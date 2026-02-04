TOPlist

Grok svlékal reálné lidi: úřady ve Velké Británii teď Muska drsně grilují

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 2. 10:30
Elon Musk ve sporu s Evropskou unií
  • Po britském regulátorovi Ofcom má s umělou inteligencí Grok problém další orgán
  • Úřad pro ochranu osobních údajů ICO vyšetřuje Muskovu firmu kvůli kauze svlékání na síti X

Britský úřad pro ochranu osobních údajů Komise pro informace (ICO) přitápí pod kotlem v kauze „svlékací“ umělé inteligence Grok. Po prvotním vyšetřování britského regulátora Ofcom a žalobě Muskovy bývalé partnerky teď přichází další zájem stran národního regulátora, tentokrát čistě z pohledu ochrany osobních dat.​

V Anglii mají na Grok spadeno

Komise ICO nově oznámila formální vyšetřování společnosti X a xAI kvůli tomu, že Grok byl využíván k vytváření nekonsensuálních sexualizovaných deepfake snímků z fotek skutečných lidí. Úřad chce zjistit, zda X a xAI zpracovávaly osobní data vůbec zákonným způsobem a zda měly nastavené adekvátní pojistky proti tomu, aby Grok z osobních fotek vyráběl intimní či sexualizované obrázky.



Grok zaplavily polonahé fotky v bikinách



Grok AI generuje nahotinky nezletilých. O ničem nevím, brání se Musk

Orgán se přitom do věci vložil už 7. ledna, kdy od X a xAI urgentně žádal vysvětlení, jak jejich systém splňuje pravidla GDPR po zprávách o generování polonahých a explicitních snímků v bikinách či spodním prádle, často i u nezletilých.​

Britský regulátor v aktuálním prohlášení zdůrazňuje, že ztráta kontroly nad vlastní fotografií – pokud z ní AI bez vědomí člověka vytvoří intimní obraz – představuje okamžitou a značnou újmu, a to zejména u dětí. Skutečně stačilo na síti X označit @grok pod cizí fotkou a požádat o „svlečení do plavek“, přičemž systém nijak neřešil souhlas, věk ani identitu dotyčné osoby.

„Grok stále generuje obrázky mužů nebo neživých objektů v bikinách, když o to požádáte. Pomocí bezplatného účtu aplikace Grok okamžitě vyhověla mé žádosti o přeměnu selfie na obrázek, na kterém klečím v suspenzoru, obklopený dalšími spoře oděnými muži,“ zmiňují ve svém lednovém reportu redaktoři The Verge.

ICO zároveň připomíná, že jako britský dozorový orgán může v krajním případě uložit pokutu až 17,5 milionu liber nebo 4 % celosvětového ročního obratu firmy (zhruba 150 milionů liber) – což už je částka, která by firmu Elona Muska bolela.​ Sám miliardář se k vyšetřování stran (nejen) britských regulátorů nevyjádřil, ale tendence regulovat X ve Španělsku podobnou cestou označil za „tyranii“. Zároveň sdílí příspěvky dalších uživatelů, kteří označují tlak evropských regulátorů za „cílený“.

Elon Musk proti zbytku světa

Tlak na X a xAI se přitom dál stupňuje napříč Evropou i USA. Ve stejný den, kdy ICO zahájilo formální šetření, provedli francouzští žalobci razii v pařížské kanceláři X kvůli podezření, že Grok generoval materiály s dětskou sexuální tematikou a také obsah popírající holokaust; k výslechu si na duben předvolali i Elona Muska a šéfku X Lindu Yaccarino. Informoval o tom na svých stránkách Europol.



Elon Musk viditelně překvapen



Svlékací kauza Elona Muska. Grok zostudil jeho bývalou partnerku, ta se chce soudit

Už v lednu otevřela vlastní vyšetřování Evropská komise, která zkoumá, zda X před spuštěním Groku na platformě vůbec zhodnotila rizika, jak vyžaduje akt o digitálních službách (DSA). A do hry vstoupil i kalifornský generální prokurátor a britský online regulátor Ofcom, o němž jsme informovali dříve – oba se zaměřují na nekonsensuální sexuální obsah, který Grok pomáhal vytvářet a šířit.​ Podle oficiálního vyjádření X už se tak neděje, nebo minimálně ne přímo v rozhraní sociální sítě X.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

