní ovladač DualSense, stojánek, kabel pro napájení, HDMI a samozřejmě nesmí chybět sada manuálů a příruček. Pro hraní není potřeba nic dokupovat, všechny potřebné kabely jsou v základním balení, což je příjemná zpráva.

Design a konstrukce konzole: Sony se nebojí experimentovat

Zatímco Microsoft se u své nové generace konzolí držel v oblasti designu zkrátka a vsadil na konzervativní tvary, Sony se vydalo úplně opačnou cestou. PlayStation 5 svým vzhledem jednoznačně zaujme každého a vedle televize jej jen tak někdo nepřehlédne.

Rozměry těla jsou přibližně 39 × 26 × 10 cm, což je o něco více, než kolik měří Xbox Series X. Hmotnost obou konzolí je přibližně stejná – 4,5 kilogramu. Celkové rozměry rozhodně nejsou zanedbatelné a před koupí si tak raději ověřte, že se vám konzole k televizoru vejde.

Na předku lesklé černé části jsou umístěna dvě tlačítka. Jedno slouží pro zapnuté konzole, stiskem druhého vysunete vložené optické médium. Otvor pro vkládání disků s hrami je schovaný v matném bílém boku. Na předku se ještě nachází dvojice USB – jedno je klasického typu A, druhý konektor je USB typu C.

Zbývající konektorová výbava má své místo vespod zadní části těla. Najdete zde dvojici USB typu A (standard USB 3.0), HDMI 2.1, konektor Ethernet a samozřejmě konektor pro napájení. V podstatě celá zadní strana je perforovaná a pod plastovými žebry se ukrývají výdechy chlazení. Trochu mě zamrzela absence samostatného zvukového výstupu. Při hraní na monitoru, který není vybavený reproduktory, jsem tak musel připojovat sluchátka přímo do ovladače.

PlayStation 5 může být umístěný buď ve svislé nebo vodorovné poloze. Obě způsoby orientace využívají shodný podstavec, který je součástí balení. Jeho montáž je velmi jednoduchá, na svém místě jej drží pouze jediný šroub.

Ovladač DualSense: ergonomie se dočkala vylepšení

Nový ovladač DualSense byl pro mě osobně velkým otazníkem. U předchozí generace konzolí mi lépe padl do ruky ten od Xboxu One S, než od PlayStationu 4. Sony ale zapracovalo na ergonomii a nynější tvar je blíže tomu od Microsoftu. V ruce se drží opravdu velmi dobře. Lepšímu úchopu napomáhá hrubý povrch spodní části ovladače a také celkově mohutnější tělo.

Rozložení prvků se příliš neliší od předchozího DualShocku. Zůstaly zachovány dvě analogové páčky, čtyřsměrový ovládací kříž, spouště, dotyková plocha atd. Nesmí chybět ani tlačítko na sdílení herních zážitků, po jehož stisku můžete nahrát videa z her nebo pořídit snímky obrazovky a následně je snadno sdílet třeba se svými přáteli. Již samozřejmostí je možnost živého streamování a to na platformách Twitch a YouTube. Jedinou novinkou je přidání dedikovaného tlačítka pro deaktivaci integrovaného mikrofonu.

Na spodku těla se nachází konektor sloužící pro nabíjení ve speciálním stojánku. Tento stojánek není součástí balení, lze si jej pořídit samostatně za cenu 790 Kč. S jeho pomocí dokážete nabíjet dva ovladače zároveň. Doba výdrže při aktivním hraní je více jak 10 hodin, takže nabíjet nebudete muset příliš často.

Uprostřed nabíjecího konektoru se ukrývá ještě 3,5mm audio konektor sloužící pro připojení sluchátek. Gamepad obsahuje dokonce i malý reproduktor, jehož kvalita a hlasitost příliš nenadchne. Jako nouzové řešení ale dokáže posloužit.

Haptická odezva je absolutní pecka

Vylepšená ergonomie ovladače je jenom jednou z novinek. Zcela přepracovaná je totiž hmatová odezva. Ovladač disponuje adaptivními zadními triggery, které dokáží měnit svůj odpor. V podporovaných hrách tak můžete cítit například odpor spouště zbraně. Výrazným vylepšením prošly i vibrace, které jsou velmi výrazné a mohou působit v jednotlivých částech ovladače.

Musím přiznat, že ovladač DualSense mě opravdu nadchnul. Haptická odezva dokáže hráče skvěle vcítit do děje, což jsem u žádného jiného gamepadu ještě nezažil. Stejné pocity měli i všichni v mém okolí, kterým jsem DualSense půjčil do ruky.

Všechno to má ale háček, a to v tuto chvíli dost velký. Abyste si dokázali užit plného potenciálu nového ovladače, je potřeba, aby jej podporovala přímo daná hra. V tuto chvíli jsou to v podstatě jen hry určené výhradně pro PlayStation 5. U starších her, určených pro předchozí generaci konzolí si musíte vystačit jen s obyčejnými vibracemi. Bohužel nových her určených přímo pro PS5 zatím není příliš mnoho, i když se dá předpokládat, že nové tituly již budou vycházet i ve verzích pro novou generaci konzolí.

Hardwarové parametry: slušný boost

Hnacím motorem PlayStationu 5 je osmijádrový procesor s maximální frekvencí 3,5 GHz z produkce společnosti AMD. Jedná se o architekturu Zen 2 a čip je vyráběn 7nm procesem. Součástí čipu je také grafické jádro AMD RDNA 2, disponující celkem 36 výpočetními jednotkami s maximální frekvencí 2,23 GHz. Vítanou novinkou je hardwarová podpora raytracingu.

Operační paměť je typu GDDR6 a má kapacitu 16 GB. Pro vaše hry je připraveno SSD s kapacitou 825 GB, což je sice slušná kapacita, ale v době, kdy nové hry zaberou klidně i více jak 100 GB prostoru, bychom ocenili o něco větší kapacitu. Při prvním spuštění konzole navíc zůstane pro uživatelská data volných jen zhruba 665 GB. Ceníme si ale jeho velmi vysokých přenosových rychlostí, které mají dosahovat hodnot až 5,5 GB/s, což má pozitivní vliv na rychlost načítání jednotlivých her i samotného operačního systému.

V Sony na rozšíření kapacity úložiště mysleli a uvnitř konzole je tak připravený slot M.2 pro další SSD. Bohužel aktuálně není dostupný kompatibilní disk, který by bylo možné využít. Na YouTube lze najít pár videí, jak lidé zkoušeli disky od různých výrobců, ale po jejich nainstalování nenabíhal operační systém konzole.

Jedinou možností, jak v současností rozšířit kapacitu úložiště, je použít externí disk připojení přes USB. I tato cesta má ale svá omezení. Na takto připojený disk je možné přesunou pouze hry určené pro PlayStation 4. Hry pro novou generaci musejí být na interním disku, aby nedocházelo k pomalému načítání nebo omezování výkonu.

První spuštění a operační systém

Po zapojení potřebných kabelů vás při prvním spuštění konzole vyzve k vytvoření účtu ve službě PlayStation. Pokud jste již vlastnili předchozí generaci konzole, stačí se přihlásit se stejnými údaji a konzole vám nabídne možnost přenosu dat. Můžete si tak jednoduše přenést například uložené pozice ve hrách a další. Jednou z příjemných zpráv je také to, že rozhraní konzole je kompletně v češtině, takže problém nebudou mít ani hráči, kteří si příliš nerozumí s cizími jazyky.

Operační systém konzole sází na jednoduchý design. V základní nabídce najdete pás karet s naposledy spouštěnými hrami či aplikacemi a můžete mezi nimi rychle přepínat. Nechybí samozřejmě ani karta se seznamem všech nainstalovaných her. U každé z her si můžete nechat zobrazit procentuální postup a případně i získané odměny nebo zachycené okamžiky (screenshoty, nahrané videoklipy a další).

Samostatná záložka s názvem Média obsahuje aplikace jako je Netflix, YouTube nebo Spotify. Další aplikace lze doinstalovat a PlayStation 5 tak může sloužit nejen jako herní konzole, ale i jako multimediální centrum k televizi. Obzvlášť v případě, že se jedná o variantu s Blu-ray mechanikou, jako máme v testu my.

Výkon a hraní her

První hra, kterou jsem po nakonfigurování konzole spustil, nese název Astro’s Playroom. Tahle 3D plošinovka je v konzoli předinstalovaná a jejím hlavním cílem je hlavě předvedení možností nového ovladače DualSense. Podobný styl her nepatří příliš mezi mé oblíbené, ale musím přiznat, že díky implementaci všech funkcí nové generace gamepadu, návykové ovladatelnosti a krásné grafice, jsem u Astro’s Playroom strávil opravdu hodně času.

Další hra, kterou jsem měl možnost vyzkoušet, je Spider Man: Miles Morales. Dle recenzí se jedná aktuálně o jednu z nejlepších her na nový PlayStation 5 a osobně to mohu jen a jen potvrdit. I v tomto titulu se můžete těšit na podporu adaptivních triggerů a plné haptické odezvy ovladače. Grafické zpracování je úžasné a houpání na pavučině si nejvíce vychutnáte na velkém 4k televizoru s podporou HDR.

Chtěl jsem samozřejmě vyzkoušet i to, jak poběží starší hry, které jsou určené pro konzoli PlayStation 4. Pro tyto účely jsem si pořídil hru NHL 2019. Po vložení disku do mechaniky a doinstalování potřebných souborů hra bez potíží naběhla. Při načítání se sice zobrazuje hláška, že může docházet k problémům způsobených zpětnou kompatibilitou, ale nic takového jsem naštěstí nepozoroval.

Jak jsem ale zmiňoval dříve, starší tituly bohužel nedokáží využít plný potenciál nového gamepadu. V NHL 2019 se tak musíte spokojit jen s „obyčejnými“ vibracemi, což trochu kazí celý zážitek ze hraní. Podpora her z PlayStationu 4 je ale i tak velmi dobrá zpráva, protože her určených pro novou generaci je zatím jen velmi málo a nabízí se tak možnost pořídit si starší tituly třeba z druhé ruky.

Bez hluku a s nízkou spotřebou

Příjemným překvapením pro mě byla velmi nízká hladina hluku, a to i po delší době hraní. Ventilátory běží na nízké otáčky a s jediným výraznější hlukem se setkáte jen když optická mechanika potřebuje načíst nějaká data z disku.

Během testování jsem měřil i spotřebu. Po spuštění, které je mimochodem velmi rychlé a trvá z vypnutého stavu maximálně půl minuty, se spotřeba v hlavní nabídce ustálila na hodnotě 63 wattů. Podobnou spotřebu v klidovém stavu má i většina dnešních počítačových sestav.

Dobrou zprávou je pak spotřeba při hraní her. S obyčejným zásuvkovým wattmetrem jsem naměřil maximálně 207 wattů. To je hodně slušné na konzoli, která zvládá hry s raytracingem při 4K rozlišení. Počítačová sestava, která by měla podobný výkon by si řekla minimálně o jednou tolik.

PlayStation Plus

Samostatnou kapitolu si zaslouží placené členství nesoucí název PlayStation Plus. Jeho aktivace není pro hraní úplně nutností, ale některé funkce si bez předplatného bohužel neužijete. PlayStation Plus je totiž nutnost u většiny her pro provoz online multiplayeru.

Dalším významným prvkem, který placené členství přináší, je možnost ukládání herních pozic do cloudu. Standardně se totiž postup ve hrách ukládá na lokální úložiště konzole, takže pokud chcete pokračovat v postupu třeba na konzoli u kamaráda, máte smůlu.

Abych ale službu PlayStation Plus jen nehanil, musím zmínit i některé prospěšné funkce. S platným členstvím dostanete přístup ke stažení 20 starších herních titulů, které se navíc postupně obměňují. Dalším bonusem je sleva na vybrané nové hry.

Cena předplatného začíná na částce 235 Kč za měsíc. V případě, že si předplatíte službu na celý rok, vychází cena jen na 130 Kč za měsíc. Konkurenční služba Microsoft Game Pass Ultimate je zhruba dvakrát dražší, ale zase nabízí více výhod. Vše se můžete dočíst v naší recenzi Xboxu Series X.

Závěrečné hodnocení

PlayStation 5 má veškeré předpoklady stát se opět prodejním hitem, jako ostatně snad všechny předchozí generace. Sony si dalo na vývoji záležet a výsledkem je povedená konzole, která bude bez potíží zvládat příštích několik let všechny nové hry ve vysokém rozlišení a s krásným grafickým zpracováním. Třešničkou na pomyslném dortu je nový ovladač DualSense.

Rozměrově novinka od předchozí generace poměrně výrazně narostla. Naštěstí tak zbylo dostatek místa pro správně dimenzované chlazení a ani během hraní tak neuslyšíte žádný výrazný hluk. Pro někoho může být nedostatkem možná i celkový vzhled, který rozhodně vzbudí pozornost. To je ale věc názoru každého z vás.

Vůbec největším nedostatkem je však špatná dostupnost. O konzole je velmi velký zájem a první vlna dodávek nestačila pokrýt ani zdaleka předobjednávky. Postupně se do e-shopů dostávají nové kusy, ale další větší zásilka by měla dorazit až během února letošního roku. Některé obchody už ale negarantují dodání ani během února, kvůli enormnímu množství objednávek. Je škoda, že Sony nedokázalo zajistit větší výrobní kapacity.

Pár lidí z mého okolí se pozastavovalo nad prodejní cenou PlayStationu 5. Ano, i cena levnější varianty bez optické mechaniky přesáhla 10 tisíc korun. Zkuste se ale podívat, jaké parametry mají počítače za podobné peníze. S těmi si vystačíte maximálně na kancelářskou práci a o hraní moderních her si můžete nechat jenom zdát. Po tomhle si možná uvědomíte, proč je Sony PlayStation 5 takovým hitem.