Konec AI pornografie? EU zavádí přísný zákaz, myslí na to i české právo

Jakub Fišer 26. 3. 18:00
  • Evropský parlament rozhodl o zákazu aplikací, které generují intimní obsah bez svolení
  • Zároveň došlo k odsunutí kontroverzního zákona AI Act, který reguluje využívání umělé inteligence v EU

Evropský parlament (EP) se shodl na pozici k novelizaci aktu o umělé inteligenci (EU AI Act), čímž odkládá povinnosti pro vysoce rizikové AI systémy. Nicméně došlo také ke schválení zákazu aplikací, které pomocí generativní umělé inteligence vytvářejí nahé snímky na základě fotek skutečných lidí.

Zákaz AI pornografie?

Evropa jednoznačně podpořila zákaz AI nástrojů a aplikací, které bez souhlasu vytvářejí sexuálně explicitní obrázky reálných osob. Jde přitom o reakci na skandály s deep fake, včetně těch z AI Grok od xAI. O této kauze jsme informovali v lednu, umělá inteligence Grok obsažená v sociální platformě X na pokyn uživatelů uměla generovat nahé či polonahé snímky libovolných osob, včetně nezletilých nebo vyloženě dětí.



Evropský parlament k tomu vydal jasné vyjádření, výjimka platí pouze pro nástroje, které generují obrázky, avšak s velkou dávkou moderace a bezpečnostních opatření: „Poslanci EP chtějí zavést nový zákaz systémů typu ‚nudifier‘, které využívají umělou inteligenci k vytváření nebo úpravám obrázků se sexuálně explicitním nebo intimním obsahem, které se podobají identifikovatelné skutečné osobě, a to bez souhlasu této osoby. Zákaz by se nevztahoval na systémy umělé inteligence vybavené účinnými bezpečnostními opatřeními, která uživatelům brání ve vytváření takových obrázků.“

České právo na tento typ kyberšikany nahlíží velmi přísně. Nový paragraf § 191a trestního zákoníku (zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření) postihuje výrobu, nabídku, veřejné zpřístupnění nebo šíření pornografického díla (včetně toho generovaného umělou inteligencí), které zobrazuje osobu bez jejího souhlasu. Trest je přitom 3–5 let odnětí svobody při šíření takového obsahu na internetu.

Odklad AI Actu

Další klíčovou novinkou, na které se shodl Evropský parlament, je odsunutí evropského zákona o umělé inteligenci, tzv. EU AI Actu. Původně měla být regulace nejrizikovějších AI nástrojů zavedena už v srpnu letošního roku, došlo však k posunutí na prosinec 2027. Nový návrh europoslanců rovněž posouvá povinnost zobrazovat AI obsah s vodoznakem na listopad 2026.

Návrhy europoslanců bude nyní projednávat Evropská rada složená z předsedů vlád všech členských států. Ti následně budou mít za úkol návrh v této či mírně upravené podobě implementovat do vlastních zákonů.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

