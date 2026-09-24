Zdarma jen naoko: 5 mobilních her, ve kterých si vývojáři mistrně říkají o vaše peníze

- Některé hry zdarma věnují více péče tahání peněz z hráčů než samotné hratelnosti
- K placení tlačí čekáním, časově omezenými akcemi i odměnami závislými na náhodě
- Nejagresivnější modely prodávají sílu postavy nebo samotnou možnost pokračovat
Mobilní hra vás často nechá začít zdarma a o peníze si řekne až ve chvíli, kdy nechcete přestat. Najednou chybí energie, další tahy nebo měna na vysněnou postavu. Jedním balíčkem to obvykle nekončí: energii či tahy rychle spotřebujete a při losování nemusí přijít odměna, kvůli které jste platili.
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Vybrali jsme pět známých her pro Android a iOS, jejichž tvůrci našli obzvlášť vynalézavé způsoby, jak hráče tlačit k placení. Všechny se dají hrát zdarma. K nákupu vás má přimět čekání, nedokončená sbírka, vysněná postava nebo soupeř, který si koupil větší sílu.
Diablo Immortal: peklo začíná u drahokamů
Diablo vás neustále láká pokračovat: zlikvidujete příšery, posbíráte kořist a hned se můžete vydat za ještě lepší výbavou. Immortal k tomu přidává možnost připlatit si za odměny. O odporu proti mikrotransakcím jsme ostatně psali už krátce po vydání v roce 2022.
Nejvýmluvnější jsou legendární drahokamy, které posilují postavu. K jejich získávání slouží mimo jiné krátké výpravy Elder Rifts. Před výpravou lze použít speciální předměty zvané legendární cresty a zajistit si za její dokončení náhodný legendární drahokam. Cresty se dají získat hraním, ale také za peníze. Výpravu pořád musíte odehrát, jen si předem připlácíte za odměnu, o které rozhodne náhoda.
Nejhorší je spojení náhody se silou postavy. Jeden crest nezaručí kámen, který chcete, ale za další pokus můžete zaplatit znovu. Drahokamy mají konkrétní bojové účinky, takže nejde jen o parádu na postavě. V soubojích s ostatními hráči, v nichž hra sílu postav nevyrovnává, tak placená vylepšení přinášejí skutečnou výhodu.
Základní obsah si můžete užít bez placení. Když ale začnete budovat co nejsilnější postavu, nákupy zasahují přímo do jednoho z hlavních důvodů, proč lidé Diablo hrají: do radosti z postupného vylepšování hrdiny. U kostýmu znáte cenu i výsledek předem, tady platíte za další náhodný pokus o větší sílu.
MONOPOLY GO!: boháč, kterému došly kostky
Stolní Monopoly umějí zničit rodinnou pohodu, mobilní MONOPOLY GO! dovedou provětrat i účet. Posouváte figurku po plánu, získáváte herní peníze a stavíte. Jenže počet tahů je omezený. Když je vyčerpáte a nemáte po ruce další bonus, přichází čekání nebo nákup dalších tahů. Placeným zbožím je tak i možnost pokračovat bez přestávky.
Čekání by tolik nevadilo, kdyby vás zároveň nelákala odměna v právě probíhající akci. MONOPOLY GO! pořádá časově omezené turnaje a přidává sbírání samolepek do alb. Za dokončené sbírky čekají další odměny; samolepky můžete také vyměňovat s ostatními. Jenže téměř hotové album se odkládá hůř než to, ve kterém máte první dva obrázky.
Tahy zdarma i různé bonusy existují a trpělivý hráč se bez nákupu obejde. Když ale bezplatné tahy dojdou, na další čekáte, zatímco čas do konce akce ubývá. Pokud vám ke konci něco chybí, balíček s dalšími tahy najednou vypadá jako způsob, jak dosáhnout na odměnu, kvůli které už jste tolik hráli. Přitom kupujete další pokusy, žádnou jistotu, že kýženou odměnu získáte.
Coin Master: i nákup má své kolo štěstí
Coin Master podobnost s automatem nijak neskrývá. Základem hry je roztáčení válců, které vám přináší mince na budování vesnice nebo možnost útočit na ostatní hráče a loupit u nich. Počet roztočení je omezený a další pokusy lze koupit. Dostáváte je také z akcí, od přátel či za dokončené sbírky, takže bez placení hrát můžete.
Placené nabídky tím nekončí. Po koupi balíčku mincí nebo roztočení vám hra může nabídnout Multiplier Wheel, další placené kolo, které obsah původního balíčku znásobí podle čísla, na němž se zastaví. Zaplatili jste za pokusy a vzápětí můžete připlatit za šanci, že jich dostanete mnohem víc. Obchod tím dostává vlastní minihru.
Výsledkem jsou zase jen spotřební mince nebo roztočení. Až dojdou, celý postup se může opakovat.
Genshin Impact: vysněná postava na losování
V Genshin Impact se placení netočí kolem pokračování v příběhu, ale kolem sbírání postav. Rozsáhlý svět můžete prozkoumávat zdarma a měnu Primogems získávat plněním úkolů. Sběratelské ambice však umějí být drahé. Nové postavy a zbraně získáváte také losováním v systému Wishes a nabídka vybraných hrdinů bývá časově omezená.
Konkrétní postavu si nekoupíte za pevnou cenu. Platíte za losování a po určitém počtu pokusů máte jistotu pětihvězdičkové postavy. Ani ta ale nemusí být právě z aktuální nabídky. Pokud padne jiná, další pětihvězdičková postava už bude propagovaný hrdina. Počet pokusů se přenáší i do dalších nabídek, jenže postavy se v nich střídají. Kdo chce konkrétního oblíbence získat dřív, než zmizí, může snadno skončit u placeného doplnění měny.
Způsob prodeje přitom řešila i americká FTC. V lednu 2025 oznámila, že Cognosphere v rámci urovnání případu s americkými úřady zaplatí pokutu ve výši 20 milionů dolarů. Úřad firmě vytýkal mimo jiné klamání ohledně skutečných nákladů a šancí na vzácné odměny i porušování pravidel ochrany soukromí dětí. Kritizoval také složitý systém převodů virtuálních měn, který hráčům ztěžoval přehled o útratě.
Dobrodružství si lze užít zdarma, k placení vás tlačí hlavně touha získat konkrétního hrdinu dřív, než z nabídky zmizí.
Hogwarts Mystery: na kouzlení si počkejte
Harry Potter: Hogwarts Mystery prodává velmi přitažlivou představu: stát se studentem Bradavic. Jenže pokračovat můžete jen tak dlouho, dokud máte energii. Když její zásoba není plná, přibývá jeden bod každé čtyři minuty. Další lze najít při průzkumu hradu nebo pořídit za drahokamy. Čekání je zkrátka součást rozvrhu.
Už při vydání v roce 2018 se nechvalně proslavila scéna, v níž postavu sevřela kouzelná rostlina. Energie mohla dojít přímo při pokusu osvobodit se, takže hráč musel čekat na doplnění nebo využít placenou pomoc. Napínavý příběh tak přerušilo čekání vynucené obchodním modelem. Na filmovém plátně by taková pauza působila jako dost nepovedený reklamní blok.
Ještě výmluvnější jsou Energy Toffees. Po jejich koupi získáte na omezenou dobu neomezenou energii. Aktivují se hned a časovač běží i během příběhových scén. Část zaplaceného času tak spotřebuje samotné vyprávění.
Všech pět her vydělává na stejném okamžiku: už jste investovali čas, něco vám chybí a nechce se vám přestat. Jednou je to poslední samolepka, podruhé vysněný hrdina nebo pár minut energie. Právě tehdy hra otevře obchod a nabídne rychlé řešení problému, který sama vytvořila.