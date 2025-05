Ikonický pinball z Windows XP si zahrajete na Androidu, navíc zcela zdarma

Pamatujete na legendární hru 3D Pinball Space Cadet z Windows XP?

Nyní si ji můžete zahrát také na chytrém telefonu či tabletu s Androidem

Titul je nejen zdarma, ale neobsahuje ani žádné reklamy a mikrotransakce

Operační systém Windows je neodmyslitelně spojený také s integrovanými hrami, které měly jen jediný úkol, a to narušovat pracovní morálku. Teď ale vážně – kdo by neznal ikonické tituly jako je Hledání min či Solitaire, jenž se díky své přítomnosti v systémech z Redmondu zařadily na čestná místa nejhranějších her všech dob? Součástí jednoho z nejoblíbenějších operačních systémů, tedy Windows XP, byl také titul 3D Pinball Space Cadet, jenž si získal srdce nejednoho uživatele.

Pinball jako za starých časů

Pokud se vám také po tomto nostalgickém zážitku stýská, nemusíte věšet hlavu. K dispozici je totiž na mobilním operačním systému Android. Vývojář Kyle Sylvertre k tomuto portu využil dekompilovanou verzi hry Space Cadet Pinball od uživatele k4zmu2a, jenž ji umístil na server GitHub.

Titul je plně optimalizován pro dotykové obrazovky, přičemž levá strana displeje slouží pro ovládání levé páčky a pravá zase pro ovládání pravé páčky. Hra se spouští v režimu na výšku, podporuje 19 jazyků, zahrnuje integraci služby Hry Google Play, obsahuje žebříčky a její velikost nepřesahuje 5 MB.

A ta úplně největší výhoda? 3D Pinball Space Cadet je na Androidu k dispozici zcela zdarma, tudíž si tento retro skvost můžete vychutnat na cestách přesně jako na přelomu milénia, tedy bez nutnosti utratit za něj jedinou korunu. Co také potěší je absence moderních „nepříjemností“, kterými jsou mobilní hry prošpikovány, jako jsou mikrotransakce či reklamy. Legendární pinball si tak můžete zahrát bez jakéhokoli vyrušování.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.