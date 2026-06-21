Obří slevy na Samsung s průkazem ISIC. Ušetříte až 6000 Kč

- Držitelé průkazu ISIC získají u Mobil Pohotovosti mimořádnou 12% slevu na kompletní nabídku Samsungu
- Akce platí na telefony, tablety, chytré hodinky, sluchátka i chytré prsteny a ušetřit lze až 6 000 Kč
- Slevu lze kombinovat s dalšími bonusy a výhodami, díky čemuž jde o jednu z nejzajímavějších Samsung akcí letošního roku
Máte ISIC? Pak zbystřete. Mobil Pohotovost totiž spustila mimořádnou desetidenní akci, díky které získáte 12% slevu na vše od Samsungu. Akce se týká telefonů, tabletů, chytrých hodinek, sluchátek i chytrých prstenů. Ušetřit můžete až 6 000 Kč a jde o jednu z nejzajímavějších nabídek letošního roku, protože ji lze kombinovat s dalšími slevami a bonusy.
Největší úspory přináší aktuálně jeden z nejlepších telefonů na trhu, vrcholný model Galaxy S26 Ultra. Nabídne nejpokročilejší technologie včetně Privacy displeje, výkonné umělé inteligence nebo špičkového fotoaparátu. Když zde 12% zvýhodnění přičteme k základní 10 % slevě, dostaneme se na 28 266 Kč (běžně 35 690 Kč). A aby toho nebylo málo, přihodit si můžete ještě obří výkupní bonus 7 000 Kč, pokud zároveň prodáte svůj starý telefon nebo slevu 15 % při koupi více zařízení Galaxy. Tím se dostanete u nejvybavenější vlajkové lodě na cenu, za kterou byste jinak sehnali jen střední třídu.
Na skvělou cenu se však dostanete také u základní vlajkovky Galaxy S26, které rovněž nechybí pokročilá AI, vysoký výkon nebo dlouhá softwarová podpora. Kombinací základní slevy a slevy na ISIC se můžete dostat na cenu už od 18 911 Kč (běžně 23 990 Kč). Lze přitom uplatnit ještě výkupní bonus 5000 Kč a slevu 15 % při koupi více produktů řady Galaxy.
Ceny po odečtení základní slevy a slevy na ISIC:
- Galaxy S26 od 18 911 Kč (původně 23 990 Kč)
- Galaxy S26+ od 24 306 Kč (původně 30 690 Kč)
- Galaxy S26 Ultra za 28 266 Kč (původně 35 690 Kč)
Pozornost si zaslouží také oblíbené chytré hodinky Galaxy Watch8, které představují atraktivní volbu pro každého, kdo chce mít přehled o své aktivitě, zdraví i notifikacích přímo na zápěstí. Zde lze využít kombinaci základní 10% slevy, slevy 12 % na ISIC, cashbacku, výkupního bonusu 800 Kč a slevy až 15 % při nákupu více zařízení Galaxy. Tyto špičkové hodinky tak můžete mít doslova za pár tisíc.
Ceny po odečtení základní slevy, slevy na ISIC a cashbacku:
- Galaxy Watch8 od 3 435 Kč (běžně 9 489 Kč)
- Galaxy Watch8 Classic od 5 044 Kč (běžně 13 290 Kč)
- Galaxy Watch Ultra (2025) od 7 571 Kč (běžně 15 989 Kč)
Slevu ve výši 12 % může získat každý držitel karty ISIC, případně ITIC. Stačí přidat produkt do košíku a tam zadat číslo průkazu do příslušné kolonky. Sleva se poté automaticky odečte. Akce je však časově omezená a potrvá pouze do 30. 6. Studenti by proto s rozhodováním neměli příliš otálet.