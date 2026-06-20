iPhone jako antikoncepce? Podle expertů se nerodí děti právě kvůli mobilním telefonům

- Ekonomové přišli s překvapivou teorií: rozšíření iPhonu mohlo významně přispět k poklesu porodnosti
- Podle nové studie může boom smartphonů vysvětlovat až polovinu poklesu porodnosti v USA mezi lety 2007 a 2011
- Výzkum však vyvolává kontroverze a řada odborníků upozorňuje, že za nižší porodností stojí mnohem víc faktorů
Když Apple v roce 2007 uvedl první iPhone, málokdo by čekal, že jednou bude spojován s tak společensky důležitým tématem, jako je pokles porodnosti. Právě k takovému závěru ale dospěla nová studie ekonomů Caitlin Myers a Ezekiela Hoopera zveřejněná v rámci výzkumného programu americké neziskové organizace NBER. Autoři tvrdí, že nástup moderních smartphonů mohl výrazně ovlivnit reprodukční chování mladých lidí.
Klesající porodnost
Výzkumníci využili unikátní situaci z prvních let existence iPhonu. V USA byl totiž od roku 2007 do začátku roku 2011 dostupný výhradně v síti operátora AT&T. Díky rozdílnému pokrytí této sítě mohli porovnat regiony, kde měli lidé k iPhonu snadný přístup, s oblastmi, kde dostupný prakticky nebyl.
Podle výsledků studie vedl přístup k iPhonu k poklesu porodnosti zejména mezi mladými ženami. U věkové skupiny 15 až 19 let odhadují autoři snížení porodnosti o 4,5 až 8 %, u žen ve věku 20 až 24 let pak o 3,2 až 6,6 %. Efekt byl patrný i u starších věkových skupin, ale výrazně slabší. Autoři následně spočítali, že rozšíření iPhonu mohlo vysvětlovat přibližně 33 až 52 % celkového poklesu porodnosti amerických žen ve věku 15 až 44 let mezi lety 2007 a 2011.
Proč za to může iPhone?
Studie nenabízí definitivní odpověď, ale pracuje s několika možnými vysvětleními. Jedním z nich je omezení osobních sociálních kontaktů. Mladí lidé začali více komunikovat přes internet a méně se setkávat tváří v tvář. Další hypotézou je snazší přístup k informacím o antikoncepci nebo větší dostupnost pornografie, která může částečně nahrazovat partnerské vztahy.
Výzkumníci zároveň upozorňují, že v datech po roce 2007 vidí pokles frekvence sexuální aktivity a nárůst času tráveného o samotě, což s jejich teorií koresponduje. Přímý důkaz příčinné souvislosti ale neexistuje.
Ne všichni jsou přesvědčeni
Přestože studie využívá poměrně sofistikované statistické metody, část odborníků zůstává skeptická. Pokles porodnosti je dlouhodobý trend, který ovlivňují ekonomické podmínky, ceny bydlení, dostupnost péče o děti, změny životního stylu i odkládání rodičovství do vyššího věku.
Podobně reagovala i část internetové komunity. V diskusích se často objevuje argument, že smartphone může být jedním z faktorů, ale rozhodně ne jediným vysvětlením. Mnozí upozorňují například na rostoucí životní náklady nebo změny ve způsobu navazování vztahů. Jisté je pouze to, že moderní technologie změnily způsob, jakým lidé komunikují, tráví volný čas i navazují vztahy. Zda ale iPhone skutečně „zabránil“ milionům narození, nebo jen doprovázel mnohem širší společenské změny, bude předmětem debat ještě dlouho.
Vlastní hypotézu na toto téma se pokusila ověřit i agentura Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), která se ptala respondentů, jak svůj iPhone používají, a konkrétně, jak často jej využívají k hlasovým hovorům, posílání SMS, e-mailů a přístupu k internetu. Trendy v těchto způsobech využití podporují (nebo alespoň nevyvrací) představu, že iPhony mohou vést k tomu, že se jejich majitelé stávají o něco méně společenskými.
Z grafů CIRP je patrné to, co pozorujeme i v Evropě, například z dat operátorů. Lidé méně telefonují než v roce 2014, zato narostl počet lidí, kteří na telefonu využívají internet. Přesto ale data ukazují, že citelně méně dotazovaných přes telefon řeší e-maily.