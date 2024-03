Draží se první iPhone z roku 2007. Cena zřejmě půjde do milionů

Nerozbalený první iPhone z roku 2007 opět míří do aukce

Aukční síň předpokládá, že by jeho cena mohla překonat hranici 100 tisíc dolarů

Nejdražší vydražený iPhone dosáhl na částku 190 tisíc dolarů, tedy přibližně 4,4 milionu korun

Dražby předmětů spojených s Applem jsou zpravidla velmi sledované. Částky se mnohdy u takovýchto relikvií šplhají do astronomických částek a je až s podivem, kolik za ně jsou někteří ochotni zaplatit. Posledním příkladem je šek podepsaný Stevem Jobsem, který se v právě probíhající aukci pohybuje v přepočtu okolo 800 tisíc korun. Stálicí podobných dražeb jsou ale první generace iPhonů, ideálně ještě nerozbalené. Právě jeden takový nyní míří do aukce a jeho hodnota by mohla velmi snadno překonat dvoumilionovou hranici.

Za kolik se vydraží nerozbalený 4GB iPhone z roku 2007?

Aukční síň LCG Auctions v současné době draží zapečetěný a neotevřený 4GB iPhone z roku 2007, jehož vyvolávací cena byla stanovena na 10 000 dolarů (cca 230 tisíc korun). V době psaní tohoto článku je aktuální nabídka 11 000 dolarů (cca 250 tisíc korun), ale vzhledem k tomu, že aukce skončí 24. března, je spousta času na to, aby se toto číslo dostalo mnohem výš. Původní 4GB model iPhonu je vzácný, protože společnost Apple ukončila výrobu této verze 5. září 2007, tedy přibližně dva měsíce po vydání. Aukční síň LCG Auctions věří, že konečná cena v aukci dosáhne na částku přesahující 100 000 dolarů (cca 2,3 milionu korun).

V červenci 2023 se neotevřený 4GB iPhone z roku 2007 v aukci vydražil za rekordních 190 000 dolarů (cca 4,4 milionu korun) –téměř dvojnásobek toho, za co se původně očekávalo, že se telefon prodá. Při uvedení na trh 29. června 2007 se původní iPhone prodával ve dvou paměťových konfiguracích: 4 GB a 8 GB. Model s kapacitou 4 GB se prodával za 499 dolarů (přibližně 17 tisíc korun po započtení inflace), zatímco 8GB verze byla v prodeji za 599 dolarů (cca 20 tisíc korun po započtení inflace). Za kolik se nakonec původní iPhone vydraží není jisté, nicméně se dá předpokládat, že doposud nejvyšší hranice 190 tisíc dolarů nejspíše zůstane nepřekonaná.