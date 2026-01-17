TOPlist

Svlékací kauza Elona Muska. Grok zostudil jeho bývalou partnerku, ta se chce soudit

Jakub Fišer
Jakub Fišer 17. 1. 8:00
0
Elon Musk viditelně překvapen
  • Svlékací kauza na síti X postihla i jednu z bývalých žen Elona Muska
  • Ashley St. Clair, matka jednoho z jeho dětí, se chce soudit se společností xAI
  • Grok je podle ní „nepřiměřeně nebezpečný nástroj pro veřejné obtěžování“

Elon Musk by si možná přál, aby kauza kolem nestydatých deepfake obrázků, které generuje jeho umělá inteligence Grok, skončila nedávným prohlášením, že se problém podařilo vyřešit blokací některých uživatelských příkazů. Jenže to se nejspíš nestane, protože se pomalu začínají ozývat oběti této kauzy – jednou z nich je i Muskova bývalá přítelkyně a matka jednoho z jeho 14 dětí.

Kauza „svlékací AI Grok“ má dohru

Ve čtvrtek jsme informovali o tom, že britský regulátor Ofcom začal vyšetřovat službu X a chatbota Grok kvůli podezřelým deepfake obrázkům lidí a dětí v plavkách či spodním prádle. Správce sítě X zareagoval rychle a dle svých slov upravil nastavení tak, aby Grok nemohl generovat podobně škodlivý obsah. Problém to vyřešilo jen částečně, jak upozornil server The Verge.



Grok zaplavily polonahé fotky v bikinách



Aféra přitom nabírá na publicitě, protože do soudního sporu se společností xAI (která vyvíjí chatbota Grok) chce jít bývalá partnerka Elona Muska, Ashley St. Clair. Ta tvrdí, že uživatelé prostřednictvím služby Grok AI zneužívali její fotografie pro sexualizovaný obsah (svlékání do plavek a podobně), to vše bez jejího svolení.

Muskova bývalá se chce soudit

St. Clair v žalobě uvádí, že společnost xAI stvořila „nepřiměřeně nebezpečný nástroj pro veřejné obtěžování“. Muskova firma by se prý měla postavit za svůj produkt a přijmout odpovědnost za obsah, který vytváří.

To může být v částečném rozporu s tzv. článkem 230 amerického zákona o komunikaci, který mimo jiné říká, že „platformy nejsou považovány za vydavatele informací poskytnutých uživatelem“. Jinými slovy, pokud umístíte na sociální síť dezinformaci, která někoho poškozuje, soudní spor by dle amerického práva měl být veden proti vám, nikoliv proti platformě, na které je pomluva či dezinformace zveřejněna.

To je zásadní rozdíl mezi evropským a americkým právem. Nicméně, advokátka Carrie Goldberg, která zastupuje Ashley St. Clair, může namítat, že podezřelý obsah byl sice zveřejněn na X, ale byl vygenerován pomocí nástroje společnosti xAI a bez něj by podobný obsah těžko vznikl. Břemeno viny by v takovém případě dopadlo právě na startup Elona Muska, nikoliv na uživatele, kteří škodlivý obsah šíří.

Kapitoly článku