Postavit appku dnes zvládne kdekdo. AppParade 38 se bude ptát, zda má smysl a šanci na přežití

- Přihlášky do 38. ročníku AppParade startují, letos s důrazem na smysl a životaschopnost projektů
- Finále je na programu 11. listopadu v pražském Bio Oko, přihlásit se lze do 11. října
- Zakladatel MeguMethod Vratislav Zima popisuje AI, která si práci hledá sama a člověka se ptá, jen když nemá mandát rozhodnout
Umělá inteligence dnes dokáže postavit prakticky cokoliv. Jeden člověk nebo malý tým s ní totiž za pár dní zvládne software, na který ještě donedávna byl potřeba celý vývojářský tým a měsíce práce. A s tím, jak klesá smysl ptát se zda to jde vytvořit, roste důležitost otázky jestli to má vůbec smysl. A jestli má projekt šanci fungovat i dlouhodobě.
Osmatřicátý ročník, jiná pravidla hry
Přesně na tohle se letos zaměří AppParade, přehlídka a soutěž digitálních projektů, kterou od roku 2018 pořádá pražské studio MeguMethod. Přihlášky do 38. ročníku soutěže jsou otevřené od 11. září do 11. října 2026, finále se koná o měsíc později, 11. listopadu od 18:00 v pražském kině Bio Oko.
Soutěž v Česku běží od roku 2010 a původně se soustředila hlavně na mobilní aplikace. V posledních letech ale čím dál víc reflektuje širší proměnu vývoje softwaru. Porotu letos bude zajímat hlavně to, jestli díky AI produkt dokáže něco skutečně nového, jestli přináší reálnou hodnotu lidem nebo firmám, které ho používají, a jestli obstojí i v delším horizontu.
AI teď čeká na vás
Podle Vratislava Zimy, CEO a spoluzakladatele MeguMethod, se tím mění vztah mezi člověkem a strojem. „Doteď jsme byli zvyklí, že my píšeme AI, dodáváme jí kontext a čekáme na odpověď. Teď se to začíná otáčet: AI píše nám a čeká na naši odpověď“, popisuje Zima.
Agentní systémy si podle něj samy dokážou najít další krok, připravit ho nebo rovnou udělat, a člověka zapojí až ve chvíli, kdy potřebují jeho úsudek nebo mandát k rozhodnutí. No a podobně rychle se mění i to, jak produkty vznikají. AI-assisted development a takzvaný vibe coding umožňují jednotlivcům a malým týmům převádět nápady do funkčních aplikací tempem, které bylo ještě nedávno nepředstavitelné. Z toho ale podle Zimy neplyne, že by se mělo tvořit všechno, co jde: „AI nám dramaticky rozšiřuje možnosti toho, co dokážeme vytvořit. To ale automaticky neznamená, že všechno, co vytvořit dokážeme, také vytvářet máme“, dodává.
Přihlásit se může skoro kdokoliv
Do AppParade 38 se mohou hlásit aplikace, AI produkty, agentní systémy i další digitální projekty českých a slovenských tvůrců. Nemusí za nimi stát startup ani velký vývojový tým. Jenže organizátoři chtějí, aby projekt už překročil fázi čistého nápadu a měl alespoň nějaké skutečné lidi, kteří ho používají.
Z přihlášených projektů vzejde výběr finalistů, kteří se 11. listopadu představí naživo v Bio Oko, a vítěze pak přímo v sále zvolí publikum. Organizátory bude zajímat hlavně to, co produkt díky AI dokáže, co dřív nešlo, proč je dobře, že právě on vznikl, a jestli má šanci fungovat i za rok.