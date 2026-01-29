Vztah na míru: 65 % Čechů by podle nového průzkumu randilo s umělou inteligencí

- Mnoho Čechů je kvůli dlouhodobému pocitu osamění otevřenějších vztahům s umělou inteligencí
- To však s sebou přináší nejen komfort, ale především rizika
- Nový průzkum společnosti Avast odhaluje, že více než polovina Čechů by s AI „randila“
Randili byste s umělou inteligencí? Nový průzkum společnosti Avast odhalil, že jde o čím dál relevantnější otázku. Konkrétně 65 % Čechů, kteří momentálně používají online seznamky, by totiž tuto možnost zvážilo, ať už jen tak pro zábavu (19 %), nebo ze serióznějších důvodů, jako je pocit osamění (19 %) či proto, že by to bylo jednodušší, než randit s člověkem (19 %). Umělá inteligence totiž dokáže vytvořit téměř perfektního partnera, který bude milý, pozorný a hlavně vždy dostupný.
Metodika průzkumu
Průzkum pro Gen realizovala společnost Dynata v období od 31. července do 16. srpna 2025 na vzorku 1001 dospělých z České republiky. Data jsou v případě potřeby vážena podle věku, pohlaví a regionu, aby byla reprezentativní na národní úrovni.
Americké průzkumy z přelomu let 2024 a 2025 ukazují, že ochota k virtuálnímu randění s AI nebo k využívání AI v romantickém životě dramaticky roste. Zatímco ještě nedávno šlo o okrajovou záležitost, dnes se tento fenomén stává mainstreamem, zejména u mladších generací. Podle studie Singles in America 2025 vzrostlo využívání AI nástrojů v rámci seznamování o neuvěřitelných 333 % oproti předchozímu roku.
Přibližně 26 % nezadaných Američanů aktivně využívá AI k vylepšení svého milostného života (od psaní zpráv po simulované konverzace). Mezi americkými teenagery (13–17 let) už s „AI společníkem“ (digitální personou) interagovalo 72 %. Více než polovina z nich (52 %) tyto chatboty používá pravidelně pro simulaci lidských interakcí a emocionální podporu.
Globální epidemie samoty?
Tento posun v přístupu k randění je způsobený mimo jiné také globální epidemií samoty. Pocit osamění zažívá osm z deseti Čechů (79 %), přičemž nejvíce samotou trpí lidé z generace Z (91 %). Lidé jsou proto otevřenější vztahům s technologií, což však může vést také k novým emočním a finančním zranitelnostem, kterých jsou podvodníci připraveni zneužít.
Podle nejnovější zprávy o hrozbách Gen Threat Report tvoří sociální inženýrství, tedy hrozby založené na psychologické a emocionální manipulaci přes 90 % všech digitálních hrozeb zaměřených na jednotlivce. Romantické podvody jsou přitom jedny z nejrozšířenějších – jen v uplynulém čtvrtletí jich Gen zablokoval přes 17 milionů, o 19 % více než ve stejném období v roce 2024.
„Když je člověk velmi osamělý, může si v online prostředí velmi rychle vytvořit důvěrný vztah, který tuto prázdnotu zaplní. Právě naší potřeby lásky a společnosti však podvodníci umí mistrně zneužít,“ říká analytik hrozeb v Genu Jakub Vávra. „Vzhledem k tomu, že stále více lidí hledá spojení prostřednictvím aplikací, chatbotů a digitálních nástrojů, je důležité se zastavit, chránit si své osobní údaje a pamatovat na to, že ve skutečném vztahu by nikdy neměl figurovat nátlak nebo tajnosti. Umělá inteligence sama o sobě samozřejmě není podvod a mnoho lidí ji využívá pro podporu nebo útěchu, ale stále je umělá a nic nemůže nahradit skutečné lidské spojení.“
Pozor na podvodníky!
V posledních měsících podvodníci ve velkém využívají AI k tomu, aby jim pomohla sehrát roli dokonalého partnera. Doby na první pohled zjevných podvodů už jsou dávno pryč. Dnešní hrozby přicházejí v podobě dokonale napsaných zpráv, přátelských hlasových nahrávek a téměř bezchybných profilů. AI pomáhá útočníkům napodobit skutečné vztahy – zrcadlí emoce, pamatuje si drobné detaily a časem si získává vaši důvěru. Začíná jako každá internetová láska, ale končí manipulací.
Romantické podvody, na které si dát pozor
Romantické podvody už nejsou jen soubojem jeden na jednoho. Telemetrie Genu ukazuje na opakovatelné, modulární scénáře, které se rychle mění na základě vašich odpovědí. Podvody obvykle začínají zcela nevině jako upřímný zájem, ale velmi brzy se změní v nátlak s cílem ukrást vám peníze, data nebo obojí.
Mezi nejčastější taktiky seznamovacích podvodů patří:
- Metoda porážky prasat (tzv. pig butchering) – podvodník věnuje velké množství času a úsilí, aby si s vámi vybudoval vztah. Ve skutečnosti vás ale s trochou nadsázky vykrmuje jako prase na porážku (odtud název podvodu). Po čase vám totiž představí „exkluzivní“ investiční příležitost. Jakmile do ní vložíte peníze, partner, platforma i peníze zmizí.
- Deepfakové napodobeniny – díky profilům generovaným AI a sociálním sítím mohou podvodníci vypadat jako atraktivní cizinci, nebo dokonce celebrity a influenceři.
- Vydírání intimním obsahem (tzv. sextortion) – podvodníci si s vámi budují vztah, přičemž vám zasílají falešný intimní obsah a požadují, abyste jim také nějaký zaslali. Vaše fotky či videa však poslouží jako páka k vydírání. V některých případech vás podvodník ani nemusí žádat – zkrátka si vaše intimní materiály vytvoří pomocí AI.
- Falešné ověřovací stránky – jste požádáni o ověření totožnosti nebo pravosti vašeho profilu na stránce třetí strany, která však ve skutečnosti krade vaše osobní nebo platební údaje.
Od nástroje k romantickému partnerovi
Umělá inteligence při randění už dávno neslouží jen k vylepšení profilu na seznamce nebo vymyšlení té nejlepší balicí hlášky. Z AI se pro mnohé stává relevantní kandidát na nového partnera. Dvě pětiny (40 %) Čechů, kteří randí online, věří, že k AI chatbotovi si lze vytvořit romantické pouto. Zároveň 47 % je přesvědčených, že AI partner by byl větší emoční oporou než člověk, a někteří (37 %) by také byli ochotni zvážit romantický vztah s AI klonem jejich oblíbené celebrity.
AI přebírá i další role v mezilidských vztazích. Tradiční systémy duševní podpory jsou často přetížené, mnoho lidí proto hledá útěchu online. Více než polovina 54 % současných uživatelů online seznamek, kteří někdy vyhledali pomoc s randěním u AI, by s radou ohledně vztahů věřila spíše AI koučovi než lidskému příteli či členovi rodiny. Necelá třetina (32 %) by pak AI využila jako terapii po rozchodu.
Láska, vztahy a podvody
S prohlubujícími se vztahy s AI přicházejí i nové zranitelnosti. Podle průzkumu Avastu se 39 % Čechů, kteří v současnosti randí online, setkalo s romantickým podvodem, z nichž jich 82 % naletělo. Až 42 % kontaktoval někdo, kdo tvrdil, že je celebrita nebo jiná známou osobnost, přičemž 27 % dotyčnému poslalo peníze a 23 % s ním sdílelo osobní údaje.