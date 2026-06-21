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Obří slevy na Samsung s průkazem ISIC. Ušetříte až 6000 Kč

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PR článek 21. 6. 7:50
Chytrý telefon Samsung Galaxy
  • Držitelé průkazu ISIC získají u Mobil Pohotovosti mimořádnou 12% slevu na kompletní nabídku Samsungu
  • Akce platí na telefony, tablety, chytré hodinky, sluchátka i chytré prsteny a ušetřit lze až 6 000 Kč
  • Slevu lze kombinovat s dalšími bonusy a výhodami, díky čemuž jde o jednu z nejzajímavějších Samsung akcí letošního roku

Máte ISIC? Pak zbystřete. Mobil Pohotovost totiž spustila mimořádnou desetidenní akci, díky které získáte 12% slevu na vše od Samsungu. Akce se týká telefonů, tabletů, chytrých hodinek, sluchátek i chytrých prstenů. Ušetřit můžete až 6 000 Kč a jde o jednu z nejzajímavějších nabídek letošního roku, protože ji lze kombinovat s dalšími slevami a bonusy.

Největší úspory přináší aktuálně jeden z nejlepších telefonů na trhu, vrcholný model Galaxy S26 Ultra. Nabídne nejpokročilejší technologie včetně Privacy displeje, výkonné umělé inteligence nebo špičkového fotoaparátu. Když zde 12% zvýhodnění přičteme k základní 10 % slevě, dostaneme se na 28 266 Kč (běžně 35 690 Kč). A aby toho nebylo málo, přihodit si můžete ještě obří výkupní bonus 7 000 Kč, pokud zároveň prodáte svůj starý telefon nebo slevu 15 % při koupi více zařízení Galaxy. Tím se dostanete u nejvybavenější vlajkové lodě na cenu, za kterou byste jinak sehnali jen střední třídu.

Na skvělou cenu se však dostanete také u základní vlajkovky Galaxy S26, které rovněž nechybí pokročilá AI, vysoký výkon nebo dlouhá softwarová podpora. Kombinací základní slevy a slevy na ISIC se můžete dostat na cenu už od 18 911 Kč (běžně 23 990 Kč). Lze přitom uplatnit ještě výkupní bonus 5000 Kč a slevu 15 % při koupi více produktů řady Galaxy.

Ceny po odečtení základní slevy a slevy na ISIC:

Chytrý telefon Samsung Galaxy

Pozornost si zaslouží také oblíbené chytré hodinky Galaxy Watch8, které představují atraktivní volbu pro každého, kdo chce mít přehled o své aktivitě, zdraví i notifikacích přímo na zápěstí. Zde lze využít kombinaci základní 10% slevy, slevy 12 % na ISIC, cashbacku, výkupního bonusu 800 Kč a slevy až 15 % při nákupu více zařízení Galaxy. Tyto špičkové hodinky tak můžete mít doslova za pár tisíc.

Ceny po odečtení základní slevy, slevy na ISIC a cashbacku:

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch

Slevu ve výši 12 % může získat každý držitel karty ISIC, případně ITIC. Stačí přidat produkt do košíku a tam zadat číslo průkazu do příslušné kolonky. Sleva se poté automaticky odečte. Akce je však časově omezená a potrvá pouze do 30. 6. Studenti by proto s rozhodováním neměli příliš otálet.

Autor článku PR článek
PR článek
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